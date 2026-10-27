Γκράβα: Παραμένει άγνωστο πότε θα ανοίξουν τα σχολεία - Συνεχίζονται οι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις

Snapshot Τρεις τεχνικοί έλεγχοι δεν διαπίστωσαν διαρροή αερίου, ενώ δύο μετρήσεις με το σύστημα Picarro δεν εντόπισαν οσμή αερίου.

Ο Δήμος Αθηναίων προχωρά σε παρεμβάσεις βάσει των τεχνικών πορισμάτων και αναθεωρεί τη μελέτη για τις εγκαταστάσεις.

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προγραμματίζεται προς το τέλος της εβδομάδας για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων και τη λήψη αποφάσεων.

Η ημερομηνία επαναλειτουργίας των σχολείων θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, των εργασιών και τις σχετικές αποφάσεις του Δήμου. Snapshot powered by AI

Χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή των μαθητών στις αίθουσες παραμένουν τα σχολεία της Γκράβας, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι τεχνικοί έλεγχοι και οι απαραίτητες εργασίες στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Όπως έχει ανακοινώσει ο Δήμος Αθηναίων, τα σχολικά συγκροτήματα θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις και να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία τους.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του Δήμου, έχουν ήδη διενεργηθεί τρεις τεχνικοί έλεγχοι και πραγματογνωμοσύνες, χωρίς να διαπιστωθεί διαρροή. Επιπλέον, σε δύο μετρήσεις με τη χρήση του ειδικού συστήματος Picarro δεν εντοπίστηκε οσμή αερίου. Ένας ακόμη έλεγχος με το ίδιο σύστημα έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 26 και την Τρίτη 27 Οκτωβρίου.

Την ίδια ώρα, ο Δήμος προχωρά στις παρεμβάσεις που έχουν προταθεί βάσει των τεχνικών πορισμάτων, ενώ βρίσκεται στο τελικό στάδιο η αναθεώρηση της μελέτης για τις εγκαταστάσεις. Με βάση τον σχεδιασμό, προς το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την οποία θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των ελέγχων και θα αποφασιστούν τα επόμενα βήματα.

Τι δήλωσε ο Χάρης Δούκας για την οσμή αερίου

Για το ζήτημα είχε τοποθετηθεί την Κυριακή, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Όπως ανέφερε, εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε οσμή αερίου, ενώ διευκρίνισε ότι η παροχή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα εξακολουθούσε να είναι διακομμένη.

Ο δήμαρχος είχε εκφράσει την εκτίμηση ότι η οσμή που είχε προκαλέσει ανησυχία ενδεχομένως να σχετιζόταν με εργασίες μόνωσης στην οροφή, επισημαίνοντας ότι μέχρι τότε δεν είχε εντοπιστεί διαρροή μεθανίου.

Παράλληλα, είχε προαναγγείλει τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου προς το τέλος της εβδομάδας, μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και την επικαιροποίηση των σχετικών μελετών, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας των σχολείων.

Έτσι, η ημερομηνία επιστροφής των μαθητών στη Γκράβα παραμένει ανοιχτή και θα εξαρτηθεί από την ολοκλήρωση των τεχνικών ελέγχων, την υλοποίηση των απαραίτητων εργασιών και τις αποφάσεις που θα ληφθούν από τον Δήμο Αθηναίων.

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