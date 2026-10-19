Ηράκλειο: Εφιάλτης για 3 ανήλικα - Συνελήφθη η μητέρα κι ο σύντροφός της για ενδοοικογενειακή βία

Snapshot Τρία ανήλικα παιδιά στο Ηράκλειο διασώθηκαν μετά από καταγγελίες γειτόνων για ενδοοικογενειακή βία από τη μητέρα και τον σύντροφό της.

Η 35χρονη μητέρα και ο 29χρονος σύντροφός της συνελήφθησαν και θα οδηγηθούν ενώπιον των Αρχών.

Τα παιδιά, ηλικίας 13, 8 και 6 ετών, φιλοξενούνται προσωρινά στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου και υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις και ψυχολογική υποστήριξη.

Οι γείτονες ενημέρωσαν την Αστυνομία μετά από φωνές και παιδικά κλάματα που ακούστηκαν από το διαμέρισμα.

Οι συλληφθέντες αρνούνται τις κατηγορίες για κακοποιητική συμπεριφορά. Snapshot powered by AI

Οι καταγγελίες των γειτόνων έσωσαν τρία ανήλικα παιδιά από ένα κακοποιητικό περιβάλλον στο Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς έπεσαν θύματα ενδοοικογενειακής βίας από τη μητέρα τους και τον σύντροφό της, οι οποίοι συνελήφθησαν και θα οδηγηθούν ενώπιον των Αρχών.

Τα παιδιά, ηλικίας 13, 8 και 6 ετών, φιλοξενούνται προσωρινά στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου μέχρι να αποφασίσει ο εισαγγελέας για την περαιτέρω μεταχείρισή τους. Το μικρότερο παιδί, ένα 6χρονο κορίτσι, είναι βιολογικό παιδί του 29χρονου συντρόφου της μητέρας.

Οι φωνές και τα κλάματα που κινητοποίησαν τους περίοικους

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 4:30 το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου (17/10), όταν γείτονες της οικογένειας ενημέρωσαν την Αστυνομία για φωνές, απειλές και παιδικά κλάματα που ακούγονταν από διαμέρισμα κοντά στο κέντρο του Ηρακλείου.

Αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα παιδιά φέρονται να ανέφεραν ότι δέχονταν φωνές και χτυπήματα. Η 35χρονη μητέρα τους και ο 29χρονος σύντροφός της συνελήφθησαν, ενώ οι ίδιοι αρνούνται ότι έχουν κακοποιητική συμπεριφορά. Τα παιδιά υποβάλλονται σε εξετάσεις, ενώ τα έχουν αναλάβει και παιδοψυχολόγοι.