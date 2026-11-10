Φωτιά σε αγροτικά μηχανήματα στην Ημαθία - Δύο τραυματίες με εγκαύματα

Snapshot Φωτιά ξέσπασε σε δύο αγροτικά μηχανήματα στον αύλειο χώρο αγροτικής αποθήκης στο Πλατύ Ημαθίας.

Δύο ιδιοκτήτες των μηχανημάτων, ηλικίας 56 και 27 ετών, υπέστησαν ελαφρά εγκαύματα στα άνω άκρα.

Εννέα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αλεξάνδρειας έθεσαν άμεσα τη φωτιά υπό έλεγχο και την κατέσβησαν.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ πριν από την άφιξη της Πυροσβεστικής.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Τρίτης σε δύο αγροτικά μηχανήματα, στον αύλειο χώρο αγροτικής αποθήκης στο Πλατύ Ημαθίας, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό δύο ανδρών.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 10:30 το πρωί και στο σημείο κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αλεξάνδρειας, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν άμεσα τη φωτιά υπό έλεγχο και να την κατασβέσουν.

Από το περιστατικό, οι δύο ιδιοκτήτες των αγροτικών μηχανημάτων, ηλικίας 56 και 27 ετών, υπέστησαν ελαφρά εγκαύματα στα άνω άκρα. Οι δύο άνδρες παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

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