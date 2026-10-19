Περιστέρι: Μαρτυρία συγγενή του 41χρονου γιατρού - «Μας έλεγε "με φαρμακώνει" και δεν το πιστεύαμε»

Snapshot Η πρώην σύζυγ του 41χρονου γιατρού τον δηλητηρίαζε με ατροπίνη, παρά τις προειδοποιήσεις του που δεν γινόντουσαν πιστευτές.

Η μητέρα του 41χρονου δηλητηριάστηκε από νερό στο σπίτι του γιου της, παρουσιάζοντας παραισθήσεις και νοσηλεύτηκε για δύο μέρες.

Οι γιατροί αρχικά θεώρησαν ότι η μητέρα είχε ψυχολογικά προβλήματα και της συνέστησαν να αποφεύγει το σπίτι του γιου της.

Ο 41χρονος γιατρός έπαιρνε ψυχοφάρμακα και είχε απομακρυνθεί από τα χειρουργεία λόγω αλλαγής συμπεριφοράς και φόβου για την ασφάλειά του.

Η οικογένεια του γιατρού ζει υπό συνεχή φόβο και πίεση εξαιτίας των δηλητηριάσεων και της κατάστασης. Snapshot powered by AI

Συγκλονίζει η μαρτυρία συγγενικού προσώπου του 41χρονου γιατρού, τον οποίο δηλητηρίαζε με ατροπίνη η πρώην σύζυγός του.

Σύμφωνα με άτομο του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, το οποίο μίλησε στο Live News, ο ίδιος έλεγε ότι του έβαζαν φάρμακο, ωστόσο κανείς δεν τον πίστευε.

Μάλιστα, ανέφερε και για το περιστατικό με τη μητέρα του, η οποία είχε δηλητηριαστεί από νερό που είχε πιει στο σπίτι του γιου της, όταν είχε πάει να τον βοηθήσει με το παιδί. Όπως ανέφερε, η γυναίκα ένιωσε αμέσως τα συμπτώματα και νοσηλεύθηκε στο νοσοκομείο για δύο μέρες τον περασμένο Φεβρουάριο, με μούδιασμα στα χέρια και στα πόδια, ξηροστομία, ενώ είχε και παραισθήσεις.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία συγγενή, η γυναίκα μπερδευόταν και νόμιζε ότι κάθε νοσηλεύτρια με ξανθά μαλλιά ήταν η νύφη της και προσπαθούσε να τους ορμήξει. Οι γιατροί θεωρούσαν ότι είναι τρελή και της είπαν να μην επισκεφτεί ξανά το σπίτι του γιου της, γιατί της προκαλεί μεγάλη συναισθηματική φόρτιση. Επιπλέον, της έδωσαν ψυχοφάρμακα, τα οποία έπαιρνε μέχρι και τη στιγμή που αποκαλύφθηκε η αλήθεια.

Όπως ανέφερε, στο αυτοκίνητο ο άνδρας της αναγκάστηκε να τη δέσει στο κάθισμα γιατί προσπαθούσε να πηδήξει.

Του έλεγε ότι τον φαρμακώνει και δεν τον πίστευε

Παράλληλα, με ψυχοφάρμακα ήταν και ο ίδιος ο 41χρονος γιατρός, αφού από τα περιστατικά δηλητηρίασης είχε αλλάξει συμπεριφορά. Μάλιστα, τον είχαν απομακρύνει και από τα χειρουργεία στη δουλειά του, καθώς φοβόντουσαν ότι μπορεί να του συμβεί κάτι.

Όπως ανέφερε συγγενικό του πρόσωπο, είχε πει στον ψυχοθεραπευτή του ότι θεωρεί πως τον δηλητηριάζει η πρώην γυναίκα του, ωστόσο κανείς δεν τον πίστευε. Το συγγενικό του περιβάλλον αλλά και οι συνάδελφοί του θεωρούσαν πως παίρνει ναρκωτικές ουσίες ή έχει ψυχιατρικά προβλήματα, ενώ δήλωσε ότι ακόμα φοβούνται.

Ανέφερε για δύο περιστατικά που χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, κατά τα οποία βρισκόταν σε ένταση, ήταν αποπροσανατολισμένος και φώναζε, ενώ αργότερα δεν θυμόταν τίποτα.

Η ίδια δήλωσε ότι «έχουμε τυρρανηθεί πάρα πολύ σαν οικογένεια».

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