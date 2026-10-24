Χίος: Τετράμηνο «λουκέτο» στο αεροδρόμιο – Μεγάλη συγκέντρωση και «αγωνία για την επόμενη ημέρα»

Σε τετράμηνη αναστολή λειτουργίας οδηγείται το αεροδρόμιο της Χίου «Όμηρος», από τις 15 Νοεμβρίου 2026 έως τις 15 Μαρτίου 2027, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες επέκτασης και αναβάθμισης του διαδρόμου, ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί μεγαλύτερα αεροσκάφη.

Η απόφαση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο νησί, με χιλιάδες κατοίκους να συμμετέχουν σήμερα, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, σε μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Βουνακίου.

Σύμφωνα με την εκτίμηση που μεταφέρει στο Newsbomb ο δημοσιογράφος του Chios In, Νίκος Ζερβόπουλος, στη συγκέντρωση συμμετείχαν περίπου 4.500 άνθρωποι, ζητώντας να περιοριστεί το διάστημα διακοπής των πτήσεων και να υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση της Χίου.

Οι κάτοικοι και οι φορείς αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα της επέκτασης, η οποία δημιουργεί προοπτικές για τις μεταφορές και τον τουρισμό. Αντιδρούν, όμως, στη διάρκεια του κλεισίματος και ζητούν εγγυήσεις ότι δεν θα υπάρξει νέα παράταση, αλλά και μέτρα για τους ασθενείς, τους εργαζομένους, τους φοιτητές και τις επιχειρήσεις που θα επηρεαστούν.

Το χρονοδιάγραμμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας προβλέπει αναστολή λειτουργίας του διαδρόμου από το βράδυ της 15ης Νοεμβρίου έως τις 15 Μαρτίου. Παράλληλα, έχει ανακοινωθεί στόχος ολοκλήρωσης των συγκεκριμένων εργασιών έως τις 28 Φεβρουαρίου, χωρίς αυτό να αλλάζει την επίσημα ανακοινωμένη περίοδο αναστολής.

Στο Newsbomb μίλησαν φορείς, επαγγελματίες και κάτοικοι, που εξέφρασαν την αγωνία τους τόσο για το διάστημα που η Χίος θα μείνει αποκομμένη από αέρος, όσο και για το αν το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα θα τηρηθεί όντως, φοβούμενοι απώλειες για την επερχόμενη τουριστική σεζόν.

Ιωάννης Μαλαφής, δήμαρχος Χίου: «Τέσσερις μήνες είναι τεράστιο διάστημα»

Ο δήμαρχος Χίου, Ιωάννης Μαλαφής, ζητά ουσιαστική διαβούλευση και συγκεκριμένο σχέδιο για τη σύνδεση του νησιού όσο δεν θα πραγματοποιούνται τακτικές πτήσεις.

«Αυτό που ζητάμε είναι να γίνει μια διαβούλευση για τον τρόπο που θα διαμορφωθεί η συνδεσιμότητα και να τελειώσει το έργο γρήγορα, με ασφάλεια. Αυτό απαιτούμε ως τοπική κοινωνία. Δεν μπορούν να μας ανακοινώνονται πράγματα χωρίς να είμαστε συμμέτοχοι σε όλο αυτό», δηλώνει στο Newsbomb.

Όπως υποστηρίζει, η ανακοίνωση αιφνιδίασε τη δημοτική αρχή, χωρίς να έχει προηγηθεί η αναγκαία συνεννόηση.

«Μας έπιασε εξ απήνης η ανακοίνωση και δεν είχαμε καμία διαβούλευση γι’ αυτό», αναφέρει, επιμένοντας στην ανάγκη να παρουσιαστούν άμεσα τα μέτρα που θα εφαρμοστούν.

«Θέλουμε τα αντισταθμιστικά μέτρα της συνδεσιμότητας για όσο το αεροδρόμιο είναι κλειστό. Τέσσερις μήνες είναι τεράστιο διάστημα», τονίζει, ζητώντας εναλλακτικές δυνατότητες μετακίνησης και ιδιαίτερη φροντίδα για τις ευπαθείς ομάδες.

Ο κ. Μαλαφής χαρακτηρίζει το έργο πολύ σημαντικό για τη Χίο, ασκεί όμως κριτική για την πολυετή καθυστέρησή του και υπογραμμίζει ότι η αναβάθμιση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς πρόνοια για την καθημερινότητα των κατοίκων.

Ιουλία Καλλιμασιά, ξεναγός: «Τα Χριστούγεννα ήδη χάνονται, να μη χαθεί η σεζόν»

Την αγωνία των ανθρώπων που εργάζονται στον τουρισμό μεταφέρει η ξεναγός Ιουλία Καλλιμασιά, η οποία θέτει ως βασική προϋπόθεση την απαρέγκλιτη τήρηση του χρονοδιαγράμματος.

«Θα πρέπει να γίνει το έργο όπως μας έχουν δώσει το χρονοδιάγραμμα, από 15 Νοεμβρίου έως 15 Μαρτίου. Εμείς θα θέλαμε να έχει τελειώσει πολύ νωρίτερα», αναφέρει στο Newsbomb.

Το βασικό ερώτημα, όπως εξηγεί, είναι εάν το αεροδρόμιο θα επαναλειτουργήσει πράγματι εγκαίρως, ώστε να μη διαταραχθεί και η επόμενη τουριστική περίοδος.

«Θα είναι όμως τόσο; Τα Χριστούγεννα ήδη χάνονται, αλλά μας ενδιαφέρει να μη χαθεί η σεζόν. Να ανοίξει οπωσδήποτε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, ώστε να ανοίξει η τουριστική αγορά», τονίζει.

Η ίδια επισημαίνει ότι η Χίος δέχεται επισκέπτες και κατά τους χειμερινούς μήνες, έστω σε μικρότερους αριθμούς από το καλοκαίρι. Η διακοπή των πτήσεων, όπως εκτιμά, θα περιορίσει σημαντικά αυτή την κίνηση, επηρεάζοντας άμεσα το εισόδημα όσων δραστηριοποιούνται στον κλάδο.

«Ως ξεναγός, σίγουρα μας επηρεάζει πολύ. Αν δεν έχουμε επισκέπτες, δεν μπορούμε να εργαστούμε, να ξεναγήσουμε», σημειώνει, προσθέτοντας ότι αρκετοί εργαζόμενοι στον τουρισμό ενδέχεται να χρειαστεί να αναζητήσουν προσωρινά άλλες πηγές εισοδήματος.

Παράλληλα, αναγνωρίζει τις δυνατότητες που θα προσφέρει η επέκταση του διαδρόμου για νέες συνδέσεις και προσέλκυση επισκεπτών. Η ανησυχία της, ωστόσο, δεν περιορίζεται στον τουρισμό: θέτει επίσης το ζήτημα των μετακινήσεων ασθενών και των πανεπιστημιακών που διδάσκουν στο νησί.

Ως προς τις επείγουσες ανάγκες υγείας, η ΥΠΑ έχει διευκρινίσει ότι κατά τη διάρκεια των έργων θα μπορούν να πραγματοποιούνται πτήσεις ελικοπτέρων, μεταξύ άλλων για αεροδιακομιδές. Η δυνατότητα αυτή, πάντως, δεν υποκαθιστά την τακτική αεροπορική σύνδεση για όσους χρειάζεται να μετακινούνται για εξετάσεις ή θεραπείες.

Νίκος Ζερβόπουλος, δημοσιογράφος Chios In: «Ο κόσμος θέλει διαβεβαίωση ότι θα είναι όσο το δυνατόν μικρότερο το διάστημα»

Το εύρος της σημερινής κινητοποίησης αποτυπώνει, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Νίκο Ζερβόπουλο, την ανησυχία που επικρατεί στη Χίο.

«Σήμερα έγινε μια μεγάλη συγκέντρωση με 4.500 κόσμο που αντιτάσσονται στο κλείσιμο. Το θέμα είναι της κυβέρνησης. Ο κόσμος θέλει διαβεβαίωση ότι θα είναι όσο το δυνατόν μικρότερο το διάστημα του κλεισίματος», δηλώνει στο Newsbomb.

Όπως επισημαίνει, η διακοπή των πτήσεων αφορά το σύνολο της τοπικής κοινωνίας, από τους κατοίκους που χρειάζεται να ταξιδέψουν μέχρι τους επαγγελματίες που στηρίζουν τη δραστηριότητά τους στις μετακινήσεις και στην επισκεψιμότητα.

«Το νησί δεν μπορεί να είναι αποκομμένο από όλη την Ελλάδα», τονίζει.

Ο ίδιος υπενθυμίζει ότι η αρχική ενημέρωση αφορούσε αισθητά μικρότερο διάστημα διακοπής. «Είχαν πει αρχικά για 52 μέρες από αρχές Γενάρη, ενώ τώρα το διάστημα είναι πολύ μεγάλο», αναφέρει.

Η μεγαλύτερη ανησυχία, προσθέτει, είναι το ενδεχόμενο το τετράμηνο να μην αποδειχθεί αρκετό: «Υπάρχει αμφισβήτηση για το αν θα είναι πράγματι τέσσερις μήνες. Αν είναι περισσότερο, θα είναι καταστροφικό για το νησί, θα χαθεί και το Πάσχα».

Γεώργιος Κλιαμενάκης, πρώην δήμαρχος Χίου: «Το έργο καθυστέρησε γιατί έψαχναν υλικά»

Σοβαρές καταγγελίες για την πορεία των εργασιών διατυπώνει ο πρώην δήμαρχος Χίου, Γεώργιος Κλιαμενάκης, ο οποίος αποδίδει τις καθυστερήσεις τόσο στον τρόπο εκτέλεσης του έργου όσο και στην ανεπαρκή, κατά τον ίδιο, παρακολούθησή του από τους τοπικούς φορείς.

Όπως αναφέρει στο Newsbomb, η αρχική σύμβαση υπογράφηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2021 και προέβλεπε ολοκλήρωση σε 32 μήνες. Σύμφωνα με τον ίδιο, το έργο έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί στα τέλη Αυγούστου του 2024, ωστόσο οι διαδοχικές παρατάσεις έχουν μεταθέσει πλέον τον ορίζοντα στο 2027.

Ο κ. Κλιαμενάκης υποστηρίζει ότι οι αρμόδιες τοπικές αρχές όφειλαν να έχουν διεκδικήσει εντατικότερη λειτουργία του εργοταξίου.

«Η ανάδοχος εταιρεία έπρεπε να δουλεύει καθημερινά με διπλή και τριπλή βάρδια», αναφέρει, καταλογίζοντας παράλληλα στην εταιρεία λειτουργία με μειωμένο προσωπικό.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στα αδρανή υλικά που χρησιμοποιούνται στο έργο, καταγγέλλοντας ότι δεν δόθηκε η αναγκαία προσοχή στην πιστοποίησή τους και στις απαιτήσεις δομικής ευστάθειας. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η ανάδοχος χρησιμοποιούσε μη πιστοποιημένα υλικά για τη συγκεκριμένη χρήση και συνδέει μέρος της καθυστέρησης με την αναζήτηση κατάλληλων υλικών.

«Το έργο του αεροδρομίου καθυστέρησε γιατί έψαχναν υλικά», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Παρά την έντονη κριτική του, ο κ. Κλιαμενάκης αναγνωρίζει ότι η επέκταση του αεροδιαδρόμου αποτελούσε πάγια διεκδίκηση της Χίου, προκειμένου να βελτιωθούν οι συγκοινωνίες και να καλυφθούν οι ανάγκες του τουρισμού.

Προειδοποιεί, ωστόσο, για τις συνέπειες του τετράμηνου κλεισίματος στην υγεία, στην αγορά και στις μετακινήσεις: «Θα ταλαιπωρηθούν φοιτητές, στρατιώτες, καθηγητές πανεπιστημίου, ενώ βγαίνει και εκτός η χριστουγεννιάτικη αγορά».

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