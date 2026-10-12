Λαμία: Άγριος καβγάς σε πιάτσα ταξί για μία κλήση της Τροχαίας - Στο νοσοκομείο ένας οδηγός

Snapshot Δύο οδηγοί ταξί στη Λαμία ενεπλάκησαν σε άγριο καβγά που ξεκίνησε από μία κλήση της Τροχαίας.

Ο ένας οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Ο δράστης επιτέθηκε φραστικά και σωματικά στους οδηγούς, ενώ στον καυγά συμμετείχε και ο φίλος του.

Η αστυνομία ξεκίνησε αναζητήσεις για τους δύο δράστες της επίθεσης.

Ο δεύτερος οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά προσπαθώντας να προστατεύσει τον συνάδελφό του. Snapshot powered by AI

Άγριος καβγάς με θύματα δύο οδηγούς ταξί σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη Λαμία, με τον έναν να διακομίζεται στο νοσοκομείο.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το lamiareport, το περιστατικό σημειώθηκε για μία κλήση της Τροχαίας.

Συγκεκριμένα, δύο άνδρες βρίσκονταν σε ουζερί στην περιοχή του Παγκρατίου Λαμίας. Καθώς ο ένας πήγε να πάρει το μηχανάκι του που είχε παρκάρει σε πιάτσα ταξί της οδού Βουρτσελά, διαπίστωσε ότι του είχε επιδοθεί κλήση της αστυνομίας.

Ο άνδρας οργισμένος επιτέθηκε φραστικά σε δύο οδηγούς ταξί που βρίσκονταν στο σημείο, ενώ στη συνέχεια ξεκίνησε να τους χτυπά, ενώ στον καυγά αναμείχτηκε και ο φίλος του.

Μάλιστα, ο δράστης έπιασε από το λαιμό έναν από τους επαγγελματίες οδηγούς και τον πέταξε κάτω στο δρόμο, ενώ ο δεύτερος ταξιτζής τραυματίστηκε ελαφρά στην προσπάθειά του να σώσει τον συνάδελφό του.

Ο επαγγελματίας αυτοκινητιστής διακομίστηκε στα Επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας καθώς χτύπησε στο κεφάλι, ενώ ενημερώθηκε η αστυνομία που ξεκίνησε αναζητήσεις για τους δύο δράστες της επίθεσης.

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