Συγκίνηση για γνωστό τραγουδιστή - Διαγνώστηκε με καρκίνο (pics)

Ο γνωστός τραγουδιστής αποκάλυψε πως έχει διαγνωστεί με καρκίνο στον οισοφάγο. Τα δυσάρεστα νέα έμαθε από τους γιατρούς, όταν πήγε να κάνει εξετάσεις ρουτίνας.

«Δεν θέλω να κρατήσω μυστικό το γεγονός ότι έχω καρκίνο. Θέλω να είμαι ειλικρινής με όλους. Θέλω να ξέρει ο κόσμος ότι ο καρκίνος υπάρχει, αλλά δεν πεθαίνουν όλοι, όπως γινόταν τη δεκαετία του ’50 και του ’60. Θα ζήσω πολύ καιρό; Ποιος ξέρει; Είναι στο χέρι του θεού!», δήλωσε ο τραγουδιστής.

Η σύζυγός του, επίσης, εξήγησε: «Έχει διαγνωστεί με καρκίνο του οισοφάγου σε στάδιο 4. Είναι στον οισοφάγο, στην κορυφή του στομάχου κι επίσης εξαπλώνεται στο συκώτι του».

Ο τραγουδιστής έγινε γνωστός από τις επιτυχίες όπως το: "Two Tickets to Paradise" και το "Take Me Home Tonight", ενώ λέει ότι η μοίρα του είναι στα «χέρια του Θεού».

Με πληροφορίες από: cnn.com

