Η ώρα της Δικαιοσύνη για τα Ζώα: Διεθνές συνέδριο με εισαγγελείς και ειδικούς από ΗΠΑ και Βρετανία

Μια θεσμική και διεθνής συνάντηση, σε συνδιοργάνωση της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, του Zero Stray Pawject και του ΕΒΕΘ, υπό την αιγίδα της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης – Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2026.

Όταν το θύμα δεν έχει φωνή, η έρευνα, η δικογραφία και η επιστημονική τεκμηρίωση αποκτούν καθοριστική σημασία. Με αυτό το μήνυμα, το 1ο συνέδριο «Η ώρα της Δικαιοσύνης για τα Ζώα» φέρνει στη Θεσσαλονίκη εκπροσώπους της Δικαιοσύνης, της ΕΛ.ΑΣ. και της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας. Η κακοποίηση ζώων μπορεί να συνδέεται με ενδοοικογενειακή βία, εξαναγκαστικό έλεγχο ή οργανωμένη εγκληματικότητα. Το συνέδριο στοχεύει στην αποτελεσματικότερη διερεύνηση και αντιμετώπιση εγκλημάτων κατά των ζώων.

Στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), η συζήτηση θα ακολουθήσει τη διαδρομή από την αστυνομική επέμβαση και την προδικασία έως την κτηνιατροδικαστική τεκμηρίωση, την εισαγγελική πρόταση και τη δικαστική κρίση.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ – ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν ονομαστική βεβαίωση παρακολούθησης, υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδα Νικολόπουλο, και τη Διευθύντρια της Zero Stray Academy, Σταματίνα Σταματάκου, για υπηρεσιακή, επαγγελματική ή εκπαιδευτική χρήση, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις κάθε φορέα.

Σε ποιους απευθύνεται

Το συνέδριο απευθύνεται πρωτίστως σε δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, αστυνομικούς, δικηγόρους, στελέχη Δημοτικής Αστυνομίας και Αυτοδιοίκησης, κτηνιάτρους, κτηνιατροδικαστές, πανεπιστημιακούς, ερευνητές και επαγγελματίες της προστασίας των ζώων.

Η Δικαιοσύνη στην πρώτη γραμμή

Των εργασιών θα προεδρεύει ο Λεωνίδας Νικολόπουλος, Εισαγγελέας Εφετών και Διευθύνων την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης. Η παρουσία του στην προεδρία και των τεσσάρων ενοτήτων, σε ένα συνέδριο που συνδιοργανώνεται από την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, αναδεικνύει τον κεντρικό θεσμικό ρόλο της Δικαιοσύνης και τη σημασία της ενεργού συμμετοχής των εισαγγελικών αρχών στην αποτελεσματική διερεύνηση και δικαστική αντιμετώπιση των εγκλημάτων κατά των ζώων. Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος, ο Αντιστράτηγος Γεώργιος Παπαδόπουλος, Γενικός Συντονιστής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, και ο Δρ. Δημήτριος Φινοκαλιώτης, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στην επιμορφωτική παρακαταθήκη της Αντεισαγγελέως Εφετών, Εμμανουέλας Κετσιατζή, στη διερεύνηση θανάτων ζώων.

Διεθνείς εισηγητές με εξαιρετική εμπειρία

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η διεθνής συμμετοχή, με τρεις εισηγητές που συνδυάζουν την εμπειρία της ποινικής διερεύνησης, τη γνώση των διωκτικών μηχανισμών και την επιστημονική έρευνα για τη σύνδεση της κακοποίησης ζώων με άλλες μορφές βίας.

Η Jessica K. Rock, εισαγγελέας από τις ΗΠΑ με εξειδίκευση στις υποθέσεις κακοποίησης ζώων και οργανωμένου εγκλήματος, οι οποίες μπορεί να συνδέονται με άλλα σοβαρά εγκλήματα, ακόμη και με την τρομοκρατία, εκπαιδεύει επίσης στελέχη ομοσπονδιακών διωκτικών αρχών. Στην εισήγησή της θα αναδείξει πώς οι έρευνες για κακοποίηση ζώων μπορούν να αποκαλύψουν ευρύτερα μοτίβα βίας, να ενισχύσουν την ποινική δίωξη των υπευθύνων και να συμβάλουν στην πρόληψη σοβαρών εγκλημάτων κατά ανθρώπων.

Ο Mark Randell, πρώην ανώτερος αστυνομικός ερευνητής από το Ηνωμένο Βασίλειο, θα μεταφέρει την εμπειρία του από τη διερεύνηση σύνθετων υποθέσεων, εστιάζοντας στη σημασία της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των διωκτικών αρχών. Η Dr Michelle Newberry, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Southampton, θα παρουσιάσει την επιστημονική σχέση μεταξύ κακοποίησης ζώων, βίας και εξαναγκαστικού ελέγχου, αναδεικνύοντας τη σημασία της κατανόησης αυτών των συνδέσεων για την αναγνώριση ευρύτερων προτύπων βίαιης συμπεριφοράς.

Διακεκριμένοι Έλληνες εισηγητές

Οι εισαγγελικοί λειτουργοί Γεσθημανή Χατζηπαρασίδου, Σοφία Διπλοΐδου και Μαρία Καράγιαννη θα εστιάσουν στην προδικασία και στην εφαρμογή της νομοθεσίας. Ο Αστυνόμος Α’, Γεώργιος Παπαδόπουλος, θα αναπτύξει την αστυνομική διερεύνηση και ο Νικόλαος Χρυσάκης, Ειδικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς, τη θεσμική συνεργασία.

Για την επιστημονική τεκμηρίωση ενδεικτικά θα μιλήσουν ο κτηνιατροδικαστής Δρ. Αλέξανδρος Χάρδας και ο ερευνητής της Ακαδημίας Αθηνών, Δρ. Μιχάλης Κατσιμπούλας, για το DNA. Συμμετέχουν επίσης οι ιππίατροι, Βασίλης Παπαθεοδώρου και Οριάννα Μανώλη, η νομικός Έλενα Αρβανίτη, ο Ιωάννης Γαϊτανάκης της Δημοτικής Αστυνομίας Ιεράπετρας και η σύμβουλος συμπεριφοράς σκύλων, Αθηνά Σοφία Κοντοσώρου.

Η Silja Schiller-Moumtzidis, CEO και συνιδρύτρια του Zero Stray Pawject, θα μιλήσει για τα αδέσποτα ζώα ως δείκτη εγκληματικότητας.

Στην έναρξη συμμετέχει η δημοσιογράφος Ιωάννα Μάνδρου, ενώ τον συντονισμό έχει η Σταματίνα Σταματάκου, δημοσιογράφος των «ΝΕΩΝ» και Διευθύντρια της Zero Stray Academy.

Προεδρεία με υψηλή θεσμική εκπροσώπηση

Στα τέσσερα προεδρεία, υπό τη διαρκή προεδρία του Λεωνίδα Νικολόπουλου, προβλέπεται να συμμετάσχουν ο Μητροπολίτης κ. Φιλόθεος, ο Αντιστράτηγος Γεώργιος Παπαδόπουλος, ο Δρ. Δημήτριος Φινοκαλιώτης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, ο Υποστράτηγος Γεώργιος Τζήμας, ο Ταξίαρχος Γεώργιος Γκάμπρας, ο Κωνσταντίνος Τερτιβανίδης, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας, ο δικηγόρος Αλέξης Στεφανάκης, ο κτηνίατρος Κυριάκος Αγαθαγγελίδης, η Δήμητρα Ψάλλα, Καθηγήτρια Κτηνιατρικής του ΑΠΘ και οι δημοσιογράφοι Κώστας Καντούρης και Χρήστος Στεφανής.

Πληροφορίες και εγγραφές

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2026 | ΕΒΕΘ, Τσιμισκή 29, Θεσσαλονίκη

Προσέλευση: 15:00 | Έναρξη: 15:30 | Λήξη: 21:30

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Η θέση κατοχυρώνεται μετά από υποχρεωτική εγγραφή, έγκριση και επιβεβαίωση μέσω email.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: https://forms.gle/dCZAUzf3ezUphbLD6

Γιατί η απονομή δικαιοσύνης για τα ζώα αρχίζει πολύ πριν από τη δικαστική αίθουσα.