Ντόναλντ Τραμπ: Γιατί μηνύει την ανιψιά του και τους New York Times

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μηνύει την ανιψιά του και τους New York Times για ένα άρθρο του 2018, σύμφωνα με το οποίο συμμετείχε σε «αμφίβολα φορολογικά σχήματα».

Η αγωγή, που κατατέθηκε στη Νέα Υόρκη, κατηγορεί τη Μέρι Τραμπ και τους δημοσιογράφους της εφημερίδας ότι «εμπλέκονται σε ύπουλη συνωμοσία» για την απόκτηση εμπιστευτικών εγγράφων.

Ισχυρίζεται ότι η 56χρονη ανιψιά του παραβίασε μια συμφωνία που της απαγόρευε την αποκάλυψη των εγγράφων. Η ίδια αποκάλυψε ότι είναι πηγή της ιστορίας στα απομνημονεύματά της το 2020.

Ο Τραμπ απορρίπτει τους ισχυρισμούς που διατυπώνονται στο βιβλίο της ανιψιάς του με τίτλο «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man» (Πάρα πολύ αλλά ποτέ αρκετό: Πώς η οικογένειά μου δημιούργησε τον πιο επικίνδυνο άντρα στον κόσμο). Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ είχε καταθέσει μήνυση με σκοπό να εμποδίσει τη δημοσίευσή του.

Την Τρίτη, μια νέα αγωγή που κατατέθηκε σε κρατικό δικαστήριο κατηγόρησε τους δημοσιογράφους των New York Times, Susanne Craig, David Barstow και Russell Buettner ότι επικοινώνησαν και συνεργάστηκαν με την ανιψιά του ως μέρος μιας «προσωπικής βεντέτας» εναντίον του.

«Μια ομάδα δημοσιογράφων στους New York Times, εν μέσω μιας εκτεταμένης σταυροφορίας για την απόκτηση των εμπιστευτικών φορολογικών αρχείων του Ντόναλντ Τραμπ, αναζήτησαν ανελέητα την ανιψιά του Μαίρη ... και την έπεισαν να διοχετεύσει λαθραία τα αρχεία από το γραφείο του δικηγόρου της» γράφει η αγωγή.

Στο βιβλίο της, η κ. Τραμπ περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο πρόσφερε φορολογικά έγγραφα στους New York Times, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για να αποτελέσουν μέρος ενός ερευνητικού άρθρου 14.000 λέξεων με θέμα τα «αμφίβολα φορολογικά σχήματα του Τραμπ κατά τη δεκαετία του 1990, συμπεριλαμβανομένων περιστατικών απάτης, που αύξησαν σημαντικά την περιουσία που έλαβε από τους γονείς του».

Μια από τις δημοσιογράφους που αναφέρθηκε στη μήνυση, η κυρία Κρεγκ, έγραψε στο Twitter απαντώντας στους ισχυρισμούς: «Χτύπησα την πόρτα της Μαίρης Τραμπ. Εκείνη την άνοιξε. Νομίζω ότι αυτό λέγεται δημοσιογραφία».

Η εκπρόσωπος των New York Times, Danielle Rhoades, δήλωσε ότι η κάλυψη των φόρων του Τραμπ από την εφημερίδα «βοήθησε τους πολίτες να ενημερωθούν μέσω σχολαστικών αναφορών για ένα θέμα υπέρτατου δημοσίου συμφέροντος» και ότι η μήνυση ήταν «μια προσπάθεια φίμωσης ανεξάρτητων ειδησεογραφικών οργανισμών».

Η κ. Τραμπ, κόρη του Φρεντ Τραμπ Τζούνιορ, του μεγαλύτερου αδελφού του προέδρου που πέθανε το 1981 σε ηλικία 42 ετών, δεν έχει ακόμη σχολιάσει την αγωγή.

Πέρυσι, κατέθεσε τη δική της αγωγή κατηγορώντας τον θέιο της και δύο ακόμη μέλη της οικογένειας για απάτη και συνωμοσία, υποστηρίζοντας ότι ο τότε πρόεδρος, η αδελφή του Μεριάν Τραμπ Μπάρι και ο αδελφός Ρόμπερτ Τραμπ - που πέθανε τον περασμένο Αύγουστο - την εξαπάτησαν στη διανομή της κληρονομιάς.

