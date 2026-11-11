Αρτοποιοί: Καταγγελίες για «φουσκωμένους» λογαριασμούς φυσικού αερίου

Snapshot Η Συντεχνία Αρτοποιών Αθήνας συγκεντρώνει στοιχεία μετά από καταγγελίες για υπέρογκες χρεώσεις φυσικού αερίου στους λογαριασμούς αρτοποιείων.

Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες εκδίδονταν εκτιμώμενοι λογαριασμοί, που οδήγησαν σε αυξημένες εκκαθαριστικές χρεώσεις με πραγματικές μετρήσεις.

Οι συγκεντρωμένες χρεώσεις δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική μηνιαία κατανάλωση και αυξάνουν το λειτουργικό κόστος των αρτοποιείων.

Η συντεχνία καλεί τους αρτοποιούς να προσκομίσουν λογαριασμούς έναντι και εκκαθαριστικούς για να τεκμηριωθεί το πρόβλημα.

Στόχος είναι η υποβολή επίσημης καταγγελίας και η διεκδίκηση διαφανούς και αναλογικής τιμολόγησης της κατανάλωσης ανά μήνα. Snapshot powered by AI

Καταγγελίες από αρτοποιούς για υπέρογκες χρεώσεις στους λογαριασμούς φυσικού αερίου αναφέρει σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Συντεχνία Αρτοποιών Αθήνας, η οποία καλεί τους επαγγελματίες να προσκομίσουν τους λογαριασμούς τους, προκειμένου να συγκεντρωθούν στοιχεία για την υποβολή επίσημης καταγγελίας.

Όπως αναφέρει η συντεχνία, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες εκδίδονταν λογαριασμοί με εκτιμώμενεςκαταναλώσεις (έναντι), ενώ οι μετρήσεις που πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο οδηγούν σε ιδιαίτερα αυξημένες εκκαθαριστικές χρεώσεις.

Σύμφωνα με την ίδια, με τον τρόπο αυτό εμφανίζονται συγκεντρωμένες καταναλώσεις και χρεώσεις που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική μηνιαία επιβάρυνση των επιχειρήσεων, ενώ επιβαρύνεται περαιτέρω το λειτουργικό κόστος των αρτοποιείων.

Η συντεχνία καλεί τους αρτοποιούς που έχουν διαπιστώσει αντίστοιχες περιπτώσεις να προσκομίσουν τόσο τους προηγούμενους λογαριασμούς έναντι, όσο και τους πρόσφατους εκκαθαριστικούς.

Όπως επισημαίνει, στόχος είναι η συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων, ώστε να προχωρήσεισεεπίσημη καταγγελία και παρέμβαση προς τους αρμόδιους φορείς, διεκδικώντας διαφανή και αναλογική τιμολόγηση της κατανάλωσης ανά μήνα, με βάση τις τιμές που ίσχυαν σε κάθε αντίστοιχη περίοδο.

«Η συλλογή στοιχείων από όλους τους συναδέλφους είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να τεκμηριώσουμε το ζήτημα και να διεκδικήσουμε ουσιαστικές λύσεις», αναφέρει στην ανάρτησή της η Συντεχνία Αρτοποιών Αθήνας.

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