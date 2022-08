Αν Χεκ: Πέθανε η ηθοποιός - Αποσυνδέθηκε από τη μηχανική υποστήριξη

Η ηθοποιός Αν Χεκ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών αφού την αποσύνδεσαν από τη μηχανική υποστήριξη, μια εβδομάδα μετά το τροχαίο το οποίο είχε, όπως μεταδίδει η Daily Mail

Δεν τα κατάφερε η ηθοποιός Αν Χεκ, καθώς έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή (12/08) σε ηλικία 53 ετών μετά το τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη την περασμένη Παρασκευή στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ. Η ηθοποιός είχε πέσει σε κώμα ύστερα από τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη και είχε ως αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρή εγκεφαλική βλάβη.

Χθες, ένας εκπρόσωπος της οικογένειάς της επιβεβαίωσε ότι ήταν εγκεφαλικά νεκρή και κρατούνταν στη ζωή μόνο με μηχανική υποστήριξη, ώστε οι γιατροί να μπορούν να συλλέξουν τα όργανά της για δωρεά.

«Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους για τις ευχές και τις προσευχές σας για την ανάρρωση της Αν και να ευχαριστήσουμε το προσωπικό και τις νοσοκόμες που την φρόντισαν στο Grossman Burn Center στο νοσοκομείο West Hills», ανέφερε ο εκπρόσωπος της οικογένειας.

«Δυστυχώς, λόγω του τροχαίου η Αν Χεκ υπέστη σοβαρή εγκεφαλική βλάβη και παραμένει σε κώμα, σε κρίσιμη κατάσταση. Δεν αναμένεται να επιβιώσει».

Το αυτοκίνητο της ηθοποιού προσέκρουσε σε ένα διώροφο σπίτι στη συνοικία Μαρ Βίστα στο Λος Άντζελες στις 5 Αυγούστου με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές καταστροφές στο κτήριο και να εκδηλωθεί φωτιά, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες.

Όπως ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα η αστυνομία, από τις πρώτες αιματολογικές εξετάσεις προκύπτει η παρουσία ναρκωτικών στον οργανισμό της, αλλά χρειάζονται επιπλέον εξετάσεις για να αποκλειστούν τυχόν ουσίες που της χορηγήθηκαν στο νοσοκομείο.

Η Αν Χεκ, μητέρα δύο παιδιών, εμφανίστηκε σε ταινίες μεταξύ των οποίων: Donnie Brasco, Έξι Ημέρες-Επτά Νύχτες, Ξέρω τι Έκανες Πέρυσι το Καλοκαίρι και την επανέκδοση του Ψυχώ το 1998. Είχε εμφανιστεί επίσης σε τηλεοπτικές σειρές καθώς και στο παιχνίδι Dancing with the Stars (στις ΗΠΑ ονομάζεται Strictly Come Dancing).