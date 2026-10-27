Λήξη συναγερμού για το ύποπτο αντικείμενο στα Εξάρχεια

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή στων Εξαρχείων έπειτα από τον συναγερμό που σήμανε νωρίτερα στις Αρχές με αφορμή εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου.

Νωρίτερα λόγω διενέργειας ελέγχου από Τ.Ε.Ε.Μ. σε ύποπτο αντικείμενο είχε υπάρξει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Μπενάκη από το ύψος της οδού Καλλιδρομίου έως το ύψος της οδού Ερεσσού και στην οδό Καλλιδρομίου από το ύψος της οδού Ζωοδόχου Πηγής, στην περιοχή των Εξαρχείων.

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