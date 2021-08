Αφγανιστάν: Πορεία προς το άγνωστο για άλλη μία φορά - Τι προβλέπει ο δρ Δρούγος στο Newsbomb.gr

Ο Δρ Αθανάσιος Ε. Δρούγος, διεθνολόγος, γεωστρατηγικός αναλυτής και ειδικός στα θέματα ΝΑΤΟ μιλά στο Newsbomb.gr για τις δραματικές εξελίξεις στο Αφγανιστάν, την προβληματική απόφαση Μπάιντεν για την αποχώρηση των Αμερικανών και κάνει προβλέψεις για το μέλλον της πολύπαθης ασιατικής χώρας, την οποία πλέον εποφθαλμιούν μεταξύ άλλων η Κίνα και η Ρωσία.

Ο δρ Δρούγος έχει επισκεφθεί δύο φορές το Αφγανιστάν το 2004 και το 2007 φιλοξενούμενος Αμερικανικών και συμμαχικών δυνάμεων ,όπου μεταξύ άλλων έδωσε διαλέξεις στη Καμπούλ, έως και στην πρώην γιγαντιαία Αμερικανική βάση στο Μπαγκράμ.

Μετά απο 20 χρόνια, οι Αμερικανοί αποχωρούν απο το Αφγανιστάν, με τους Ταλιμπάν πάλι στην εξουσία. Τι άλλαξε και τι έμεινε ίδιο στη χώρα; Πόσο άλλαξαν –αν άλλαξαν- οι ίδιοι οι Ταλιμπάν, τον ρωτάμε.

Αυτό που πραγματικά ξαφνιάζει όλους τους διεθνείς αναλυτές σήμερα ήταν και είναι η πλήρης καθίζηση μίας δύναμης 300.000 (;) ανδρών που εκπαιδεύτηκαν όλα αυτά τα 20 χρόνια από τους Αμερικανούς και το ΝΑΤΟ.Ογδόντα τρία δισεκατομμύρια δολάρια δαπανήθηκαν για τον Αφγανικό στρατό και την αστυνομία.

Μόνο για τα αεροσκάφη και ελικόπτερα της Αφγανικής αεροπορίας για ανάπτυξη -συντήρηση κλπ ξοδευτήκαν 10 δις δολάρια. Η Ταλιμπανική προέλαση έχει ξεπέρασει εκείνη του ISIS στην Μεσοποταμία το 2013-2014 όταν κατέλαβε την Μοσούλη, τη Ράκα, την Ντείρ αλ Ζορ κα.

Ο δρ.Αθανάσιος Δρούγος

Ο υπογράφων σε πολυσέλιδη πρόσφατη μελέτη μεταξύ των πάρα πολλών λόγων της άρον άρον υποχώρησης των Αφγανικών δυνάμεων εκτιμά ότι οι λόγοι είναι πολλοί μεταξύ των οποίων οι Δυτικοί εκπαίδευαν τους Αφγανούς βάσει των δικών τους πορισμάτων, τάσεων, επιλογών, τακτικών, δογμάτων κλπ και όχι αποκλειστικά να είναι επικεντρωμένοι σε αντιτρομοκρατικές αποστολές και ασύμμετρο πόλεμο.

Οι Ταλιμπάν αντιστάθηκαν και επιβίωσαν γιατί σε Χελμάντ, Κανταχάρ,Πάκτια, Πακτιίκα, Γκαζνί, κα επέβαλαν το δικό τους μοτίβο πολέμου απέναντι στους δυτικούς. Επίσης δεν αποκλείεται να έχουν συμφωνηθεί περίεργα πράγματα στη Ντόχα του Κατάρ βάσει εγγράφων στα οποία είχα οριακή πρόσβαση.

Επίσης οι βόρειοι Ουζμπέκοι και Τατζίκοι δεν πολυνοιάζονται για τους νότιους Παστού του Κανταχάρ και του Χελμάντ. Δεν μπορούσε -παρά τις προσπάθειες των Δυτικών- να οικοδομηθεί μία έστω οριακή -συμπαγής και συνεκτική κουλτούρα πολέμου όλων των άλλων απέναντι στους Ταλιμπάν.

Η διαφθορά στην κυβέρνηση της Καμπούλ

Την ίδια στιγμή η εκάστοτε κυβέρνηση στην Καμπούλ χαρακτηρίζονταν από διαφθορά πολιτικών στελεχών ,αδυναμία συγκεντρωτικής στρατιωτικής ηγεσίας, ενώ οι περιφερειακοί διοικητές των 34 επαρχιών δεν ήσαν επικεντρωμένοι στην περιθωριοποίηση των Ταλιμπάν.



Οι επόμενες ημέρες και εβδομάδες είναι πολύ κρίσιμες και εξαρτώνται από το πώς θα κινηθούν οι Ταλιμπάν μέσα στην Καμπούλ. Τις τελευταίες ημέρες επιμέρους ταξιαρχίες της επίλεκτης 82ης αερομεταφερόμενης μεραρχίας αναπτύσσονται σε αεροδρόμιο Καμπούλ (προερχόμενες από το Φορτ Μπράγκ στη Βόρεια Καρολίνα) ενώ εφεδρικές δυνάμεις βρίσκονται ήδη σε Κατάρ και Κουβείτ.

Την ίδια στιγμή οι εκθέσεις των CIA-DIA -στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ σε Τάμπα/Φλόριντα και Αλ Ουντείντ/Κατάρ είναι πολύ ανησυχητικές....για τα επόμενα βήματα.

Διαδηλωτής με τη Αφγανική σημαία στην Καμπούλ ΑΡ

Μια ολοκληρωτική επικράτηση των Ταλιμπάν στην κυβέρνηση (χωρίς συμμετοχή από άλλες προσωπικότητες) θα αποτελεί μια σημαντική νίκη για το παγκόσμιο τζιχαντιστικό κίνημα, εκτιμά.

Ο Μπάιντεν ειναι έμπειρος στην εξωτερική πολιτική. Γιατί πήρε μία τέτοια απόφαση παρά τις προειδοποιήσεις των μυστικών υπηρεσιών για το επικείμενο χάος ειναι η επόμενη εύλογη ερώτηση.

Η επιλογή Μπάιντεν όπως δείχνουν τα πράγματα ήταν σε μεγάλο βαθμό λάθος, και η αποχώρηση από το Χίντου Κους θα έπρεπε να γίνει διαφορετικά. Οι υπουργοί Άμυνας του Καναδά και της Μ. Βρετανίας επικρίνουν ήδη έντονα την απόφαση Μπάιντεν.

Αυτή ήταν μεν μια σημαντική απόφαση εξωτερικής πολιτικής που ελήφθη σε μεγάλο βαθμό έχοντας κατά νου την εσωτερική πολιτική και αυτό το «προοδευτικό» πείραμα έχει σαφώς αποτύχει. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ που υπερηφανεύεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον ανθρωπισμό και τις φιλελεύθερες, δημοκρατικές αξίες, δεν σκέφτηκε τα εκατομμύρια των γυναικών και των κοριτσιών που αντιμετωπίζουν τώρα μια ζωή κάτω από τη μεσαιωνική, βίαια και μισογυνιστική κυριαρχία των Ταλιμπάν.

«Ας μη θεωρούν κάποιοι οτι οι Ταλιμπάν έχουν αλλάξει...»

Η εγκατάλειψη εκατομμυρίων σε μια τέτοια μοίρα δεν θα την χαρακτήριζα ως «προοδευτική» ή υπεύθυνη και ας μην θεωρούν κάποιοι οτι οι Ταλιμπάν έχουν αλλάξει...



Επίσης προβληματίζουν οι απώλειες ορισμένων Δυτικών οπλικών συστημάτων(που είχαν δοθεί στις πρώην κυβερνητικές δυνάμεις) και που έπεσαν στα χέρια των Ταλιμπάν,και ως εκ τούτου ενίσχυσαν την εκθετική δυναμική τη στρατιωτικής τους προέλασης.

Πορεία για τις γυναίκες του Αφγανιστάν στις Βρυξέλλες ΑΡ

Ένα Αφγανιστάν που θα κυριαρχείται μόνο από τους Ταλιμπάν «υπόσχεται» στην Αλ Κάιντα ένα εγγυημένο ασφαλές καταφύγιο που το χρειαζόταν απεγνωσμένα, ως χώρο αναπνοής μετά από δύο δεκαετίες αμείλικτης αντιτρομοκρατικής πίεσης των ΗΠΑ.(εκτός αν οι Ταλιμπάν έχουν διδαχθεί από το παρελθόν και ισχύσουν αυτά που έχουν πει ότι συμφώνησαν στις διαπραγματεύσεις της Ντόχα τον Φεβρουάριο του 2020).

Η απόφαση Μπάιντεν θα έχει απρόβλεπτες διεθνείς επιπτώσεις

Ειναι λοιπόν δεδομένο ότι η προ μηνών προβληματική απόφαση Μπάιντεν για την αποχώρηση των Αμερικανικών και συμμαχικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ (και όχι μόνο) από το Αφγανιστάν μετά από 20 χρόνια, θα έχει πρωτοφανείς διαστάσεις με διαχρονικές και απρόβλεπτες επιπτώσεις για την εσωτερική,περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια.

«Περίεργη»(;) ειναι επίσης, οπως εκτιμά ο δρ Δρούγος η καθίζηση των Αφγανικών στρατιωτικών και αστυνομικών δυνάμεων απέναντι στους προελαύνοντες με εντυπωσιακή ταχύτητα Ταλιμπάν (φέρεται πλην της βόρειας περιοχής του Παντσίρ και του τούνελ Σαλάνγκ) να έχουν καταλάβει όλες επαρχίες της Κεντροασιατικής χώρας).

Δυτικές στρατιωτικές δυνάμεις βρίσκονται στην πρωτεύουσα Καμπούλ, για να συνδράμουν στην απαγκίστρωση-εκκένωση χιλιάδων Αμερικανών και Αφγανών υπηκόων (που συνεργάστηκαν μαζί τους επί δύο δεκαετίες στην μετά-Ταλιμπάν εποχή 2001-2021) ενώ αρκετές ευρωπαϊκές χώρες με καθυστερήσεις και δυσχέρειες προσπαθούν να αποσύρουν το διπλωματικό προσωπικό των αποστολών τους, καθώς και Αφγανούς πολίτες με τους οποίους συνεργάστηκαν επί δύο δεκαετίες.

Το Αφγανιστάν «νεκροταφείο αυτοκρατοριών»

Το Αφγανιστάν γνωστό και από το ιστορικό βιβλίο του αναλυτή Σεθ Τζόουνς (στη νεότερη έκδοση) "In the graveyard of empires" (νεκροταφείο αυτοκρατοριών) διαιρείται σε 34 επιμέρους επαρχίες , εκ των οποίων, μέσα από μία πραγματικά εντυπωσιακή προέλαση των Ταλιμπάν ειδικά στο βορρά,και στα δυτικά (όπου δεν κυριαρχούν οι Παστού, αλλά διαφορετικές φυλές όπως οι Τατζίκοι, οι Ουζμπέκοι, οι Χατζάροι κλπ), έχει προκαλέσει ήδη τεράστια προβλήματα εσωτερικών κενών ασφάλειας, ενώ δεν αποκλείεται προσεχώς να δούμε ακόμα πιο μεγάλη και υπολογίσιμη προσφυγική κινητικότητα και φυγή Αφγανών ειδικά μέσω Ιράν. αφού δεν μπορούν να καταφύγουν στο Πακιστάν, που από το 1994 διατηρεί στενές σχέσεις με τους Ταλιμπάν.

Στο Αφγανιστάν υπέστησαν τεράστιες απώλειες η στρατιά του Μ. Αλεξάνδρου,τρεις φορές οι Βρετανοί σε ισάριθμους τοπικούς πολέμους στην εποχή του Ρ. Κίπλινγκ ,ως και οι Σοβιετικοί 1979-1989.(όταν ο Γκορμπατσώφ άρον άρον απέσυρε την στρατιά του στρατηγού Γκρόμωφ).

Κίνα και Ρωσία προσπαθούν να εκμεταλλευθούν τις κινήσεις Ταλιμπάν

Τις κινήσεις των Ταλιμπάν προσπαθούν με διαφόρους τρόπους να εκμεταλλευτούν σήμερα η Κίνα, η Ρωσία ,ενώ κάποιας μορφής «συνύπαρξη» επιδιώκει το Σιιτικό Ιράν (αν και υπάρχουν δυσκολίες).

Ανησυχία επικρατεί σε ορισμένες Αραβικές χώρες,στην Ινδία,αλλά και σε αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, λόγω των θρησκευτικών πιστεύω ως και της σκληροπυρηνικής Σουνιτικής στάσης των Ταλιμπάν(1996-2001).

Οι προβληματικές συνομιλίες στη Ντόχα με τους Δυτικούς ευνόησαν και ευνοούν τους Ταλιμπάν που ήδη κυριαρχούν στην Καμπούλ σε μία προέλαση-express που έχει προβληματίσει, ξαφνιάσει και χαρακτηρίζεται ακόμα και ως «συμφωνημένη» (πιθανότατα με τις ΗΠΑ), αφού δεν υπήρξε καμία αντίδραση από την κυβέρνηση του Αφγανιστάν.

Η 11η Σεπτεμβρίου και το σήμερα

Ας μην λησμονούμε ότι στα βουνά των Κανταχάρ και Τζαλαλαμπάντ σχεδιάστηκε η μεγα-τρομοκρατική ενέργεια των 19 τρομοκρατών της Αλ Κάιντα στις 9/11 στις ΗΠΑ, ενώ ο τότε ηγέτης των Ταλιμπάν Μουλά Ομάρ είχε επιτρέψει στο τζιχαντιστικό δίκτυο της Αλ Κάιντα να καταστήσει το Αφγανιστάν «μαγνητικό πόλο» της διεθνούς τρομοκρατίας, με επιθέσεις σε πολλά κράτη, αρχής γενομένης σε Ναϊρόμπι/Κένυα και Νταερ Σαλάμ/Τανζανία κατά Αμερικανικών στόχων το καλοκαίρι του 1998.

Το Αφγανιστάν για τους Αμερικανούς είναι ο μεγαλύτερος χρονικά πόλεμος ενώ ως πεδίο μάχης και εμπλοκής απασχόλησε 4 προέδρους των ΗΠΑ. (Μπους ο νεότερος, Ομπάμα, Τραμπ και Μπάιντεν).

Επιπλέον ήταν η μεγαλύτερη εκτός γεωγραφικών ορίων ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ, μέσω των αποστολών ISAF-RESOLUTE SUPPORT σε υποστήριξη αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών (πολύ μεγαλύτερη εκείνων σε Κόσοβο-Βοσνία Ερζεγοβίνη κα).

Ένα Αφγανιστάν που θα κυριαρχείται μόνο από τους Ταλιμπάν «υπόσχεται» στην Αλ Κάιντα ένα εγγυημένο ασφαλές καταφύγιο που το χρειαζόταν απεγνωσμένα, ως χώρο αναπνοής μετά από δύο δεκαετίες αμείλικτης αντιτρομοκρατικής πίεσης των ΗΠΑ. Όπως και να έχουν τα πράγματα για άλλη μία φορά το Αφγανιστάν θα μας απασχολήσει για πολύ χρόνο και για πολλά...



