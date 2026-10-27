Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο - Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο
Έλεγχοι του Τ.Ε.Ε.Μ στο σημείο
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- Συναγερμός σήμανε ξανά για ύποπτο αντικείμενο στις Εξάρχεια.
- Η κυκλοφορία διακόπηκε στην οδό Μπενάκη από Καλλιδρομίου έως Ερεσσού.
- Κλειστή είναι επίσης η οδός Καλλιδρομίου από Ζωοδόχου Πηγής.
- Η έρευνα γίνεται από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.).
Για πολλοστή φορά τις τελευταίες μέρες συναγερμός σήμανε στις αρχές για εντοπισμού ύποπτου αντικειμένου.
Λόγω διενέργειας ελέγχου από Τ.Ε.Ε.Μ. σε ύποπτο αντικείμενο έχει υπάρξει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Μπενάκη από το ύψος της οδού Καλλιδρομίου έως το ύψος της οδού Ερεσσού και στην οδό Καλλιδρομίου από το ύψος της οδού Ζωοδόχου Πηγής, στην περιοχή των Εξαρχείων.
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