Περιστέρι: «Πίστευα ότι έχω ψυχική νόσο» - Σοκάρει ο γιατρός για την ατροπίνη στα τρόφιμά του

Snapshot Ο 41χρονος στρατιωτικός γιατρός δηλητηριαζόταν με ατροπίνη από την πρώην σύζυγό του επί 1,5 χρόνο, γεγονός που τον οδήγησε σε νοσηλείες, κυρίως σε ψυχιατρικές κλινικές.

Ο γιατρός υποψιάστηκε τη δηλητηρίαση μετά από ένα γεύμα με την πρώην σύζυγό του, τοποθέτησε κάμερες και κατέγραψε την πράξη της.

Το παιδί του ζευγαριού είναι καλά στην υγεία του, ζει με τους γονείς του γιατρού και δεν έχει ζητήσει την μητέρα του.

Η μητέρα του γιατρού επίσης δηλητηριάστηκε και εμφάνισε παραισθήσεις, ενώ λάμβανε ψυχοφάρμακα λόγω λανθασμένης διάγνωσης.

Η οικογένεια ζητά την παραδειγματική τιμωρία της γυναίκας και όλων όσων προσπάθησαν να βλάψουν τον γιατρό. Snapshot powered by AI

Σε βαθμό να πιστεύει και ο ίδιος ότι πάσχει από ψυχική νόσο είχε φτάσει ο 41χρονος στρατιωτικός γιατρός, τον οποίο δηλητηρίαζε η πρώην σύζυγός του με ατροπίνη.

Μιλώντας ο ίδιος στην εκπομπή του Mega, Live News, περιέγραψε τον εφιάλτη που ζούσε επί 1,5 χρόνο, με την 40χρονη γυναίκα να τον δηλητηριάζει κρυφά. Στο διάστημα αυτό, ανέφερε, χρειάστηκε να νοσηλευτεί τέσσερις φορές στο νοσοκομείο, με τις τρεις να είναι σε ψυχιατρική κλινική, ενώ μία φορά διασωληνώθηκε σε Παθολογικό τμήμα.

Ο ίδιος εξήγησε ότι είχε προβληματιστεί από τη συμπεριφορά που είχε αναπτύξει λόγω της δηλητηρίασης, καθώς δεν μπορούσε να σκεφτεί ότι κάποιος προσπαθούσε να του κάνει κακό. Πρόσθεσε ότι πίστευε και ο ίδιος ότι πάσχει από ψυχικό νόσημα και είχε ζητήσει από το νοσοκομείο που εργαζόταν να τον μεταφέρει σε άλλη μονάδα, προκειμένου να ηρεμήσει και να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις.

Θέλω την παραδειγματική τιμωρία όλων

Ο γιατρός εξήγησε ότι είχε αντιληφθεί πως κάτι δεν πήγαινε καλά με τα συμπτώματα που είχε αναπτύξει, όμως ποτέ δεν πήγαινε το μυαλό του στην πρώην σύζυγό του. Το περιστατικό που τον προβλημάτισε ήταν ένα γεύμα που είχε μαζί της και το παιδί τους σε ψητοπωλείο, όταν εκείνη έβαλε φάρμακο στο νερό που υπήρχε στο τραπέζι.

Αφού ήπιε από το νερό άρχισε αμέσως να μην νιώθει καλά και όταν επέστρεψε στο σπίτι βρισκόταν σε κατάσταση κρίισης. Τότε ξεκίνησε να υποπτεύεται την γυναίκα και απευθύνθηκε σε ιδιωτικό ερευνητή, ενώ αποφάσισε να βάλει και κάμερες στο σπίτι του.

Με αυτή την ενέργεια μπόρεσε να καταγράψει τις κινήσεις της γυναίκας του μέσα στο σπίτι, την ώρα που έβαζε δηλητήριο σε τρόφιμα. Μάλιστα, ο ίδιος δήλωσε ότι την παρακολουθούσε ζωντανά από τις κάμερες, καθώς η ίδια τον είχε καλέσει δύο φορές για να δει αν ήταν στο σπίτι. Και στις δύο της έστειλε μήνυμα ότι εξετάζει ασθενή.

Πρόσθεσε ότι θα ήθελε να μπορέσει να βρει βιντεοληπτικό υλικό από το ψητοπωλείο στο οποίο τον δηλητηρίασε, ώστε να έχει περισσότερες αποδείξεις για το δικαστήριο. Επίσης, δήλωσε ότι θα ήθελε την παραδειγματική τιμωρία όλων όσων προσπάθησαν να του κάνουν κακό.

Το παιδί είναι καλά και δεν έχει ζητήσει την μητέρα του

Μιλώντας στην εκπομπή, ο αδελφός του γιατρού δήλωσε ότι αισθάνονται ανακούφιση και δικαίωση από τα πρώτα αποτελέσματα, αλλά περιμένουν την εξέλιξη του δικαστηρίου και την αναβάθμιση της κατηγορίας σε κακούργημα.

Μάλιστα ανέφερε ότι το παιδί είναι καλά στην υγεία του και έχει ξεκινήσει να συνηθίζει το νέο περιβάλλον και τους γονείς του γιατρού, οι οποίοι μέχρι στιγμής του ήταν άγνωστοι, καθώς δεν τους επιτρεπόταν να έρθουν σε επαφή μαζί του. Ανέφερε επίσης ότι δεν έχει ζητήσει ακόμη την μητέρα του.

Για την 40χρονη ανέφερε ότι ήταν άτομο υπεράνω υποψίας, μορφωμένο και ευγενικό. Είχε καλή συμπεριφορά στον κοινωνικό περίγυρο, αλλά όταν ήταν σε διάσταση με τον γιατρό, άρχισε να εμφανίζει υστερικές συμπεριφορές και αδικαιολόγητα ξεσπάσματα, αλλά σίγουρα το μυαλό του δεν έφτανε ότι μπορεί να φτάσει σε κάτι τέτοιο.

Παραισθήσεις είχε και η μητέρα

Σχετικά με την μητέρα του, ανέφερε ότι το διάστημα που χρειάστηκε να νοσηλευτεί από τη δηλητηρίαση ήταν αρκετά στεναχωρημένη και έτσι θεώρησαν ότι φταίει η συναισθηματική φόρτιση. Ανέφερε ότι απομακρύνθηκε από το σπίτι για να της προκαλεί έντονα συναισθήματα, ωστόσο αυτό ήταν που την έσωσε.

Όπως εξομολογήθηκε και η ίδια, βασανίστηκαν πολύ όλο αυτό το διάστημα. Για τον δικό της δηλητηριασμό ανέφερε ότι ένιωσε αμέσως τα συμπτώματα και νοσηλεύθηκε στο νοσοκομείο για δύο μέρες, τον περασμένο Φεβρουάριο, με μούδιασμα στα χέρια και στα πόδια, ξηροστομία, ενώ είχε και παραισθήσεις.

Στο νοσοκομείο μπερδευόταν και νόμιζε ότι κάθε νοσηλεύτρια με ξανθά μαλλιά ήταν η νύφη της και προσπαθούσε να τους ορμήξει. Οι γιατροί θεωρούσαν ότι είναι τρελή και της είπαν να μην επισκεφτεί ξανά το σπίτι του γιου της, γιατί της προκαλεί μεγάλη συναισθηματική φόρτιση. Επιπλέον, της έδωσαν ψυχοφάρμακα, τα οποία έπαιρνε μέχρι και τη στιγμή που αποκαλύφθηκε η αλήθεια.

Όπως ανέφερε, στο αυτοκίνητο ο άνδρας της αναγκάστηκε να τη δέσει στο κάθισμα γιατί προσπαθούσε να πηδήξει.

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