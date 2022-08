Αν Χεκ: Συγκλονίζει το «αντίο» του γιου της - «Ελπίζω να εξερευνά την αιώνια ελευθερία της»

ASSOCIATED PRESS

Ο μεγάλος γιος της Αν Χεκ απέτισε φόρο τιμής στη μητέρα του, μετά τον θάνατό της την Παρασκευή (12/8).

Η ηθοποιός Αν Χεκ, αποσυνδέθηκε την Παρασκευή από τη μηχανική υποστήριξη ύστερα από μέρες νοσηλείας σε κωματώδη κατάσταση. Είχε πέσει θύμα τροχαίου την περασμένη εβδομάδα και είχε υποστεί σοβαρές εγκεφαλικές βλάβες.

Το αυτοκίνητο της ηθοποιού προσέκρουσε σε ένα διώροφο σπίτι στη συνοικία Μαρ Βίστα στο Λος Άντζελες στις 5 Αυγούστου με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές καταστροφές στο κτήριο και να εκδηλωθεί φωτιά, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες.

Σε μια δήλωση, ο γιος της ηθοποιού, Homer Laffoon, τόνισε: «Ο αδερφός μου Atlas και εγώ χάσαμε τη μαμά μας. Μετά από έξι ημέρες σχεδόν απίστευτων συναισθηματικών αλλαγών, έχω μείνει με μια βαθιά θλίψη χωρίς λόγια. Ελπίζω η μαμά μου να είναι απαλλαγμένη από πόνο και να αρχίζει να εξερευνά αυτό που μου αρέσει να φαντάζομαι ως την αιώνια ελευθερία της».

Η ηθοποιός είχε πέσει σε κώμα ύστερα από τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη και είχε ως αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρή εγκεφαλική βλάβη. AP

«Χάσαμε ένα λαμπερό φως, μία ευγενική και πολύ χαρούμενη ψυχή, μία στοργική μητέρα και μία πιστή φίλη» σημείωσε η οικογένεια, σε προηγούμενη ανακοίνωσή της. «Η Αν θα μας λείψει πολύ, αλλά ζει στις σκέψεις μας αλλά θα ζει μέσω των όμορφων γιων της, της εμβληματικής δουλειάς της. Η γενναιότητά της να εμμένει πάντα στην αλήθεια της, διαδίδοντας το μήνυμα της αγάπης και της αποδοχής, θα συνεχίσει να έχει διαρκή αντίκτυπο».

Η Αν Χεκ, μητέρα δύο παιδιών, εμφανίστηκε σε ταινίες μεταξύ των οποίων: Donnie Brasco, Έξι Ημέρες-Επτά Νύχτες, Ξέρω τι Έκανες Πέρυσι το Καλοκαίρι και την επανέκδοση του Ψυχώ το 1998. Είχε εμφανιστεί επίσης σε τηλεοπτικές σειρές καθώς και στο παιχνίδι Dancing with the Stars (στις ΗΠΑ ονομάζεται Strictly Come Dancing).