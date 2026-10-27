Πέθανε ο ηθοποιός Αλέξης Σταυράκης

Snapshot Ο ηθοποιός Αλέξης Σταυράκης απεβίωσε, όπως γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας με ανάρτησή του στα social media.

Ο Σταυράκης υπηρέτησε το ελληνικό θέατρο συμμετέχοντας σε σημαντικές παραστάσεις στο Εθνικό Θέατρο και στην Επίδαυρο.

Είχε αποφοιτήσει από τη Δραματική Σχολή του Πειραϊκού Συνδέσμου, όπως και ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Στη διάρκεια της καριέρας του συμμετείχε σε κλασικά και σύγχρονα θεατρικά έργα, καθώς και σε τηλεοπτικές σειρές και μεταγλωττισμένες παραγωγές.

Τα τελευταία χρόνια είχε αποσυρθεί από την καλλιτεχνική δραστηριότητα, αφήνοντας πίσω του μια μακρά πορεία στον χώρο. Snapshot powered by AI

Θλίψη σκόρπισε η είδηση θανάτου του ηθοποιού Αλέξη Σταυράκη.

Την δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα social media ο Σπύρος Μπιμπίλας το βράδυ της Τρίτης (27/10).

Ο Αλέξης Σταυράκης είχε υπηρετήσει επί σειρά ετών το ελληνικό θέατρο, συμμετέχοντας σε σημαντικές παραστάσεις, τόσο στο Εθνικό Θέατρο όσο και στην Επίδαυρο. Τα τελευταία χρόνια είχε επιλέξει να απομακρυνθεί από τα καλλιτεχνικά δρώμενα.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας, αποχαιρετώντας τον συνάδελφό του, αναφέρθηκε στη σημαντική θεατρική του διαδρομή, ενώ αποκάλυψε ότι οι δυο τους είχαν αποφοιτήσει από την ίδια δραματική σχολή, εκείνη του Πειραϊκού Συνδέσμου.

Στην ανάρτησή του έγραψε:

«Αντίο Αλέξη! Ένας σπουδαίος ηθοποιός μας που λάμπρυνε το θέατρό μας, με σπουδαίους ρόλους στην Επίδαυρο και στο Εθνικό Θέατρο, που είχε αποτραβηχτεί αρκετά χρόνια, έφυγε από τη ζωή. Είχα την τύχη να έχουμε τελειώσει την ίδια σχολή, τη Δραματική Σχολή του Πειραϊκού Συνδέσμου. Αντίο Αλέξη Σταυράκη! Σ' ευχαριστούμε για όσα έδωσες στην τέχνη μας».

https://www.instagram.com/p/DfAk9kfDlp0/

Η πορεία του στο θέατρο και στην τηλεόραση

Ο Αλέξης Σταυράκης υπήρξε ηθοποιός με πολυετή παρουσία στον καλλιτεχνικό χώρο, έχοντας συμμετάσχει σε έργα του κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου.

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του εμφανίστηκε σε παραστάσεις όπως οι «Λυσιστράτη», «Μήδεια», «Οιδίπους Τύραννος», «Προμηθεύς Δεσμώτης», «Τρωάδες» και «Γλυκό Πουλί της Νιότης».

Παράλληλα, είχε συμμετάσχει σε τηλεοπτικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων οι σειρές «Μαντώ Μαυρογένους», «Τα Λαυρεωτικά», «Η Μανιάτισσα», «Ακριβή μου Σοφία» και «Κόκκινη Κλωστή».

Η φωνή του είχε ακουστεί και σε μεταγλωττισμένες παραγωγές, όπως η «Κάντυ Κάντυ», η «Μάγια η Μέλισσα», η «Χάιντι» και ο «Βασιλιάς των Λιονταριών».

Παρότι τα τελευταία χρόνια είχε αποσυρθεί από την καλλιτεχνική δραστηριότητα, άφησε πίσω του μια μακρά διαδρομή στο θέατρο και στην τηλεόραση.

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