Βόλος: Αστυνομικός έσωσε 36χρονη από τον σύντροφό της - Μπήκε στο σπίτι την ώρα που την χτυπούσε

Snapshot Αστυνομικός επενέβη άμεσα σε περιστατικό ενδοοικογενκής βίας στον Βόλο και έσωσε γυναίκα που χτυπούσε ο σύντροφός της.

Ο δράστης συνελήφθη την ώρα που ασκούσε βία και οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τη βία, υποστηρίζοντας ότι μόνο έσπρωξε τη σύντροφό του, ενώ η γυναίκα δήλωσε ότι δεν υπέστη βία και ότι εκείνος ήταν μεθυσμένος.

Η κατάθεση του αστυνομικού ήταν καθοριστική για την απόφαση, καθώς επιβεβαίωσε ότι τα χτυπήματα σταμάτησαν μόνο με την επέμβαση της αστυνομίας.

Το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης 6 μηνών με αναστολή στον κατηγορούμενο για ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη. Snapshot powered by AI

Χάρη στην άμεση επέμβαση ενός αστυνομικού γλύτωσε από τα χτυπήματα του 35χρονου αρραβωνιαστικού της, μία γυναίκα στον Βόλο.

Σύμφωνα με τα gegonota.news, το ζευγάρι ξεκίνησε να καυγαδίζει για αιτία που δεν διευκρινίστηκε, λίγο πριν τις 02:00 τα ξημερώματα. Ο αστυνομικός επενέβη μέσα στο διαμέρισμα, κατόπιν καταγγελίας και σταμάτησε τον δράστη την ώρα που χτυπούσε την 36χρονη γυναίκα.

Ο άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, όπου και ισχυρίστηκε ότι κατά τον τσακωμό τους δεν χτύπησε την γυναίκα, αλλά απλώς την έσπρωξε. Μάλιστα, δήλωσε ότι δεν τσακώνεται συχνά με την σύντροφό του.

Η 36χρονη αρνήθηκε επίσης να παραδεχτεί ότι έπεσε θύμα βίας από τον σύντροφό της και ανέφερε πως ήταν μεθυσμένος και θύμωσε με κάτι που του είπε.

Η κατάθεση του αστυνομικού, ωστόσο, ήταν καθοριστική, καθώς δήλωσε ότι τα χτυπήματα σταμάτησαν μόνο όταν επενέβησαν οι Αρχές.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 6 μηνών με αναστολή.

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