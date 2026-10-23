Ο δημοσιογράφος Σπύρος Καβαλιεράτος από το στενό κύκλο Λιόλιου εκτός Sport24

Snapshot Το Sport24 ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας του με τον δημοσιογράφο Σπύρο Καβαλιεράτο μετά την αποκάλυψη ότι το όνομά του φέρεται να περιλαμβάνεται στη δικογραφία για στημένους αγώνες μπάσκετ.

Ο Σπύρος Καβαλιεράτος φέρεται να συμμετείχε σε ραντεβού με τον πρόεδρο της ΕΟΚ Βασίλη Λιόλιο για να μην διεκδικήσει η ομάδα του Εθνικού Πειραιώς την άνοδο.

Στη συζήτηση που φέρεται να καταγράφεται στη δικογραφία, ο Λιόλιος πρότεινε να μη παλέψει η ομάδα για το παιχνίδι, χωρίς να προσφερθεί χρηματικό αντίτιμο, με συμφωνία από τον Καβαλιεράτο.

Ο Καβαλιεράτος δεν είχε επίσημη διοικητική ή θεσμική σχέση με τον Εθνικό Πειραιά, αλλά διατηρούσε στενές σχέσεις με την ομάδα.

Η υπόθεση των στημένων αγώνων οδήγησε σε 6 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και αυτή του προέδρου της ΕΟΚ Βασίλη Λιόλιου. Snapshot powered by AI

Μετά τις πληροφορίες ότι το όνομά του περιλαμβάνεται στη δικογραφία για την υπόθεση των φερομένων στημένων αγώνων μπάσκετ, που αποκαλύφθηκε πρόσφατα και οδήγησε σε 6 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, το Sport24 ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας με τον δημοσιογράφο, Σπύρο Καβαλιεράτο.

Η ανακοίνωση του SPORT24 αναφέρει: Το SPORT24 ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας που διατηρούσε με τον δημοσιογράφο Σπύρο Καβαλιεράτο, τον οποίο και ευχαριστεί για την μακρά και άριστη συνεργασία.

Και ενώ όλοι αναρωτιούνται γιατί το Sport24 ανακοινώνει την λήξη της συνεργασίας με μια τόσο λιτή ανακοίνωση παρά την πολυετή συμπόρευση, πληροφορίες αναφέρουν ότι το όνομά του φέρεται να περιλαμβάνεται στη δικογραφία.

Σημειώνεται ότι Σπύρος Καβαλιεράτος δεν έχει κάποια διοικητική, αγωνιστική ή θεσμική σχέση με τον σύλλογο του Εθνικού Πειραιώς, αλλά είχε στενές σχέσεις με την ομάδα.

Στη δικογραφία φέρεται να αναφέρονται τα εξής:

Κλείστηκε ραντεβού στις 8-6-2016, ημέρα Τετάρτη, τέσσερις ώρες πριν τον αγώνα, στο σπίτι μου, Γρανικού 23 στον Άλιμο, μεταξύ εμού, του κ. Λιόλιου και του υπεύθυνου τμήματος μπάσκετ του Εθνικού Πειραιά κ. Σπύρου Καβαλιεράτου, ο οποίος σήμερα εργάζεται και στο ραδιόφωνο της ΕΟΚ. Η συζήτηση είχε ως εξής: «ρε παιδάκι μου, αφού δεν έχετε τα χρήματα να διεκδικήσετε την άνοδο και να κάνετε ΚΑΕ, αφήστε το παιχνίδι σήμερα και εγώ είμαι εδώ για σένα». Αυτά τα είπε ο κ. Λιόλιος. Δεν προσφέρθηκε χρηματικό αντίτιμο. Η απάντηση του κ. Καβαλιεράτου ήταν: «ενώ θα μπορούσα να σας ζητήσω αντίτιμο, δεν θα το κάνω. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το παιχνίδι δεν θα το παλέψουμε και θέλω να έχουμε μία καλή σχέση μεταξύ μας». Εγώ εγγυήθηκα για τις καλές σχέσεις από εδώ και πέρα και είπα ότι ο κ. Λιόλιος είναι το μέλλον του μπάσκετ- ας τον αφήσουμε να προχωρήσει, εφόσον εμείς δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα για αυτό.

Διαβάστε επίσης