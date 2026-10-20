Δολοφονία Γαρυφαλλιάς Ψαράκου: Ο δράστης ζητά μείωση ποινής - Καταφεύγει στον Άρειο Πάγο

Snapshot Ο καταδικασμένος για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς Ψαράκου έχει καταθέσει αίτηση αναίρεσης στον Άρειο Πάγο ζητώντας μείωση της ποινής ισόβιας κάθειρξης.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Σύρου είχε διατηρήσει ομόφωνα την ποινή ισόβιας κάθειρξης και απέρριψε τους ισχυρισμούς για μειωμένο καταλογισμό και βρασμό ψυχικής ορμής.

Η οικογένεια της Γαρυφαλλιάς εκφράζει οδύνη και αγανάκτηση, επισημαίνοντας την έλλειψη μεταμέλειας από τον δράστη και τονίζοντας ότι η προσφυγή αποσκοπεί μόνο στην αποφυγή της φυλάκισης.

Η δικαστική εκκρεμότητα δημιουργεί συναισθηματική επιβάρυνση και παρατείνει τον πόνο της οικογένειας, που καλείται να αντιμετωπίσει νέα διαδικασία έξι χρόνια μετά το έγκλημα.

Ο δικηγόρος της οικογένειας υποστηρίζει ότι η απόφαση του Εφετείου είναι νομικά τεκμηριωμένη και δεν αφήνει ουσιαστικά περιθώρια αμφισβήτησης. Snapshot powered by AI

Νέο κεφάλαιο ανοίγει στην υπόθεση της δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς Ψαράκου, η οποία έχασε τη ζωή της από τον σύντροφό της στη Φολέγανδρο το καλοκαίρι του 2021. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, ο καταδικασμένος για το έγκλημα έχει καταθέσει αίτηση αναίρεσης στον Άρειο Πάγο, επιδιώκοντας ευνοϊκότερη ποινική μεταχείριση και την ανατροπή της απόφασης που του επέβαλε ισόβια κάθειρξη τόσο σε πρώτο όσο και σε δεύτερο βαθμό.

Η νέα αυτή εξέλιξη προκαλεί εκ νέου οδύνη και αγανάκτηση στην οικογένεια της 26χρονης, η οποία εξακολουθεί να βιώνει τις συνέπειες της απώλειάς της, ενώ καλείται να παρακολουθήσει ακόμη μία δικαστική διαδικασία για την ίδια υπόθεση.

«Έχει πάρει από κοντά μας ένα πλάσμα θεϊκό, έχει αφαιρέσει τα όνειρά της, τα νιάτα της, τη ζωντάνια της...», ξεσπά η μητέρα της άτυχης κοπέλας, Αλεξάνδρα Μάκου, μιλώντας στον ALPHA.

Η ίδια εκφράζει την πεποίθηση ότι ο καταδικασμένος δεν έχει δείξει πραγματική μεταμέλεια για την πράξη του και εκτιμά πως η προσφυγή του στον Άρειο Πάγο αποσκοπεί αποκλειστικά στη βελτίωση της θέσης του και στην αποφυγή της ισόβιας κράτησης.

«Είναι ένας άνθρωπος αμετανόητος. Είναι ένας άνθρωπος που δεν ζητάει συγγνώμη, απλά θέλει να σώσει το τομάρι του. Ήμουν σίγουρη ότι θα πάει στον Άρειο Πάγο, γιατί το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να βγει από τη φυλακή. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι έχει αφαιρέσει τη ζωή από ένα κορίτσι. Αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι θέλει να σώσει το τομάρι του», λέει χαρακτηριστικά.

«Θα μπορούσε να μην προχωρήσει και να δείξει μεταμέλεια. Μια πραγματική συγγνώμη, η οποία είναι στις πράξεις και όχι στα λόγια. Αυτό θα ήταν για εμάς σημάδι ότι έχει μετανιώσει για την πράξη του», τονίζει.

Η αίτηση αναίρεσης και οι ισχυρισμοί του καταδικασμένου

Τη δικαστική εξέλιξη εξηγεί ο δικηγόρος της οικογένειας, Αλέξης Μαυραειδής, σύμφωνα με τον οποίο ο καταδικασμένος προσέφυγε στον Άρειο Πάγο επειδή δεν αποδέχεται την απόφαση του Εφετείου. Στόχος του, όπως περιγράφει ο ίδιος, είναι να εξασφαλίσει ευνοϊκότερη ποινική μεταχείριση και να πετύχει την ανατροπή της ποινής των ισοβίων.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Σύρου διατήρησε την πρωτόδικη απόφαση, επιβάλλοντάς του ισόβια κάθειρξη. Παράλληλα, απέρριψε ομόφωνα τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης περί μειωμένου καταλογισμού και βρασμού ψυχικής ορμής.

Ο δικηγόρος της οικογένειας χαρακτηρίζει την απόφαση πλήρως αιτιολογημένη και νομικά τεκμηριωμένη, εκτιμώντας ότι δεν αφήνει ουσιαστικά περιθώρια αμφισβήτησης. Ωστόσο, όπως διευκρινίζει, η αξιολόγηση της αίτησης αναίρεσης και η σχετική κρίση ανήκουν στην αρμοδιότητα του Αρείου Πάγου.

«Άσκησε αίτηση ανάιρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου, προφανώς δεν έμεινε ικανοποιημένος από την αρχική απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Σύρου», λέει χαρακτηριστικά και προσθέτει: «Προφανώς ο ίδιος επιθυμεί να σπάσει τα ισόβια. Όπως λέμε και πιο λαϊκά, επιθυμεί κάποια ευνοϊκότερη ποινική μεταχείριση. Έχει επικαλεστεί ακόμη και τον Παόλο Κοέλιο, ότι το σύμπαν συνωμότησε για όσα έγιναν».

Όπως αναφέρει ο Αλέξης Μαυραειδής, ο καταδικασμένος έχει επικαλεστεί σειρά ισχυρισμών και ελαφρυντικών, μεταξύ των οποίων ο μειωμένος καταλογισμός, ο βρασμός ψυχικής ορμής και η μεταμέλεια. Οι σχετικοί ισχυρισμοί είχαν τεθεί στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας, χωρίς να γίνουν δεκτοί από το Εφετείο.

«Η οικογένεια δεν μπορεί να ησυχάσει»

Η νέα προσφυγή παρατείνει τη δικαστική εκκρεμότητα για τους οικείους της Γαρυφαλλιάς, οι οποίοι, πέρα από το βάρος της απώλειάς τους, βρίσκονται αντιμέτωποι με ακόμη έναν κύκλο δικαστικών εξελίξεων για τον θάνατό της.

Ο δικηγόρος της οικογένειας επισημαίνει τη συναισθηματική επιβάρυνση που συνεπάγεται η συνέχιση της υπόθεσης, τονίζοντας ότι οι συγγενείς της 26χρονης καλούνται να επιστρέφουν επανειλημμένα σε μια τραυματική εμπειρία.

«Δεν μπορεί κι η οικογένεια να ησυχάσει, να βρίσκεται έξι χρόνια μετά και παλι στα δικαστήρια για την ίδια υπόθεση», επισημαίνει.

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