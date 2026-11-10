Αμαλιάδα: Σοβαρός τραυματισμός 55χρονου αγρότη – Έπεσε με το τρακτέρ του σε γκρεμό

Snapshot Ένας 55χρονος αγρότης τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση με το τρακτέρ του σε γκρεμό στην περιοχή Δαφνιώτισσας κοντά στην Αμαλιάδα.

Ο τραυματίας υπέστη κάταγμα στη λεκάνη και διακομίστηκε αρχικά σε τοπικό νοσοκομείο.

Ακολούθησε διακομιδή σε νοσοκομείο της Πάτρας για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Οι συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστες και διεξάγεται προανάκριση από το Τμήμα Τροχαίας. Snapshot powered by AI

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της Δαφνιώτισσας, στη θέση «Παναγιά», κοντά στην Αμαλιάδα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 55χρονου αγρότη.

Όπως αναφέρει το patrisnews.com, ο 55χρονος κατευθυνόταν με το τρακτέρ του για την εκτέλεση αγροτικών εργασιών, όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, βρέθηκε σε γκρεμό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί κάταγμα στη λεκάνη.

Στη συνέχεια, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Πάτρας, προκειμένου να λάβει περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί και για τον λόγο αυτό διενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Τροχαίας της περιοχής.

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