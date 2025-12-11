«Η μνήμη της Γαρυφαλλιάς δικαιώθηκε» αναφέρει το γραφείο του Κούγια για την ενοχή του δολοφόνου της

Το γραφείο αναφέρει ότι συνέχισε την υπόθεση μετά τον θάνατο του ιδρυτή του, Αλέξη Κούγια, θεωρώντας την «ηθικό χρέος» προς τη μνήμη της Γαρυφαλλιάς

Newsbomb

«Η μνήμη της Γαρυφαλλιάς δικαιώθηκε» αναφέρει το γραφείο του Κούγια για την ενοχή του δολοφόνου της

Η αδικοχαμένη Γαρυφαλλιά

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ομόφωνα ένοχος για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου στη Φολέγανδρο κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αιγαίου την Πέμπτη (11/12) ο Δημήτρης Βέργος, με το δικαστήριο να απορρίπτει τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης για βρασμό ψυχικής ορμής και μειωμένο καταλογισμό.

Το δικηγορικό γραφείου του Αλέξη Κούγια το οποίο είχε αναλάβει «από την πρώτη στιγμή» την υπόθεση εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας απόλυτη ικανοποίηση για την απόφαση, λέγοντας πως ήταν «ηθικό χρέος» προς τη μνήμη της Γαρυφαλλιάς.

Ακόμη στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά στην αδικοχαμένη Γαρυφαλλιά και τονίζεται «ήταν ένα εξαίρετο πλάσμα» που «σκόρπιζε χαρά και αγάπη». Το γραφείο επισημαίνει ακόμη ότι η συγκεκριμένη δικαστική κρίση στέλνει μήνυμα ότι η κοινωνία και η Δικαιοσύνη δεν ανέχονται τη βία σε βάρος των γυναικών και εκφράζει την ευχή η υπόθεση αυτή να αποτελέσει ένα ακόμη βήμα για τον τερματισμό των γυναικοκτονιών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου συνεργατών Αλέξιου Κούγια

«Σήμερα, 11 Δεκεμβρίου 2025, μία ημέρα μετά τα γενέθλια της αδικοχαμένης Γαρυφαλλιάς Ψαράκου, η οποία θα συμπλήρωνε τα 30 της χρόνια, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αιγαίου εξέδωσε την απόφασή του για τη δολοφονία της. Η δίκη ολοκληρώθηκε μετά από έξι συνεδριάσεις, σε έντονο και συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα. Να σημειωθεί ότι οι γονείς και τα αδέλφια της Γαρυφαλλιάς έδωσαν το παρών σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, βιώνοντας ξανά τον ανείπωτο πόνο της απώλειάς της.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αιγαίου, με ομόφωνη απόφασή του:

Κήρυξε ένοχο τον κατηγορούμενο για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και τον καταδίκασε στην ανώτατη προβλεπόμενη ποινή, την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, απέρριψε ομόφωνα όλους τους ισχυρισμούς του περί μειωμένου καταλογισμού και περί βρασμού ψυχικής ορμής και απέρριψε ομόφωνα κάθε αίτημα αναγνώρισης ελαφρυντικών περιστάσεων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι το Δικαστήριο δεν πείστηκε από την προσπάθεια του κατηγορουμένου και της υπεράσπισής του να εμφανιστεί ως άτομο με ψυχική νόσο που δεν αντιλαμβανόταν τον άδικο χαρακτήρα της αποτρόπαιας πράξης του.

Το δικηγορικό μας γραφείο, το οποίο είχε αναλάβει την υπόθεση από την πρώτη στιγμή, συνέχισε —μετά τον θάνατο του ιδρυτή του, Αλέξη Κούγια— με ιδιαίτερο ηθικό χρέος και σθένος τον αγώνα για τη δικαίωση της μνήμης της Γαρυφαλλιάς. Και σήμερα ο αγώνας αυτός δικαιώθηκε.

Την οικογένεια εκπροσώπησε επάξια ενώπιον του Δικαστηρίου ο συνεργάτης μας, Αλέξης Μαυραϊδής, ως συνήγορος των υποστηριζόντων την κατηγορία.
Το γραφείο μας και ο συνήγορος Αλέξης Μαυραϊδής εκφράζουμε:
την απόλυτη ικανοποίησή μας για την εκδοθείσα απόφαση, τον σεβασμό μας για την άρτια και υποδειγματική ακροαματική διαδικασία που διενεργήθηκε,
και πρωτίστως την απέραντη εκτίμησή μας προς την οικογένεια της Γαρυφαλλιάς —τους γονείς και τα τρία αδέλφια της— οι οποίοι στάθηκαν με αξιοπρέπεια, γενναιότητα και ευπρέπεια απέναντι σε μια τραγική δοκιμασία που καμία οικογένεια δεν θα έπρεπε να ζει.

Πάνω απ’ όλα, όμως, θέλουμε να ευχαριστήσουμε την οικογένεια της Γαρυφαλλιάς, ιδίως τη μητέρα της, Αλεξάνδρα Μάκου,
για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο γραφείο μας και για τον αγώνα που δίνει καθημερινώς με αξιοπρέπεια, ώστε να συνεχίσει να ακούγεται η φωνή της Γαρυφαλλιάς. Η στάση της, όπως και η στάση όλης της οικογένειας, υπήρξε πηγή δύναμης μέσα στον μεγαλύτερο δυνατό πόνο.

Σήμερα, η Δικαιοσύνη μίλησε. Η μνήμη της Γαρυφαλλιάς δικαιώθηκε και η σημερινή απόφαση αποτελεί μια ηθική δικαίωση για την οικογένειά της. Όπως προέκυψε και από την αποδεικτική διαδικασία, η Γαρυφαλλιά ήταν ένα εξαίρετο πλάσμα, ένα νέο κορίτσι που σκόρπιζε χαρά και αγάπη σε όλους γύρω της, με όνειρα, ευγένεια, καλοσύνη και μια ζωή μπροστά της που δεν πρόλαβε να ζήσει.

Η δικαστική αυτή κρίση δεν απαλύνει τον πόνο των γονιών και των αδελφών της, όμως αποτελεί ένα σαφές μήνυμα ότι η κοινωνία και η Δικαιοσύνη δεν ανέχονται καμία μορφή βίας εις βάρος των γυναικών.
Ευχόμαστε η δικαστική αυτή έκβαση να αποτελέσει ένα ακόμη βήμα ώστε να μπει ένα τέλος στο φαινόμενο των γυναικοκτονιών, που έχει πληγώσει τόσες οικογένειες στη χώρα μας.

Με εκτίμηση και σεβασμό,
Δικηγορικό Γραφείο Συνεργατών Αλεξίου Κούγια»

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:36ΚΟΣΜΟΣ

Boυλγαρία: Παραιτήθηκε η κυβέρνηση μετά από εβδομάδες διαδηλώσεων

14:32ΕΛΛΑΔΑ

Αποθέωση για ελληνική παραλία: Μπήκε στη λίστα με τις «20 Πιο Παραδεισένιες του Πλανήτη»

14:31ΚΟΣΜΟΣ

«Κάτω από τις Πυραμίδες κρύβεται ολόκληρη μεγαλούπολη»: Επιστήμονας ανατρέπει όλα όσα ξέραμε

14:30ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η «Τυχερή Αντλία» της AVIN γεμίζει τα Χριστούγεννα με δώρα και μεγάλες εκπλήξεις!

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Το Giant Heart της Novibet δίνει ζωή σε μία ακόμα παιδική χαρά του Δήμου Κηφισιάς

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση ανήλικης συμμορίας που διέπραττε ληστείες και κλοπές σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία

14:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ: Με Κωνσταντέλια το πλάνο Λουτσέσκου - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

14:25ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ο Τραμπ θέλει να διορίσει Αμερικανό στρατηγό ως επικεφαλής των δυνάμεων ασφαλείας στη Γάζα

14:25ΥΓΕΙΑ

Προσωπικός Βοηθός Υγείας Πολίτη: Πώς λειτουργεί η νέα υπηρεσία Τεχνητής Νοημοσύνης στο myHealth App

14:24ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Η μνήμη της Γαρυφαλλιάς δικαιώθηκε» - Ικανοποίηση στο γραφείο του Αλέξη Κούγια για την ενοχή του δολοφόνου της

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Το Λουγκάνο της Ελβετίας θέλει να γίνει η ευρωπαϊκή πρωτεύουσα των crypto

14:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέες προκλήσεις από «Φραπέ» στην εξεταστική: «Το υπόμνημα μου το έφτιαξε ένας ταξιτζής, έδειξα τα στοιχεία στον λαχανέμπορα!» - Δείτε live

14:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παύλος Μαρινάκης: Υπάρχει κίνδυνος για αύξηση τιμών σε λαϊκές αγορές λόγω των κινητοποιήσεων»

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Το city-break στο Βουκουρέστι που το έζησα σαν ντόπιος με ένα snap

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Η σιδηρά σύμβουλος του Άσαντ που ήθελε να γίνει «Πρώτη Κυρία» : Τα παιχνίδια εξουσίας και ο ύποπτος θάνατος

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Ένας χρόνος μετρό Θεσσαλονίκης: Το έχουν χρησιμοποιήσει 27 εκατ. κάτοικοι - 2,4 εκατ. επιβιβάσεις κάθε μήνα

13:42ΕΛΛΑΔΑ

Τι περιλαμβάνει το πακέτο στήριξης των πληγέντων για Μάτι και Μάνδρα - Σύνταξη 1.700 ευρώ

13:42ΕΛΛΑΔΑ

Στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας έφτασαν τα τρακτέρ των αγροτών - Βίντεο

13:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Ράσελ Κρόου, που έλαβε Όσκαρ για το Gladiator, αποδομεί τον Μονομάχο ΙΙ και τονίζει: «Δεν κατάλαβαν τι έκανε την πρώτη ταινία να ξεχωρίζει...»

13:31LIFESTYLE

Ευχάριστα τα νέα για την υγεία του ηθοποιού Στάθη Μαντζώρου - «Το παλικάρι έχει ξεπεράσει τον μεγάλο κίνδυνο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέες προκλήσεις από «Φραπέ» στην εξεταστική: «Το υπόμνημα μου το έφτιαξε ένας ταξιτζής, έδειξα τα στοιχεία στον λαχανέμπορα!» - Δείτε live

11:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Γιατί ο ανιψιός έδωσε την εντολή δολοφονίας του θείου του - Ποιος τράβηξε τη σκανδάλη;

12:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προκλητικός ο «Φραπές» στην Εξεταστική: Επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής για το αν... κέρδισε ποτέ το τζόκερ - Δείτε live

08:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Αυτός είναι ο νέος κληρονόμος της αμύθητης περιουσίας του 68χρονου που δολοφονήθηκε στο κάμπινγκ

12:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βίντεο: Η στιγμή που μηχανή παρασύρει τροχονόμο στην Αττική Οδό προσπαθώντας να ξεφύγει από μπλόκο

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο: Η ερωμένη κρέμεται από το μπαλκόνι του 10ου ορόφου για να κρυφτεί από τη σύζυγο του εραστή

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Η σιδηρά σύμβουλος του Άσαντ που ήθελε να γίνει «Πρώτη Κυρία» : Τα παιχνίδια εξουσίας και ο ύποπτος θάνατος

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Αναβολή στράτευσης λόγω σπουδών: Αντιδρούν οι φοιτητές στη νέα ρύθμιση για υποχρεωτική κατάταξη στον στρατό μετά το ν+2

10:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο «φραπές» Γιώργος Ξυλούρης - «Δεν θα απαντήσω σε καμία ερώτηση»

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Πού είναι τα μπλόκα των αγροτών - Αναλυτικός χάρτης

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Ομόφωνα ένοχος ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς και στο Εφετείο - Δεν του αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό για το έγκλημα στη Φολέγανδρο

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 25χρονος επιτέθηκε σε 89χρονη που θανάτωσε κουτάβια - Της πέταξε πέτρα και τον χτύπησε με σίδερο

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα θα μπορούσε να συντρίψει τις ΗΠΑ: Τι αποκαλύπτει απόρρητο έγγραφο του Πενταγώνου - Το σενάριο για 21.000 θύματα και τεράστιες απώλειες

12:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: «Θα τα πουλήσω όλα και θα πάω στην Ταϊλάνδη» - Τι έλεγε ο ανιψιός μετά τη δολοφονία

12:23ΚΟΣΜΟΣ

Βαριά σκιά Επστάιν στη βασιλική οικογένεια της Σουηδίας - Αποκαλύψεις για συναντήσεις του με την πριγκίπισσα Σοφία

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για 11 οικογένειες στην Ελλάδα: 18 παιδιά γεννήθηκαν από σπέρμα δότη με καρκινικό γονίδιο

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο σενάριο για χιόνι τα Χριστούγεννα από το GFS - Πότε αλλάζει το σκηνικό

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Γιατί η 20η Δεκέμβρη κρίνει τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα - Ο ρόλος του αντικυκλώνα

12:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στον Εισαγγελέα στέλνει τον Ξυλούρη η Νέα Δημοκρατία για «περιφρόνηση προς τη διαδικασία»

13:42ΕΛΛΑΔΑ

Στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας έφτασαν τα τρακτέρ των αγροτών - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ