Κορωπί: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της εταιρείας καθαρισμού για τη διαρροή χημικών στα Εκπαιδευτήρια

Ο ιδιοκτήτης στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα, όπως και οι δύο συντηρητές που είχαν προσαχθεί

Μίλτος Τσεκούρας

Κορωπί: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της εταιρείας καθαρισμού για τη διαρροή χημικών στα Εκπαιδευτήρια
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της εταιρείας καθαρισμού για τη διαρροή χημικών στα Εκπαιδευτήρια Κορωπίου και αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.
  • Η διαρροή χημικών προκλήθηκε από λανθασμένη ανάμειξη ουσιών κατά τη συντήρηση της κολυμβητικής δεξαμενής, με έντονη οσμή στον χώρο του μηχανοστασίου.
  • Οι μαθητές και εργαζόμενοι εκκενώθηκαν προληπτικά και 13 από αυτούς μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για ιατρικό έλεγχο, χωρίς να διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο.
  • Η δικογραφία για τον ιδιοκτήτη θα διαβιβαστεί στη Δικαιοσύνη για την περαιτέρω ποινική του αντιμετώπιση.
  • Τα Εκπαιδευτήρια τόνισαν ότι θα ασκήσουν κάθε νόμιμο δικαίωμά τους κατά των υπευθύνων και υπογράμμισαν την προτεραιότητα στην ασφάλεια και υγεία μαθητών και προσωπικού.
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Στη σύλληψη του ιδιοκτήτη της εταιρείας καθαρισμού που εμπλέκεται στην υπόθεση της διαρροής χημικών στα ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια, στο Κορωπί, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Από το περιστατικό μαθητές και εργαζόμενοι του σχολείου παρουσίασαν προβλήματα υγείας και χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία.

Οι δύο συντηρητές που είχαν προσαχθεί μαζί με τον ιδιοκτήτη αφέθηκαν ελεύθεροι. Ελεύθερος αφέθηκε, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία θα διαβιβαστεί στη Δικαιοσύνη, προκειμένου να αξιολογηθούν τα στοιχεία της υπόθεσης και να αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική του αντιμετώπιση.

Η ανακοίνωση των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη

«Το πρωί της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου 2026, κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης της κολυμβητικής δεξαμενής του σχολείου από εξωτερικό συνεργείο, παρουσιάστηκε έντονη οσμή, λόγω λανθασμένης ανάμειξης χημικών ουσιών από τους συντηρητές στον χώρο του μηχανοστασίου.

Η διεύθυνση του σχολείου προχώρησε αμέσως στην εκκένωση του κτηρίου. Οι μαθητές και οι εργαζόμενοι μετακινήθηκαν με ασφάλεια στο κτήριο του Γυμνασίου–Λυκείου, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση από το σημείο και δεν επηρεάστηκε από το περιστατικό. Παράλληλα, ειδοποιήθηκαν η Ελληνική Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ.

Η εστία του περιστατικού εντοπίστηκε στον χώρο του μηχανοστασίου, χωρίς να επηρεαστεί το νερό της πισίνας. Το δοχείο με τις χημικές ουσίες απομακρύνθηκε άμεσα και η ασφαλής συλλογή και μεταφορά του πραγματοποιήθηκε από τον αρμόδιο φορέα, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Κατόπιν σύστασης του ΕΚΑΒ, 13 μαθητές και εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν για προληπτικό ιατρικό έλεγχο στα Νοσοκομεία Παίδων και «Σωτηρία». Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε λάβει, είναι καλά στην υγεία τους.

μέσα της κολυμβητικής δεξαμενής είναι απολύτως εσφαλμένη και θα ληφθούν νομικά μέτρα εναντίον κάθε προσώπου που τη διακινεί.

Τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη θα ασκήσουν κάθε νόμιμο δικαίωμά τους κατά παντός υπευθύνου.

Κατανοούμε την ανησυχία που προκάλεσε το περιστατικό στους μαθητές, στις οικογένειές τους. Η ασφάλεια και η υγεία των μαθητών και του προσωπικού αποτελούν την πρώτη μας προτεραιότητα.

Ευχαριστούμε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την άμεση ανταπόκριση».

Έγινε προληπτική εκκένωση του Δημοτικού Σχολείου

Υπενθυμίζεται πως, όπως είχε δηλώσει στο Newsbomb η υπεύθυνη των εκπαιδευτηρίων, η υγεία των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού δεν διέτρεχε κανέναν κίνδυνο και η μεταφορά τους στο νοσοκομείο έγινε για καθαρά προληπτικούς λόγους.

«Ήταν μια κανονική ημέρα, όπως όλες οι άλλες, κατά την οποία έγινε το πρωί η καθημερινή συντήρηση της πισίνας. Οι τεχνικοί εργάζονταν στο μηχανοστάσιο και έγινε κάποιο λάθος με την ποσότητα του χλωρίου.

»Στην πισίνα υπήρχαν 13 παιδιά, τα οποία εκκένωσαν αμέσως τον χώρο, συνοδεία των εκπαιδευτικών. Η οσμή έφτασε στο κτήριο του Δημοτικού Σχολείου, το οποίο επίσης εκκενώθηκε αμέσως κι όλα τα παιδιά οδηγήθηκαν στα πάνω κτήρια του συγκροτήματος, όπου δεν υπήρχαν αναθυμιάσεις στην ατμόσφαιρα» είπε η μάνατζερ και υπεύθυνη του Νηπιαγωγείου των εκπαιδευτηρίων και πρόσθεσε: «Έμειναν πίσω κάποιοι ενήλικες για να εκκενώσουν τον χώρο από τους μαθητές κι ως εκ τούτου εκτέθηκαν περισσότερο στα αέρια.

Κλήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική και φυσικά οι γονείς των παιδιών του Δημοτικού σχολείου. Βάσει πρωτοκόλλου, λόγω της εισπνοής των αερίων, ενημερωθήκαμε από τους διασώστες ότι έπρεπε όσοι εκτέθηκαν στα αέρια να διακομισθούν στο νοσοκομείο. Έτσι λοιπόν, διακομίσθηκαν στα νοσοκομεία, όπου τους έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις κι ακολούθως οι περισσότεροι έλαβαν εξιτήριο, ενώ και οι υπόλοιποι ολοκληρώνουν τις εξετάσεις στις οποίες υποβάλλονται».

«Συνεργάστηκαν άψογα τα παιδιά, στο σχόλασμα έλεγαν ότι ήταν η καλύτερή τους μέρα!»

Όσον αφορά στην εκκένωση του σχολικού κτηρίου, η υπεύθυνη των εκπαιδευτηρίων είπε ότι τα παιδιά συνεργάστηκαν άψογα, καθώς έχουν κάνει και σχετική εκπαίδευση για να είναι έτοιμα να ανταποκριθούν σε αντίστοιχα περιστατικά.

«Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν απόλυτα, συνεργάστηκαν άψογα και μάλιστα, φάνηκαν να το... διασκεδάζουν, καθώς έλεγαν χαριτολογώντας όταν έφευγαν από το σχολείο ότι "ήταν η καλύτερή μας ημέρα!"

Σε ό,τι αφορά στους ενήλικες που χρειάστηκε να διακομισθούν στα νοσοκομεία, λόγω της μεγαλύτερης έκθεσής τους στα αέρια, σε κάποιους εξ αυτών χρειάστηκε να χορηγηθεί οξυγόνο και εισπνεόμενη αγωγή, ωστόσο, δεν αντιμετωπίζει κανείς σοβαρό πρόβλημα υγείας».

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