ΕΦΕΤ: Ανάκληση γνωστών χυμών από την αγορά

Ο ΕΦΕΤ ανακάλεσε από την αγορά παρτίδα χυμών γνωστής ετικέτας αφού, σε έλεγχο, εντοπίστηκε μούχλα στα μπουκάλια. 

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

ΕΦΕΤ: Ανάκληση γνωστών χυμών από την αγορά
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο ΕΦΕΤ ανακάλεσε συγκεκριμένες παρτίδες χυμών «Οικογένεια Χριστοδούλου» λόγω ανάπτυξης μαύρης ευρωτίασης στο εσωτερικό του στομίου των φιαλών.
  • Τα προϊόντα παράγονται από την εταιρεία ΒΙΤΟΜ ΑΒΕΕ στην Ελλάδα και αφορούν πορτοκαλί, 9 φρούτα με 7 βιταμίνες και μήλο-πορτοκάλι-καρότο χυμούς.
  • Η ανάκληση περιλαμβάνει παρτίδες με συγκεκριμένες ημερομηνίες ανάλωσης και αριθμούς LOT.
  • Ο ΕΦΕΤ ζήτησε την άμεση ανάκληση και απόσυρση των συγκεκριμένων παρτίδων από την αγορά και ξεκίνησε σχετικούς ελέγχους.
  • Οι καταναλωτές καλούνται να μην καταναλώσουν τα ανακληθέντα προϊόντα.
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Στην ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων χυμών προχώρησε ο ΕΦΕΤ, μετά από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν από καταγγελία καταναλωτή και κατά τους οποίους διαπιστώθηκε πρόβλημα στο εσωτερικό του στομίου των μπουκαλιών.

Σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ, κατά τον έλεγχο εντοπίστηκε ανάπτυξη μαύρου χρώματος ευρωτίασης στο εσωτερικό του στομίου των φιαλών. Τα προϊόντα έχουν παραχθεί στην Ελλάδα από την εταιρεία ΒΙΤΟΜ ΑΒΕΕ.

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Η ανάκληση αφορά τις παρακάτω παρτίδες προϊόντων με την εμπορική ονομασία «Οικογένεια Χριστοδούλου»:

Συγκεκριμένα πρόκειται για:

  • πορτοκάλι 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένο χυμό, με εμπορική ονομασία Οικογένεια Χριστοδούλου σε πλαστικό μπουκάλι των 250ml, ανάλωση έως 16/9/26, LOT 215.6
  • πορτοκάλι 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένο χυμό, με εμπορική ονομασία Οικογένεια Χριστοδούλου σε πλαστικό μπουκάλι των 250ml, του 1L και του 1,5L, ανάλωση έως 24/9/26, LOT 223.6
  • 9 φρούτα 7 βιταμίνες, 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένους χυμούς & μη συμπυκνωμένο πουρέ, με εμπορική ονομασία Οικογένεια Χριστοδούλου πλαστικό μπουκάλι των 250ml, ανάλωση έως 12/9/26, LOT 211.6
  • 9 φρούτα 7 βιταμίνες, 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένους χυμούς & μη συμπυκνωμένο πουρέ, με εμπορική ονομασία Οικογένεια Χριστοδούλου πλαστικό μπουκάλι των 250ml, ανάλωση έως 16/9/26, LOT 215.6
  • 9 φρούτα 7 βιταμίνες, 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένους χυμούς & μη συμπυκνωμένο πουρέ, με εμπορική ονομασία Οικογένεια Χριστοδούλου σε πλαστικό μπουκάλι του 1L, ανάλωση έως 18/9/26, LOT 217.6
  • μήλο πορτοκάλι καρότο, 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένους χυμούς, με εμπορική ονομασία Οικογένεια Χριστοδούλου σε πλαστικό μπουκάλι των 250ml,ανάλωση έως11/9/26, LOT 210.6
  • μήλο πορτοκάλι καρότο, 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένους χυμούς, με εμπορική ονομασία Οικογένεια Χριστοδούλου σε πλαστικό μπουκάλι των 250ml, ανάλωση έως16/9/26, LOT 215.6
  • Μετά τα ευρήματα των ελέγχων, ο ΕΦΕΤ ζήτησε από την εταιρεία να προχωρήσει **άμεσα στην ανάκληση και απόσυρση όλων των συγκεκριμένων παρτίδων από την αγορά**. Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει τους απαραίτητους ελέγχους για την υπόθεση.

Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές που έχουν αγοράσει κάποιο από τα συγκεκριμένα προϊόντα να μην το καταναλώσουν.

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