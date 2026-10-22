ΕΦΕΤ: Ανακαλείται κατεψυγμένο μπιφτέκι κοτόπουλου λόγω σαλμονέλας

Ο ΕΦΕΤ αποφάσισε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας

Ελένη Ευστρατίου

ΕΦΕΤ: Ανακαλείται κατεψυγμένο μπιφτέκι κοτόπουλου λόγω σαλμονέλας
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί άμεσα την παρτίδα Lot 15626 κατεψυγμένου μπιφτεκιού κοτόπουλου της εταιρείας ΜΕΑΤΚΑ Α.Ε. λόγω ανίχνευσης Salmonella spp.
  • Η ανάκληση αφορά το προϊόν βάρους 850 γρ. με ημερομηνία κατάψυξης 05/06/2026 και ανάλωσης 05/06/2027.
  • Η παρουσία της Salmonella διαπιστώθηκε μετά από εργαστηριακές αναλύσεις στο εργαστήριο Δοκιμών & Ερευνών Τροφίμων Θεσσαλονίκης.
  • Ο ΕΦΕΤ διεξάγει περαιτέρω ελέγχους και καλεί τους καταναλωτές να μην καταναλώσουν το συγκεκριμένο προϊόν.
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Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος Μικροβιολογικών Κριτηρίων Ασφάλειας Τροφίμων» έτους 2026, προέβη σε δειγματοληψία κατεψυγμένου προϊόντος με τα στοιχεία: ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ HAMBURGER (κατεψυγμένο), βάρους 850 γρ., με αριθμό παρτίδας Lot 15626, με ημερομηνία κατάψυξης 05/06/2026 και ημερομηνία ανάλωσης 05/06/2027, που παράγεται από την εταιρεία «ΜΕΑΤΚΑ Α.Ε.».

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Σε συνέχεια εργαστηριακών αναλύσεων στο εργαστήριο Δοκιμών & Ερευνών Τροφίμων Θεσσαλονίκης του ΕΦΕΤ, διαπιστώθηκε η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella spp. στο ανωτέρω δείγμα.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν.

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