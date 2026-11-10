Χαλκιδική: Φωτιά σε μονοκατοικία στην Ιερισσό

Snapshot Στις 17:30 το απόγευμα της Τρίτης εκδηλώθηκε φωτιά σε μονοκατοικία στην Ιερισσό Χαλκιδικής.

Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά προκάλεσε υλικές ζημιές στο σπίτι.

Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ατόμου από το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Πυρκαγιά σε μονοκατοικία εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην Ιερισσό του δήμου Αριστοτέλη στη Χαλκιδική.

Ειδικότερα, η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για το συμβάν στις 17:30 το απόγευμα και στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα της υπηρεσίας.

Από το συμβάν καταγράφηκαν υλικές ζημιές στο σπίτι, ενώ δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός ατόμου.

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