Μυτιλήνη: Προφυλακίστηκε ο 37χρονος Τούρκος διακινητής για το ναυάγιο με 6 νεκρούς

Snapshot Ο 37χρονος Τούρκος διακινητής προφυλακίστηκε για το ναυάγιο στη Μυτιλήνη με έξι νεκρούς, μεταξύ των οποίων και ένα βρέφος.

Ο δράστης παραδέχτηκε ότι θα λάμβανε 6.000 ευρώ για τη μεταφορά μεταναστών από το Δικελί στη Μυτιλήνη.

Το ναυάγιο προκλήθηκε κατά τη σύγκρουση του σκάφους του με σκάφος του Λιμενικού, καθώς ο διακινητής προσπάθησε να διαφύγει.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν ανθρωποκτονία με δόλο, πρόκληση ναυαγίου και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Ο κατηγορούμενος παρέμεινε σε νοσηλεία λόγω τραυματισμού πριν οδηγηθεί στην ανακρίτρια και κριθεί προφυλακιστέος. Snapshot powered by AI

Προφυλακιστέος κρίθηκε σήμερα, Τετάρτη, ο 37χρονος Τούρκος που κατηγορείται για διακίνηση μεταναστών με αποτέλεσμα τον θάνατο έξι ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και ενός βρέφους, σε ναυάγιο που προκλήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας έξω από τη Μυτιλήνη.

Ο συλληφθέντας είχε τραυματιστεί και ο ίδιος κατά τη σύγκρουση του σκάφους που μετέφερε τους μετανάστες με σκάφος του Λιμενικού και παρέμενε σε νοσοκομείο. Σήμερα πέρασε το γραφείο του ανακριτή, όπου και κρίθηκε προφυλακιστέος, αφού όμως ολοκληρώσει τη νοσηλεία του.

Όπως είπε στην απολογία του, συμφώνησε με διακινητές στις απέναντι τουρκικές ακτές να μεταφέρει από το Δικελί στη Μυτιλήνη τους πρόσφυγες και στην επιστροφή του θα λάμβανε 6.000 ευρώ. Φοβήθηκε στην παρουσία του σκάφους του Λιμενικού και στην προσπάθεια του να διαφύγει έγινε η σύγκρουση.

Οι κατηγορίες που τον βαραίνουν είναι κακουργηματικού χαρακτήρα για πρόκληση ναυαγίου, ανθρωποκτονία με δόλο, πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης αλλά και πλημελληματικού χαρακτήρα όπως πρόκληση φθοράς στο σκάφος του Λιμενικού και παρακώλυση συγκοινωνιών.

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