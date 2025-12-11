Ομόφωνα ένοχος ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς - Δεν του αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό

Ομόφωνα ένοχος για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου στη Φολέγανδρο κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αιγαίου την Πέμπτη (11/12) ο Δημήτρης Βέργος, με το δικαστήριο να απορρίπτει τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης για βρασμό ψυχικής ορμής και μειωμένο καταλογισμό.

Ο Εισαγγελέας Εφετών Αιγαίου απέρριψε το αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισης για την αναγνώριση ελαφρυντικής περίστασης που αφορά στον σύννομο πρότερο βίο και την καλή διαγωγή μετά την πράξη και κατά τον χρόνο κράτησης, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο δράστης κρύφτηκε για 30 ώρες σε σπηλιά μετά τη δολοφονία. cyclades24.gr

Στις 17 Ιουλίου του 2021 η 26χρονη Γαρυφαλλιά βρέθηκε νεκρή σε παραλία της Φολεγάνδρου. Ο καθ’ ομολογία δράστης σύμφωνα με το κατηγορητήριο τη χτύπησε, την έσυρε στα βράχια και την πέταξε στη θάλασσα.

Επί 30 ώρες κρυβόταν σε μια σπηλιά, όπου και τον εντόπισαν οι αρχές. Στους αστυνομικούς απέδωσε τη δολοφονία της κοπέλας στην κακιά στιγμή και ανέφερε ως αιτία τις λανθασμένες οδηγίες που του έδωσε για την παραλία όπου κατευθύνονταν.

