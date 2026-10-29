Δημήτρης Κουρέτας: Viral η φωτογραφία του από την παρέλαση με τους επίσημους να στέκονται στη βροχή

Snapshot Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας δημοσίευσε φωτογραφία με τους επίσημους να στέκονται στη βροχή κατά τη μαθητική παρέλαση στη Λάρισα.

Η παρέλαση πραγματοποιήθηκε κανονικά παρά τη βροχή, με τους παρευρισκόμενους να μη χρησιμοποιούν ομπρέλες.

Ο κ. Κουρέτας τόνισε ότι η βροχή δεν αποτελεί πρόβλημα, υπενθυμίζοντας το αίμα που έχυσαν άλλοι για την ελευθερία.

Η φωτογραφία έλαβε ευρεία θετική ανταπόκριση και χιλιάδες «like» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Snapshot powered by AI

Το γύρο του διαδικτύου κάνει η φωτογραφία που έχει αναρτήσει στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, από τη χθεσινή μαθητική παρέλαση στη Λάρισα.

Ο κ. Κουρέτας ανάρτησε μια φωτογραφία, στην οποία οι επίσημοι προσκεκλημένοι για την παρακολούθηση της μαθητικής παρέλασης, στέκονται κάτω από την καλυμμένη εξέδρα, χωρίς ομπρέλες και παρακολουθούν την παρέλαση των μαθητών υπό τη βροχή.

Στη λεζάντα της φωτογραφίας, ο κ. Κουρέτας αναφέρει: «Όλοι οι επίσημοι έξω στη βροχή κατά τη διάρκεια της παρέλασης. Μαζί με τους μαθητές. Η παρέλαση έγινε κανονικά. Ευτυχισμένοι είναι οι ελεύθεροι. Και ελεύθεροι είναι οι γενναίοι». Η φωτογραφία του έχει αποκομίσει πλήθος θετικών σχολίων και χιλιάδων «like».

Νωρίτερα, και πριν την έναρξη της παρέλασης ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας είχε προαναγγείλει ουσιαστικά την παραπάνω πρωτοβουλία, γράφοντας: «Η παρέλαση σε όλους τους νομούς εκτός Μαγνησίας - Σποράδων θα γίνει κανονικά. Βρέχει λίγο αλλά δεν πειράζει. Οι άλλοι χύσανε το αίμα τους. Ας βραχούμε λίγο. Δεν τρέχει τίποτα. Ο περιφερειάρχης σας».

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