Γκισλέιν Μάξγουελ: Τι την περιμένει στη φυλακή - Τρίψιμο τουαλέτας, φαγητό με σκουλήκια και «ξύλο»

Δύσκολες μέρες περιμένουν την Γκισλέιν Μάξγουελ, στη φυλακή. Πρώην κρατούμενη αποκαλύπτει οτι η «μαστροπός» του Τζέφρι Επστάιν που καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκιση μπορεί ακόμη και να κινδυνέψει από τις συγκρατούμενές της

Οι δικηγόροι της Γκισλέιν Μάξγουελ ζήτησαν να εκτίσει την 20ετή ποινή της στο FCI Danbury, μια ομοσπονδιακή φυλακή ελάχιστης ασφάλειας στο Κονέκτικατ που φιλοξενούσε μια ηθοποιό από το σόου «Real Housewife» και μια σταρ της χιπ χοπ και αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για το σόου του Netflix «Orange Is the New Black»

Οι κρατούμενες «περιμένουν» τη γυναίκα που κρίθηκε ένοχη για μαστροπεία έφηβων κοριτσιών και αποτέλεσε για χρόνια το alter ego του Αμερικανού παιδόφιλου Τζέφρι Επστάϊν. «Θα περάσει δύσκολα τους επόμενους έξι έως οκτώ μήνες», είπε στη New York Post η Zακλίν Πολβεράρι, η οποία πέρασε λιγότερο από ένα χρόνο στο Danbury για απάτη με στεγαστικά δάνεια.

«Έχω ήδη λάβει email από γυναίκες που έγραψαν για να πουν ότι άκουσαν πως η Μαξγουελ έρχεται», ζητώντας ήδη να μην φιλοξενηθεί στον κοιτώνα τους, και εκφράζοντας εχθρικά σχόλια για την πρώην ερωμένη του Έπσταϊν.«Το Danbury δεν θα είναι πικνίκ για τη Mάξγουελ», πρόσθεσε.

Η Mάξγουελ η οποία καταδικάστηκε οτι συνωμότησε με τον δισεκατομμυριούχο παιδόφιλο πρώην αγαπημένο της για τη σεξουαλική κακοποίηση νεαρών γυναικών και κοριτσιών, πιθανότατα θα εξοστρακιστεί από τους άλλους κρατούμενους και θα υποστεί κακοποίηση και η ίδια.

«Οι γυναίκες είναι χειρότερες από τους άνδρες σχετικά με [κρατούμενους που έχουν καταδικαστεί για] σεξουαλικά εγκλήματα», είπε η Πολβεράρι η οποία ήταν στο Danbury το 2015. «Υπάρχουν μητέρες εκεί. Βλέπουν μια λευκή γυναίκα που κατηγορείται για σεξουαλικό έγκλημα και πιστεύουν ότι οποιοδήποτε από τα παιδιά τους θα μπορούσε να ήταν το θύμα της. Αυτή [η Μάξγουελ] θα πληρώσει το τίμημα. Θα την ξυλοκοπήσουν αρκετές φορές».

Η φυλάκισή της θα είναι «κόλαση»

Η Πολβεράρι, η οποία τώρα διευθύνει την Evolution Reentry Services, μια εταιρεία με έδρα το Κονέκτικατ που βοηθά τις γυναίκες να επανενταχθούν στην κοινότητα μετά τη φυλακή, εξέτισε την ποινή της μαζί με την Tερέζα Τζούντις, σταρ του «Real Housewives of New Jersey», η οποία καταδικάστηκε σε 15 μήνες για απάτη το 2015.

«Αν [η Μάξγουελ] είναι έξυπνη, θα προσλάβει σύμβουλο για να την τακτοποιήσει με ανθρώπους μέσα», είπε ο Πολβεράρι. «Η Tερέζα Τζούντις το είχε κάνει. Είχε έναν μέντορα μέσα. Κάποιον που την περίμενε. Είχε έναν μέντορα να την βοηθάει, κάποιον να της λέει ότι είναι εκτός ορίων». Αλλά αυτό μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ.

«Οι άνθρωποι κοίταζαν την Τερέζα, λέγοντας «Ποια στο διάολο είναι αυτή;» Προσλαμβάνει κάποιον και τώρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε απευθείας μαζί της;» Αυτό ήταν αρνητικό. Επιπλέον, όλοι οι άνθρωποι που δεν συμπάθησαν τον μέντορα αμέσως δεν συμπάθησαν την Τερέζα», είπε. «Ήταν σαν να πίστευε ότι ήταν καλύτερη από όλους (...) Στο τηλέφωνο, ακούστηκε να λέει, «Η φυλακή είναι κόλαση.» Άλλοι κρατούμενοι ρώτησαν, «Ποια είναι αυτή που θα το πει αυτό;» Μετά άρχισαν να τη βγάζουν φωτογραφίες χωρίς μακιγιάζ ή εξτένσιον μαλλιών».

Ένας πρώην κρατούμενος είπε ότι το φαγητό στο FCI Danbury είναι τόσο κακό που μερικές φορές υπάρχουν σκουλήκια στο πλιγούρι βρώμης. Στο Danbury, που έχει λίγο περισσότερους από 1.000 κρατούμενους, η Μάξγουελ θα φιλοξενηθεί σε έναν στενό θάλαμο με μια κουκέτα και δύο ντουλάπια.

«Υπάρχουν 30 καμπίνες σε κάθε κοιτώνα», είπε η Πολβεράρι στην Post. «Οι κοιτώνες δεν έχουν κλειδαριές ή μπάρες… Δεν είσαι ποτέ με χειροπέδες». Οι μέρες της πιθανότατα θα ξεκινούν με πρωινό, το οποίο σερβίρεται μεταξύ 5 και 7 π.μ. «Μερικές φορές υπήρχαν σκουλήκια στο πλιγούρι βρώμης», είπε, προσθέτοντας ότι η Μάξγουελ μπορεί να αναλάβει εργασίες, να καθαρίζει τουαλέτες μέχρι τις 11 ή 12 το πρωί πριν κάνει διάλειμμα για μεσημεριανό γεύμα.

Ο Έπσταϊν αυτοκτόνησε στο κελί του το 2019 αντί να βρεθεί αντιμέτωπος με την ποινη του. «Τη Δευτέρα μπορεί να έχει μοσχαρίσιο tacos, καλαμπόκι και μήλο», είπε η πρώην έγκλειστη. «Αλλά οι γυναίκες κλέβουν όλα τα μήλα. Το να πάρεις ένα μήλο είναι αδύνατο».

Η χορτοφάγος Μάξγουελ είχε παραπονεθεί για το «μη βρώσιμο» φαγητό στο κέντρο κράτησης του Μπρούκλιν όπου βρέθηκε πριν την ετυμηγορία. Είχε υποβάλει περισσότερες από 100 καταγγελίες κατά τη διάρκεια των 22 μηνών που πέρασε στην απομόνωση, είπε ο αδερφός της Ίαν Μάξγουελ στην The Post.

Oι διάσημες που εξέτισαν ποινή στο Danbury

Στο Danbury «δεν υπάρχει μενού vegan ή χορτοφαγικό μενού. Θα πρέπει να φάει ότι της σερβίρουν όπως όλοι οι άλλοι» Μερικοί από τους παλαιότερους διάσημους κρατούμενους της φυλακής είναι η Λορίν Χιλ, η βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνης hip-hop που υπηρέτησε τρεις μήνες το 2013 για φοροδιαφυγή, η Τερέζα Τζουντις και η δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, Λιόνα Χέλμσλει, η οποία καταδικάστηκε για φοροδιαφυγή και απάτη το 1989

Αν τα καταφέρει, η Μάξγουελ θα μεταφερθεί τελικά σε μια φυλακή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο αδερφός της Ίαν είπε στην Telegraph ότι υπάρχει ένα «πρόγραμμα όπου οι αλλοδαποί υπήκοοι μπορούν να υπηρετήσουν το χρόνο τους στη χώρα της εθνικότητάς τους». Τον τελευταίο λόγο για το πού θα εκτίσει την ποινή της η Μάξγουελ θα έχει το Ομοσπονδιακό Γραφείο Φυλακών, το οποίο θα διενεργήσει μακροσκελή αξιολόγηση σχετικά με το είδος της εγκατάστασης που θα ταίριαζε σε μία τόσο υψηλού προφίλ κρατούμενη.

Η φυλακή Danbury αποτέλεσε έμπνευση για το επιτυχημένο σόου «Orange is the New Black», βασισμένο στο βιβλίο best-seller της πρώην τρόφιμου Πάιπερ Κέρμαν. Η απόφοιτος του Smith College συνελήφθη για λαθρεμπόριο ναρκωτικών και φυλακίστηκε στο σωφρονιστικό ίδρυμα του Κονέκτικατ για 13 μήνες το 2014. Οι εμπειρίες της ενέπνευσαν το «Orange is the New Black».

Πολλοί θεωρούν ότι η Μάξγουελ μπορεί να καταλήξει να εκτίσει το χρόνο της στο FCI Hazelton της Δυτικής Βιρτζίνια, μια φυλακή μεσαίας ασφαλείας. «Εκεί, θα ήταν κλειδωμένη σε ένα κελί» λέει ο Larry Levine, ιδρυτής και διευθυντής του Pink Lady Prison Consultants,

«Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι θα θελήσουν να την βάλουν υπό προστατευτική κράτηση στο Hazelton. Εάν κάποιος απ' έξω πληρώσει κάποιον που έχει συγγενή στη φυλακή, ίσως κάποιον που ήδη εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης, θα μπορούσε να της βάλει ένα σεντόνι γύρω από το κεφάλι, να ακονίσει ένα εργαλείο και να τη μαχαιρώσει. Μπορείτε να φανταστείτε τον σάλο αν σκοτωθεί;»

