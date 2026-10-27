Κρήτη: Συλλήψεις για διακίνηση 94 μεταναστών – Ανάμεσα στους συλληφθέντες και 14χρονος

Στη σύλληψη ενός 33χρονου Αιγύπτιου και ενός 14χρονου από το Νότιο Σουδάν προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στην Κρήτη, μετά τη διάσωση συνολικά 94 μεταναστών σε Καλούς Λιμένες και Ιεράπετρα

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Κρήτη: Συλλήψεις για διακίνηση 94 μεταναστών – Ανάμεσα στους συλληφθέντες και 14χρονος
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  • Συνελήφθησαν στην Κρήτη 33χρονος Αιγύπτιος και 14χρονος από το Νότιο Σουδάν για τη διακίνηση συνολικά 94 μεταναστών από τη Λιβύη προς την Ελλάδα.
  • Ο 33χρονος συνελήφθη μετά τη διάσωση 44 μεταναστών νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων και αναγνωρίστηκε από τους επιβαίνοντες ως διακινητής.
  • Οι μετανάστες κατέβαλαν ποσά από 200.000 έως 250.000 λίρες Αιγύπτου και 5.500 δολάρια ΗΠΑ για τη μεταφορά τους.
  • Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για παράνομη είσοδο, διευκόλυνση και έκθεση, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στις συνθήκες της μεταφοράς και τον ρόλο τους.
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Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι λιμενικές αρχές, στο πλαίσιο των ερευνών για δύο διαφορετικά περιστατικά μεταφοράς μεταναστών από τη Λιβύη προς την Κρήτη. Πρόκειται για έναν 33χρονο Αιγύπτιο, ο οποίος συνελήφθη μετά τον εντοπισμό 44 μεταναστών νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, και έναν 14χρονο υπήκοο Νοτίου Σουδάν, που φέρεται να μετέφερε 50 μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ιεράπετρας.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, οι συλλήψεις αποτελούν τη νεότερη εξέλιξη στις δύο υποθέσεις, καθώς, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις του Λιμενικού Σώματος, οι δύο συλληφθέντες αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους επιβαίνοντες των λέμβων ως τα πρόσωπα που είχαν αναλάβει τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.

Καλoί Λιμένες: Συνελήφθη 33χρονος Αιγύπτιος – Τα ποσά που κατέβαλαν οι μετανάστες

Στην πρώτη περίπτωση, μετά τον εντοπισμό και τη διάσωση 44 μεταναστών σε απόσταση 17 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, οι λιμενικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 33χρονου υπηκόου Αιγύπτου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού, ο άνδρας αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους επιβαίνοντες ως ο διακινητής τους.

Από τις καταθέσεις των διασωθέντων προέκυψε ότι το ταξίδι τους ξεκίνησε τις βραδινές ώρες της 24ης Οκτωβρίου 2026 από το Τομπρούκ της Λιβύης, με προορισμό την Ελλάδα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα χρηματικά ποσά που, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, καταβλήθηκαν για τη μεταφορά. Οι μετανάστες ανέφεραν ποσά από 200.000 έως 250.000 λίρες Αιγύπτου, καθώς και 5.500 δολάρια ΗΠΑ, χωρίς να διευκρινίζεται στην ανακοίνωση εάν πρόκειται για διαφορετικές συμφωνίες ανά επιβάτη.

Ο 33χρονος συνελήφθη για παραβάσεις της νομοθεσίας περί παράνομης εισόδου στη χώρα και διευκόλυνσης της εισόδου υπηκόων τρίτων χωρών, καθώς και για το αδίκημα της έκθεσης.

Ιεράπετρα: Στα χέρια των Αρχών 14χρονος από το Νότιο Σουδάν

Η δεύτερη σύλληψη αφορά ένα ιδιαίτερα αξιοσημείωτο περιστατικό, καθώς ο φερόμενος ως διακινητής είναι μόλις 14 ετών.

Ο ανήλικος, υπήκοος Νοτίου Σουδάν, συνελήφθη μετά τον εντοπισμό και τη διάσωση 50 μεταναστών, το μεσημέρι του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου, σε θαλάσσια περιοχή 23 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, οι υπόλοιποι επιβαίνοντες της λέμβου αναγνώρισαν τον 14χρονο ως το πρόσωπο που τους μετέφερε από τη Λιβύη στην Ελλάδα.

Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για παράνομη είσοδο στη χώρα, διευκόλυνση και έκθεση, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας.

Οι δύο υποθέσεις αφορούν συνολικά 94 διασωθέντες μετανάστες, με τις έρευνες των αρμόδιων λιμενικών αρχών να επικεντρώνονται πλέον στη διερεύνηση των συνθηκών της μεταφοράς τους και στον ρόλο των δύο συλληφθέντων.

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