Πάπας Φραγκίσκος: Ζητάει άμεση δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

Ο Πάπας Φραγκίσκος προτρέπει σε «ριζοσπαστική» αντίδραση για το κλίμα σε αποκλειστικό του μήνυμα στο BBC, παραμονές της Συνόδου COP 26 για την κλιματική αλλαγή

Σε ένα μήνυμα που ηχογραφήθηκε αποκλειστικά για το BBC, ο Ποντίφηκας καλεί τους παγκόσμιους ηγέτες που συναντώνται την επόμενη εβδομάδα στη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα στη Γλασκώβη να παράσχουν «αποτελεσματικές απαντήσεις» στην περιβαλλοντική έκτακτη ανάγκη και να προσφέρουν «συγκεκριμένη ελπίδα» στις μελλοντικές γενιές.

Μιλώντας από το Βατικανό για το BBC Radio 4 Thought for the Day, ο Πάπας μίλησε για κρίσεις, όπως η πανδημία της Covid-19, η κλιματική αλλαγή και οι οικονομικές δυσκολίες, και προέτρεψε τον κόσμο να απαντήσει σε αυτές με όραμα και ριζικές αποφάσεις, ώστε να μην «χαθούν οι ευκαιρίες που παρουσιάζουν οι τρέχουσες προκλήσεις».

«Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις κρίσεις εγκαταλείποντας τον απομονωτισμό, τον προστατευτισμό και την εκμετάλλευση», είπε ο Ποντίφικας, «ή μπορούμε να δούμε σε αυτές μια πραγματική ευκαιρία για αλλαγή».

Τόνισε την ανάγκη για «ένα ανανεωμένο αίσθημα κοινής ευθύνης για τον κόσμο μας», προσθέτοντας ότι «ο καθένας από εμάς - όπου και αν βρίσκεται - μπορεί να παίξει τον δικό του ρόλο στην αλλαγή της συλλογικής μας απόκρισης στην άνευ προηγουμένου απειλή της κλιματικής αλλαγής και την υποβάθμιση του κοινού μας σπιτιού».

Ο Ποντίφικας θα συναντηθεί αργότερα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στο Βατικανό. Η πολιτική του Αμερικανού προέδρου για το κλίμα παραμένει σε αναμονή, καθώς το κόμμα του ανέβαλε την ψηφοφορία για τα σχέδιά του για τις δαπάνες.

Το μήνυμα είναι μια υπενθύμιση της έμφασης που έδινε ο Πάπας Φραγκίσκος στην προστασία του περιβάλλοντος, σε όλη τη διάρκεια της θητείας του. Έχει αναφερθεί συχνά στην κλιματική κρίση σε ομιλίες του και το 2015 δημοσίευσε μια εγκύκλιο, ή παπικό έγγραφο, που ονομάζεται Laudato Si' και επικεντρώνεται στο θέμα.

Στο κείμενο, με υπότιτλο On Care for Our Common Home, αποδοκίμασε την καταστροφή του περιβάλλοντος, τόνισε την ανάγκη λήψης μέτρων και τόνισε ξεκάθαρα οτι η κλιματική αλλαγή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον άνθρωπο.

Η επιστολή εκδόθηκε πριν από τη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα το 2015 στο Παρίσι, COP21, και θεωρήθηκε ότι είχε κάποιο αντίκτυπο στην ώθηση των ηγετών προς μια συμφωνία. Έξι χρόνια μετά, οι παγκόσμιοι ηγέτες ετοιμάζονται να συγκεντρωθούν στη Γλασκώβη για τη φετινή σύνοδο κορυφής για το κλίμα, COP26.

Καθώς αυξάνονται οι ενδείξεις ότι οι δεσμεύσεις του Παρισιού για τη διατήρηση της θερμοκρασίας «κατά προτίμηση στον 1,5 βαθμό Κελσίου, σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα» δεν τηρούνται, ο Πάπας Φραγκίσκος επικεντρώνεται και πάλι στο θέμα, ελπίζοντας ότι η παρέμβασή του θα έχει παρόμοια επίπτωση.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, συγκέντρωσε σχεδόν 40 θρησκευτικούς ηγέτες από όλο τον κόσμο στο Βατικανό για να υπογράψουν μια κοινή έκκληση καλώντας την COP26 να τηρήσει τις δεσμεύσεις για την υπερθέρμανση του πλανήτη, την ουδετερότητα των εκπομπών άνθρακα και την υποστήριξη των φτωχότερων εθνών στη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια. Σε αντάλλαγμα, οι ηγέτες δεσμεύτηκαν να εκπαιδεύσουν και να ενημερώσουν τους πιστούς τους για την κλιματική έκτακτη ανάγκη.

