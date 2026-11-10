ΛΑΕ ΟΠΕΚΑ: Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα παροχής χρηματικών βραβείων των 1000 ευρώ

Έως και τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου η υποβολή αιτήσεων

Γιάννης Φιλιππάκος

ΛΑΕ ΟΠΕΚΑ: Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα παροχής χρηματικών βραβείων των 1000 ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα παροχής χρηματικών βραβείων των 1000 ευρώ συνεχίζεται έως τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου.
  • Δικαιούχοι είναι 2.106 τέκνα δικαιούχων του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ που πέτυχαν για πρώτη φορά στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2026 και πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.
  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους άμεσα ή έμμεσα δικαιούχους μέσω ειδικής εφαρμογής του ΟΠΕΚΑ.
  • Σε περίπτωση υπέρβασης των δικαιούχων, οι τελικοί αποδέκτες θα προκύψουν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης με ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.
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Συνεχίζεται έως και τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου η υποβολή των αιτήσεων στο πρόγραμμα παροχής χρηματικών βραβείων - υποτροφιών σε όσους και όσες επέτυχαν για πρώτη φορά στις Πανελλαδικές Εξετάσεις το 2026 και είναι με άμεσο ή έμμεσο δικαίωμα, δικαιούχοι του ΛΑΕ ΟΠΕΚΑ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την/τον άμεσα δικαιούχο των παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ γονέα του τέκνου που έχει τις προϋποθέσεις να καταστεί δικαιούχος ή από το ίδιο το τέκνο, στην περίπτωση ορφανικής σύνταξης ή σύνταξης αναπηρίας (τέκνο ανίκανο για κάθε εργασία), ή επιδόματος παραπληγίας – τετραπληγίας (παραπληγικό επίδομα) του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), στην ειδική εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ, που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση ΕΔΩ.

Η παροχή χρηματικών βραβείων - Υποτροφίες στα δικαιούχα τέκνα ανέρχεται στο ποσό των 1.000 ευρώ.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι της παροχής είναι 2.106 τέκνα που είναι άμεσα ή έμμεσα δικαιούχοι του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, εφόσον:

α) είχαν τη μαθητική ιδιότητα για το σχολικό έτος 2025-2026,

β) είναι άγαμα και άνεργα, και

γ) εγγράφονται για πρώτη φορά σε δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής, έχοντας επιτύχει στις πανελλαδικές εξετάσεις το έτος 2026 (ή μέσω κάθε άλλης διαδικασίας που εξομοιώνεται με τις πανελλαδικές εξετάσεις από το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού).

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις που θα πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις υπερβαίνουν τον καθορισμένο αριθμό δικαιούχων, οι τελικοί δικαιούχοι θα προκύψουν από ηλεκτρονική κλήρωση και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

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