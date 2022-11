ΗΠΑ: Πέθανε σε ηλικία 49 ετών γνωστή συγγραφέας και food blogger

Η Τζούλι Πάουελ γνωστή συγγραφέας και food blogger, πέθανε σε ηλικία 49 ετών. Το σενάριο της ταινίας «Julie & Julia» με την Μέριλ Στριπ είναι βασισμένο σε βιβλίο της

Η Τζούλι Πάουελ, η food blogger γνωστή για τα μαγειρικά της απομνημονεύματα «Julie & Julia» που ενέπνευσε μια ταινία με πρωταγωνίστρια τη Μέριλ Στριπ, πέθανε σε ηλικία 49 ετών. Ο σύζυγός της, Έρικ Πάουελ, επιβεβαίωσε στους New York Times ότι πέθανε από καρδιακή ανακοπή που προκλήθηκε από καρδιακή αρρυθμία στο σπίτι τους στο Olivebridge στα βόρεια της Νέας Υόρκης στις 26 Οκτωβρίου.

Η Πάουελ έγινε γνωστή το 2002 όταν, πλησιάζοντας τα 30ά της γενέθλια ως «μια γραμματέας που ζει με τον σύζυγό της, τρεις γάτες και έναν πύθωνα πάνω από ένα εστιατόριο σε ένα δρόμο στο Λονγκ Άιλαντ Σίτι», έκανε σκοπό της ζωής της σε μια χρονιά να αναδημιουργήσει και τις 524 συνταγές από το αντίγραφο που είχε η μητέρα της από το «Mastering the Art of French Cooking» ένα κλασικό έργο του 1961 από τη Τζούλια Τσάιλντ, τηλεοπτική σεφ και «ιέρεια» της γαλλικής μαγειρικής στις ΗΠΑ.

Ως μαγείρισσα χωρίς εκπαίδευση, η Πάουελ κατέγραψε τους αγώνες της στην κουζίνα μέσω του δημοφιλούς, πνευματώδους και απαξιωτικού ιστολογίου τροφίμων Julie/Julia Project στο Salon.com. Η επιμελήτρια τροφίμων Amanda Hesser, η οποία έγραψε για το έργο της Πάουελ στους New York Times το 2003, είπε σε ένα email μετά τον θάνατό της: «Η γραφή της ήταν τόσο φρέσκια, ζωηρή - μερικές φορές ωμή! – και τόσο ένδοξα αδέσμευτη σε οποιαδήποτε παράδοση. Το διαδίκτυο εκδημοκράτισε τη συγγραφή τροφίμων και η Τζούλι ήταν η πρώτη ξεχωριστή φωνή της νέας εποχής».

Το 2005, το blog της μετατράπηκε στο μπεστ σέλερ «Julie & Julia: 365 Days, 524 Recipes, 1 Tiny Apartment Kitchen» με την έκδοση του σε χαρτόδετο βιβλίο να έχει υπότιτλο «My Year of Cooking Dangerously». Τα απομνημονεύματά της ενέπνευσαν την ταινία του 2009 με τον ομώνυμο τίτλο «Julie & Julia» και πρωταγωνίστρια την Έιμι Άνταμς ως Πάουελ και τη Μέριλ Στριπ ως Τζούλια Τσάιλντ. Ήταν η τελευταία ταινία που έγραψε και σκηνοθέτησε η Νόρα Έφρον, η οποία πέθανε το 2012.

Το 2009, η Πάουελ δημοσίευσε το δεύτερο βιβλίο της, Cleaving: A Story of Marriage, Meat and Obsession, το οποίο διερευνούσε τη σχέση της με τον σύζυγό της. Η εκδότης της, Judy Clain, η αρχισυντάκτρια του Little, Brown and Co, απέτισε φόρο τιμής στον Πάουελ γράφοντας: «Η Julie & Julia έγιναν κλασικά έργα και θα θυμόμαστε τώρα με ευγνωμοσύνη τη Τζούλι για τη μοναδική φωνή της, την εκθαμβωτική της ευφυία και πρωτοτυπία»