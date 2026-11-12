Ελεγκτικό Συνέδριο: Μπλόκο σε παράνομες συμβάσεις 873 εκατ. - Χρέη 165 δισ. ευρώ προς το Δημόσιο

Snapshot Το Ελεγκτικό Συνέδριο επισημαίνει το υψηλό ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, που φτάνουν τα 165,18 δισ. ευρώ ή το 66,5% του ΑΕΠ.

Διαγωνιστικές διαδικασίες αξίας 873,91 εκατ. ευρώ κρίθηκαν αμετάκλητα μη νόμιμες, μετά από έλεγχο σχεδίων συνολικής αξίας 18 δισ. ευρώ.

Το δικαστήριο εισάγει την Τεχνητή Νοημοσύνη μέσω του «Εικονικού Βοηθού Δικαστή» για την επιτάχυνση των ελέγχων και της απονομής δικαιοσύνης.

Προτείνεται η απλοποίηση των διαδικασιών εκκαθάρισης των οφειλών και η αξιοποίηση του θεσμικού πλαισίου για πιθανή διαγραφή χρεών, με στόχο ρεαλιστικούς και φιλόδοξους δημοσιονομικούς στόχους.

Διεξήχθησαν θεματικοί έλεγχοι σε κρίσιμα ζητήματα όπως η αυθαίρετη εκμετάλλευση αιγιαλών, η αναδάσωση καμένων δασών και η κτηματογράφηση της χώρας. Snapshot powered by AI

Σήμα κινδύνου για τις δημοσιονομικές παθογένειες της κρατικής μηχανής εκπέμπει το Ελεγκτικό Συνέδριο μέσα από την Ετήσια Έκθεση του 2025, αποκαλύπτοντας το δυσθεώρητο ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Με το χρέος να σκαρφαλώνει στα 165,18 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 66,5% του ΑΕΠ της χώρας, το Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο ζητά την άμεση απλοποίηση των διαδικασιών εκκαθάρισης. Θέτει μάλιστα επί τάπητος την ανάγκη ρεαλιστικών στόχων, αφήνοντας ανοιχτό το παράθυρο της αξιοποίησης του θεσμικού πλαισίου ακόμα και για τη διαγραφή χρεών.

Την ίδια ώρα, η ακτινογραφία των ελεγκτών βάζει οριστικό «μπλόκο» σε διαγωνιστικές διαδικασίες ύψους 873,91 εκατ. ευρώ. Οι συγκεκριμένες συμβάσεις κρίθηκαν αμετάκλητα μη νόμιμες, έπειτα από σαρωτικό έλεγχο σχεδίων συνολικής αξίας 18 δισ. ευρώ, αποτρέποντας τη διασπάθιση δημόσιου χρήματος.

Στο μικροσκόπιο της Ολομέλειας μπήκαν ταυτόχρονα κρίσιμα ζητήματα που ταλανίζουν την κοινωνία, με τους δικαστές να ανοίγουν μεγάλους φακέλους για την αυθαίρετη καταπάτηση των αιγιαλών, τις καθυστερήσεις στην αναδάσωση καμένων εκτάσεων και τα κενά στην κτηματογράφηση.

Κυριότερα σημεία της Έκθεσης:

Εκδίκαση 28.714 αιτήσεων παροχής δικαστικής προστασίας για τις οποίες εκδόθηκαν 5.138 δικαστικές αποφάσεις.

Αναζήτηση συνολικού ποσού 27,52 εκατ. Ευρώ προς αποκατάσταση αντίστοιχων ελλειμμάτων με την έκδοση καταλογιστικών πράξεων σε βάρος των ελλειμματιών υπολόγων.

Έλεγχος σχεδίων συμβάσεων συνολικού ποσού 18 δισ. ευρώ, εκ των οποίων διαγωνιστικές διαδικασίες συνολικού ποσού 873,91 εκατ. ευρώ κρίθηκαν αμετάκλητα μη νόμιμες.

Διενέργεια θεματικών ελέγχων σε κρίσιμα ζητήματα όπως η αυθαίρετη εκμετάλλευση του αιγιαλού και των παραλιών, η αναδάσωση δασικών εκτάσεων κατεστραμμένων από πυρκαγιές, η έγκαιρη κτηματογράφηση της χώρας, η επαρκής στέγαση των δημόσιων υπηρεσιών, η πρόσφορη εκμετάλλευση των κληροδοτημάτων των ΑΕΙ, και η διατύπωση στοχευμένων συστάσεων για τη βελτίωση της δημόσιας διαχείρισης.

Διαπιστώσεις - ευρήματα του ελέγχου επί του Απολογισμού, του Ισολογισμού και των λοιπών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων του Κράτους για το οικονομικό έτος 2024 και της έκθεσης για τη Δημοσιονομική Βιωσιμότητα έτους 2024.

Η ενσωμάτωση Τεχνητής Νοημοσύνης μέσω του «Εικονικού Βοηθού Δικαστή» στο νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Συστάσεις προς την Διοίκηση για την αντιμετώπιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες ανέρχονται σε 165,18 δις ευρώ, αντιστοιχούν στο 66,5% του ΑΕΠ, διογκώνονται διαχρονικά και συνιστούν μείζον διαρθρωτικό πρόβλημα.

Η κύρια σύσταση αφορά στη διερεύνηση των αιτιών αναποτελεσματικότητας της διαδικασίας εκκαθάρισης των φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, την απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών, την αξιοποίηση του υφισταμένου θεσμικού πλαισίου για την διαγραφή τους, εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις, και την ενίσχυσή του για την επίτευξη φιλόδοξων και ρεαλιστικών στόχων.

Όπως τονίζεται το Ελεγκτικό Συνέδριο παραμένει προσηλωμένο στην αποστολή του, λειτουργώντας ως σταθερός πυλώνας δικαιοσύνης διαφάνειας και δημόσιας λογοδοσίας για την Ελληνική Πολιτεία και Κοινωνία.

Ολόκληρη την Έκθεση μπορείτε να διαβάσετε εδώ

Διαβάστε επίσης