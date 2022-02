Oι New York Times αγόρασαν το εθιστικό παιχνίδι Wordle - Μυστήριο με το επταψήφιο ποσό που έδωσαν

Οι New York Times απέκτησαν το δημοφιλές παιχνίδι λέξεων Wordle έναντι ενός...άγνωστου επταψήφιου ποσού, ανακοίνωσε ο εκδότης τη Δευτέρα.

Το Wordle που δημιουργήθηκε από έναν μηχανικό λογισμικού του Reddit και κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2021, δίνει στους παίκτες μόνο έξι «ευκαιρίες» για να καθορίσουν μια λέξη με πέντε γράμματα. Η λέξη αλλάζει κάθε μέρα και οι παίχτες μπορούν να δημοσιεύσουν στα social media πόσο γρήγορα την βρήκαν- αλλά κατά τρόπο που δεν μαρτυρά την απάντηση στους υπόλοιπους, που ακόμη ψάχνουν

Το χαλαρωτικό καθημερινό παζλ έγινε τεράστια επιτυχία από τη στιγμή της κυκλοφορίας του, προσελκύοντας γρήγορα εκατοντάδες χιλιάδες πιστούς και στη συνέχεια εκατομμύρια παίκτες. Οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το παιχνίδι της ημέρας ήταν πανταχού παρούσες, όπως και τα στιγμιότυπα οθόνης από το χαρακτηριστικό πλέγμα του παιχνιδιού.

An update on Wordle pic.twitter.com/TmHd0AIRLX — Josh Wardle (@powerlanguish) January 31, 2022

Το παιχνίδι πριν από λίγους μήνες και γρήγορα έγινε πολιτιστικό φαινόμενο. Ο ίδιος το δημιούργησε όπως είπε…για τη σύντροφό του, που αγαπά τα παζλ, όπως δήλωσε πρόσφατα στον Guardian, προσθέτοντας ότι νιώθει συγκλονισμένος από την τεράστια επιτυχία του παιχνιδιού.

«Το να γίνει viral δεν είναι υπέροχο, για να είμαι ειλικρινής. Νιώθω ευθύνη για τους παίκτες. Νιώθω ότι τους οφείλω πραγματικά ότι πρέπει να συνεχίσουν τα πράγματα να λειτουργούν και να είμαστε σίγουροι ότι όλα λειτουργούν σωστά», είπε. Ταυτόχρονα πρόσθεσε «δεν είναι η δουλειά μου πλήρους απασχόλησης και δεν θέλω να γίνει πηγή άγχους στρες στη ζωή μου».

Δήλωσε «ενθουσιασμένος» που οι New York Times «θα είναι οι διαχειριστές του παιχνιδιού» και είπε οτι θαυμάζει την «προσέγγιση της εφημερίδας στα παιχνίδια και τον σεβασμό με τον οποίο αντιμετωπίζουν τους παίκτες τους». Το βήμα μου φαίνεται πολύ φυσικό» τόνισε.

Ο συντάκτης των σταυρόλεξων των New York Times, Will Shortz, επαίνεσε το Wordle ως «ένα σπουδαίο παζλ» και σημείωσε: «Δεν χρειάζεται πολύς χρόνος για να το παίξει κανείς, κάτι που το κάνει τέλειο για την εποχή μας, όταν οι άνθρωποι έχουν πολύ λίγο χρόνο ». Ο Τζόναθαν Νάιτ, γενικός διευθυντής των New York Times Games, είπε: «Το παιχνίδι αυτό έκανε ό,τι έχουν τόσο λίγα παιχνίδια – αιχμαλώτισε τη συλλογική μας φαντασία και μας έφερε όλους λίγο πιο κοντά».

Η άνοδος μίας «ευχάριστης, μικρής καθημερινής σπαζοκεφαλιάς» κατά τη διάρκεια του τρίτου έτους μιας παγκόσμιας πανδημίας έχει προκαλέσει προβληματισμούς για τις χαρές μιας παλαιότερης, πιο αθώας εποχής του Διαδικτύου. Έχει επίσης τροφοδοτήσει μια μικρή βιομηχανία «ειδικών» που αναπτύσσουν στρατηγικές βελτιστοποίησης παιχνιδιών, με μαθηματικούς και ειδικούς της γλώσσας να σταθμίζουν την καλύτερη δυνατή «πρώτη μαντεψιά».

«Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο της ζωής μας μετά από δέκα περίπου χρόνια εκρηκτικής ανάπτυξης στο διαδικτυακό ιδίωμα – υπάρχει λαχτάρα να επιστρέψουμε σε ένα παλαιότερο, πιο αργό διαδίκτυο», έγραψε ο Αμερικανός συγγραφέας Brandon Taylor σε ένα πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο με θέμα το παιχνίδι. Το Wordle, είπε, «γεμίζει ξανά μια αίσθηση έλλειψης στον ψηφιακό χώρο».

Οι Times, που ανακοίνωσαν την αγορά του παιχνιδιού τη Δευτέρα, προσθέτουν το νέο τους απόκτημα στο χαρτοφυλάκιό τους με παιχνίδια λέξεων όπως το The Crossword, το The Mini και το Spelling Bee. Από τον Δεκέμβριο του 2021, οι New York Times (NYT) έχουν πάνω από ένα εκατομμύριο συνδρομές παιχνιδιών. «Οι Times εξακολουθούν να επικεντρώνονται στο να γίνουν η βασική συνδρομή για κάθε αγγλόφωνο άτομο που επιδιώκει να κατανοήσει και να ασχοληθεί με τον κόσμο.

Τα παιχνίδια των New York Times αποτελούν βασικό μέρος αυτής της στρατηγικής» τονίζει η εφημερίδα στη σχετική ανακοίνωση. «Το Wordle θα παίξει πλέον ρόλο σε αυτήν την καθημερινή εμπειρία, δίνοντας σε εκατομμύρια επιπλέον ανθρώπους σε όλο τον κόσμο έναν ακόμη λόγο να στραφούν στους Times για να καλύψουν τις καθημερινές τους ειδήσεις και τις ανάγκες της ζωής τους».

Όσο για την τιμή αγοραπωλησίας, οι Times έκαναν λόγο για « χαμηλά επταψήφια νούμερα» και είπαν ότι το Wordle σε πρώτη φάση το παιχνίδι θα παραμείνει δωρεάν για τους παίχτες, όπως ίσχυε μέχρι τώρα. «Δεν έχουμε θέσει σχέδια για το μέλλον του παιχνιδιού», είπε ο Τζόρνταν Κοέν, εκτελεστικός διευθυντής των Times. «Αυτή τη στιγμή, εστιάζουμε στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στο υπάρχον κοινό μας, ενώ επίσης παρουσιάζουμε τα υπάρχοντα παιχνίδια μας σε ένα εντελώς νέο κοινό που έχει δείξει την αγάπη του για τα παιχνίδια λέξεων»

Ο Wardle συνεργάζεται με τους Times για να διασφαλίσει ότι, μόλις το παιχνίδι μεταφερθεί στον ιστότοπο της εφημερίδας, θα διατηρηθούν οι νίκες και τα σερί των παικτών, σύμφωνα με τη δήλωσή του.