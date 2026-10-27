Χαλκιδική: Θαλάσσια ρύπανση στο αλιευτικό καταφύγιο Ν. Μουδανιών – Συνελήφθη ιδιοκτήτης σκάφους

Snapshot Στη θαλάσσια περιοχή του αλιευτικού καταφυγίου Νέωνουδανιών Χαλκιδική σημειώθηκε ρύπανση έκτασης περίπου 50 τετραγωνικών μέτρων λόγω διαρροής σεντινών από θαλαμηγό σκάφος πολωνικής σημαίας.

Η Λιμενική Αρχή Νέων Μουδανιών ανταποκρίθηκε άμεσα και πραγματοποιήθηκε ρίψη απορροφητικών υλικών και πλωτού φράγματος για τον περιορισμό της ρύπανσης.

Ενημερώθηκε το Λιμενικό Ταμείο Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής για την κατάσταση.

Ο ιδιοκτήτης του σκάφους συνελήφθη από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών που διενεργεί την προανάκριση. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στη Λιμενική Αρχή των Νέων Μουδανιών σήμερα το πρωί για περιστατικό ρύπανσης στη θαλάσσια περιοχή του αλιευτικού καταφυγίου Νέων Μουδανιών στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με το Λιμενικό σώμα, στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετέβησαν στο σημείο όπου διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση, συνολικής έκτασης περίπου 50 τετραγωνικών μέτρων, λόγω διαρροής των σεντινών, ενός θαλαμηγού σκάφους σημαίας Πολωνίας, το οποίο ελλιμενιζόταν στην εν λόγω περιοχή.

Άμεσα ενημερώθηκε το Λιμενικό Ταμείο Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής και πραγματοποιήθηκε ρίψη απορροφητικών υλικών και πλωτού φράγματος.

Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του σκάφους.

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