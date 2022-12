Qatar Gate: Διευρύνεται ο κύκλος των υπόπτων - Τα πρόσωπα - «κλειδιά»

Μεγαλώνει η λίστα των υπόπτων για το Qatar Gate, με τις αρχές να συνεχίζουν τους εξονυχιστικούς ελέγχους στους πρωταγωνιστές του σκανδάλου. Η Εύα Καϊλή παραμένει στις φυλακές Χάρεν του Βελγίου, μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου, ημερομηνία που θα ανακοινωθεί η απόφαση για το εάν θα προφυλακιστεί ή όχι.

Ήταν μια από τις πιο διαπλεκόμενες ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις Βρυξέλλες, με το γραφείο της λίγα μέτρα μακριά από την κατοικία του Βρετανού πρέσβη και μια σειρά από κορυφαία ονόματα στο διοικητικό της συμβούλιο. Τώρα βρίσκεται στο επίκεντρο ενός φερόμενου σκανδάλου διαφθοράς που επισκιάζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γράφει το Politico για τη ΜΚΟ του Παντζέρι που βρίσκεται στο κέντρο των αποκαλύψεων. Οι κορυφαίοι παράγοντες έχουν παραιτηθεί και ακόμη και η πινακίδα της έχει αφαιρεθεί από την πόρτα. Το Fight Impunity ιδρύθηκε το 2019 από τον Πιερ Αντόνιο Παντζέρι, πρώην ευρωβουλευτή, για να προωθήσει την υπόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να οδηγήσει τους παραβάτες στη δικαιοσύνη.

Ο Παντζέρι και ένας υπάλληλος του κοινοβουλίου και του Fight Impunity ο Φραντσέσκο Τζιόρτζι είναι και οι δύο υπό κράτηση. Το ίδιο και η Ελληνίδα ευρωβουλευτής, Εύα Καϊλή, σύζυγος του Τζιόρτζι. Ο Nικολό Φιγκα-Ταλαμάνκα, γενικός γραμματέας της ΜΚΟ No Peace Without Justice, που μοιράζεται τη διεύθυνση γραφείου στη Rue Ducale με το Fight Impunity, αφέθηκε ελεύθερος με βραχιολάκι, δήλωσαν οι εισαγγελείς. Συνολικά, η αστυνομία έχει κατασχέσει 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά σε τουλάχιστον 20 επιδρομές σε σπίτια, γραφεία και δωμάτια ξενοδοχείων σε Βέλγιο, Γαλλία και Ιταλία, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη διαφθορά και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, στην οποία προφανώς εμπλέκονται εκπρόσωποι του Κατάρ.

Τη Δευτέρα (19/12), ένας ακόμη από αυτούς που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας, ο Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων, Λούκα Βισεντίνι, είπε ότι είχε λάβει δωρεά 50.000 ευρώ για την εκστρατεία του για γενικός γραμματέας από τη ΜΚΟ. Τώρα αφέθηκε ελεύθερος. «Δεν μου ζήτησαν, ούτε ζήτησα τίποτα ως αντάλλαγμα για τα χρήματα και δεν τέθηκαν όροι για αυτή τη δωρεά», είπε ο Βισεντίνι, απορρίπτοντας κάθε ισχυρισμό για διαφθορά.

Όταν ιδρύθηκε το Fight Impunity, ο Τζιανφράνκο ντελ Άλμπα ένας άλλος πρώην ευρωβουλευτής, συμφώνησε να είναι συνιδρυτής της οργάνωσης του Παντζέρι για να βοηθήσει αυτό που λέει ότι πίστευε ότι ήταν καλός σκοπός. Όπως και άλλοι που εμπλέκονται στη λεγόμενη κρίση του Qatar Gate, επιμένει ότι εξαπατήθηκε. H oργάνωση Fight Impunity φαινόταν «φυσιολογική» εκείνη την εποχή, είπε στο POLITICO. «Αυτό που συνέβη στη συνέχεια, για μένα, ήταν ένα τεράστιο σοκ και μια τεράστια έκπληξη». Δεν είναι σαφές πώς ή αν το Fight Impunity ως οργανισμός μπορεί να εμπλέκεται σε αμφισβητήσιμα σχέδια, πέρα από το γεγονός ότι βρέθηκε κοντά σε έναν ιστό υποτιθέμενης εγκληματικότητας.

Αλλά έχει προκύψει μια εικόνα του Παντζέρι να χτίζει έναν φαινομενικά αξιόπιστο οργανισμό που συναλλάσσεται με όχημα τη φήμη των υψηλόβαθμων στελεχών της ΕΕ, τα οποία έπειθε να προσθέσουν την αυθεντικότητά τους στο έργο του. Οι δικηγόροι των κατηγορουμένων δεν απάντησαν στα αιτήματα για σχολιασμό.

Πώς «στήθηκε» η ΜΚΟ

Το 2019, ο Παντζέρι είχε μόλις χάσει την έδρα του στο Κοινοβούλιο και την προεδρία του στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ψάχνοντας να κρατήσει ένα βήμα στις Βρυξέλλες, ήρθε σε επαφή με τον Ντελ Άλμπα. Δεν ήταν φίλοι, είπε ο τελευταίος. Ο Παντζέρι ήταν απλώς «κάποιος που ήξερα, όπως πολλούς, πολλούς, πολλούς άλλους στη φούσκα», είπε ο Ντελ Άλμπα, χρησιμοποιώντας την αργκό για τον κόσμο της πολιτικής των Βρυξελλών.

Παρά την δηλωμένη έλλειψη εγγύτητας, ο Παντζέρι του ζήτησε να είναι ένας από τους νομικούς ιδρυτές μιας νέας ΜΚΟ που θα επεδίωκε να ενισχύσει τις παγκόσμιες προσπάθειες για να λογοδοτήσουν όσοι διαπράττουν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Το Fight Impunity ιδρύθηκε ως Association Sans But Lucratif (ASBL) στις 25 Σεπτεμβρίου 2019. Ο Ντελ Άλμπα είπε ότι ήταν εκεί για να «βγουν» τα νούμερα. Για να ενσωματώσεις αυτό το είδος εταιρείας στο Βέλγιο, «πρέπει να υπάρχει ένας συγκεκριμένος αριθμός», είπε. Αυτό το ελάχιστο, σύμφωνα με τη βελγική νομοθεσία, είναι δύο. Στο καταστατικό του Fight Impunity αναφέρονται τέσσερις ιδρυτές.

Ο Ντελ Άλμπα είπε ότι είναι τώρα «μέλος» της ΜΚΟ, αλλά πέρα από το να είναι εκεί στη σύστασή της, δεν είχε «κανένα ρόλο». Είπε ότι δεν άκουσε ποτέ να γίνεται λόγος για τις δύο χώρες που εμπλέκονται στο σκάνδαλο επιρροής: το Μαρόκο και το Κατάρ. Ούτε συζήτησε ποτέ με τον Παντζέρι για το πώς χρηματοδοτείται η οργάνωση που ίδρυσε. Ούτε είχε επικοινωνήσει μαζί του η αστυνομία, είπε.

«Μπορείς να είσαι μέλος μιας οργάνωσης γνωρίζοντας τι συνέβη δημόσια και να μην γνωρίζεις απαραίτητα κάθε λεπτομέρεια του τι συνέβαινε πίσω ή τι συνέβη από τον υπεύθυνο», είπε. Στα παρασκήνια, η εταιρεία δεν λειτουργούσε κανονικά. Όπως και άλλοι που μίλησαν στο POLITICO ο Ντελ Άλμπα είπε ότι ήταν πεπεισμένος για την αποστολή της ΜΚΟ. «Πιστεύω ειλικρινά ότι χρειαζόμαστε ένα σύστημα λογοδοσίας για όσους διαπράττουν αποτρόπαια εγκλήματα».

Τα ηχηρά ονόματα

Αλλά τον τράβηξε και η ποιότητα των άλλων εμπλεκομένων. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Fight Impunity, το συμβουλευτικό συμβούλιο περιλάμβανε την πρώην επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Φεντερίκα Μογκερίνι, τον πρώην πρωθυπουργό της Γαλλίας Μπερνάρ Καζνέβ και τον Ευρωπαίο πρώην Επίτροπο Μετανάστευσης Δημήτρη Αβραμόπουλο. Έχουν πλέον παραιτηθεί μετά τις συλλήψεις. Ο Αβραμόπουλος είπε τη Δευτέρα ότι έλαβε 60.000 ευρώ μεταξύ Φεβρουαρίου 2021 και Φεβρουαρίου 2022 από τη Fight Impunity.

Ένας άλλο «βαρύ όνομα» που περιλαμβάνεται στο συμβουλευτικό συμβούλιο είναι η Έμα Μπονίνο, ανώτερη προσωπικότητα της ιταλικής πολιτικής και πρώην υπουργός Εξωτερικών.Ο Ντελ Άλμπα και η Μπονίνο έχουν μακρά ιστορία. Αποτελούν επίσης τον σύνδεσμο μεταξύ των δύο οργανώσεων που έχουν την έδρα τους στη Rue Ducale 41 στις Βρυξέλλες:Fight Impunity and No Peace Without Justice.

Η σημερινή πρόεδρος της υποεπιτροπής είναι η ευρωβουλευτής Mαρία Αρένα, η οποία παραιτήθηκε προσωρινά από αυτόν τον ρόλο εν μέσω του σκανδάλου και της οποίας το γραφείο του ανώνυμου συμβούλου ερευνήθηκε από την αστυνομία στο πλαίσιο της έρευνας. Η Arena είπε στο POLITICO's EU Influence ότι πίστευε ότι το Fight Impunity ήταν στο μητρώο.

Πρόσωπο- κλειδί

Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Soir, πρόσωπο «κλειδί» αποτελεί ο υπουργός Εργασίας του Κατάρ, Αλί Μπεν Σαμίχ Αλ Μαρί, ο οποίος συμμετείχε σε διεθνείς θεσμούς, όπως ο Αραβικός Σύνδεσμος και το Φόρουμ Ασίας-Ειρηνικού, ενώ συχνά παρουσιαζόταν ως μέλος της «κοινωνίας των πολιτών του Κατάρ» και ήταν επικεφαλής της Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Κατάρ, επί μία δεκαετία.



Κυρίως, όμως «επένδυσε» στο ζήτημα της αξιοπιστίας του Κατάρ σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, με φόντο την προετοιμασία του Μουντιάλ και τους χιλιάδες μετανάστες εργαζόμενους που σκοτώθηκαν στα εργοτάξια. Ο ίδιος κράτησε σκληρή στάση στη συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς ποτέ δεν δέχτηκε τη δημιουργία ταμείου αποζημίωσης για τους εργάτες που έχασαν τη ζωή τους σε εργοτάξια.



Οι επαφές του με ισχυρά πρόσωπα των Βρυξελλών ήταν συχνές. Συγκεκριμένα, τον περασμένο Μάιο η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα, τον υποδέχθηκε στις Βρυξέλλες, ενώ στο τέλος Οκτωβρίου είχε συναντηθεί στην Ντόχα με την Εύα Καϊλή, αντιπρόεδρο τότε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ακολούθως, στις 14 Νοεμβρίου ο Αλ Μαρί μίλησε στην υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρόντες ως μέλη της επιτροπής ήταν ο Μαρκ Ταραμπέλα και ο Αντρέα Κοτσολίνο, που περιλαμβάνονται στη λίστα των υπόπτων για το Qatar-gate.

Και οι γονείς του Τζιόρτζι στο μικροσκόπιο

Στην ίδια λίστα εντάχθηκαν τις τελευταίες ώρες και οι γονείς του συντρόφου της Εύας Καϊλή, Φραντσέσκο Τζιόρτζι. Η εφημερίδα «il messaggero», αναφέρει ότι ο Βέλγος ανακριτής Μισέλ Κλεζ ζήτησε από τις ιταλικές Αρχές να επεκτείνουν τις έρευνές στους Λουτσιάνο Τζιόρτζι 65 ετών και Ιόλε Βάλι, 69 ετών αντίστοιχα. «Κάτω από τον μεγεθυντικό φακό της Εισαγγελίας των Βρυξελλών, μπαίνει η απόκτηση περιουσιακών στοιχείων στο Βέλγιο, στο όνομα του Φραντσέσκο Τζιόρτζι» αναφέρει ο ιταλικός Τύπος.

Ερευνάται, παράλληλα, η απόκτηση ενός κτηρίου στη βελγική πρωτεύουσα από τον Φραντσέσκο Τζιόρτζι. Οι ερευνητές πιστεύουν οτι μπορεί να συνδέεται με κάποιες μεταφορές χρημάτων από τους λογαριασμούς του πατέρα του και της μητέρας του.

Συγκεκριμένα, στο στόχαστρο βρίσκονται μεταφορές που έγιναν πριν από δύο μήνες: δύο των 40.000 ευρώ που αποδίδονται σε διαφορετικούς λογαριασμούς που είναι στο όνομα των γονέων του και μία άλλη των 10.000 ευρώ. Θεωρούνται ύποπτες συναλλαγές από τον ανακριτή Mισέλ Κλεζ, ο οποίος στη συνέχεια ζήτησε να διενεργηθεί έρευνα στο σπίτι του Τζιόρτζι στο Abbiategrasso και να κληθούν για κατάθεση οι γονείς του και όποιοι χρησιμοποιούν το χώρο.

Στο Βέλγιο οι Παντζέρι

Εν τω μεταξύ, σήμερα αναμένεται να εξεταστεί το αίτημα έκδοσης της κόρης του πρώην ευρωβουλευτή, Αντόνιο Παντζέρι στο Βέλγιο, καθώς ο αρμόδιος εισαγγελέας της Μπρέσα, έκανε χθες δεκτό το αίτημα των βελγικών αρχών για την έκδοση της συζύγου του Ιταλού πρώην Ευρωβουλευτή. Οι συνήγοροι υπεράσπισης αναμένεται να προσφύγουν κατά της απόφασης, μολονότι η ιταλική αστυνομία έχει συλλάβει τη σύζυγο και την κόρη του Αντόνιο Παντζέρι, για τις οποίες έχει εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

Η σύζυγός του Μαρία Κολεόνι και η 38χρονη κόρη του Σίλβια, δικηγόρος στο επάγγελμα, φαίνεται να μοιράζονταν το ίδιο πάθος: την πολυτέλεια. Είχαν ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, είχαν οργώσει θάλασσες με πανάκριβα γιοτ και δεν δίσταζαν να δημοσιεύσουν στιγμιότυπα από τον χλιδάτο τρόπο ζωής τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Σίλβια Παντζέρι, είναι δικηγόρος τα τελευταία έντεκα χρόνια, ενώ το σπίτι και το γραφείο της είναι στην περιοχή του Μιλάνου. Υπερηφανεύεται για δραστηριότητες που σχετίζονται με την προστασία των γυναικών που έχουν πέσει θύματα βίας όπως και διαδικτυακού εκφοβισμού. Εμφανιζόταν στα social media με φίλους στην άκρη μιας πισίνας στο Μαϊάμι Μπιτς εκφράζοντας το παράπονο ότι οι διακοπές της τελείωσαν, ενώ δύο εβδομάδες αργότερα, βρισκόταν στο Μόντρεαλ του Καναδά.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, 17.000 ευρώ κατασχέθηκαν από την οικονομική αστυνομία, μετά από έφοδο στη μονοκατοικία του Ιταλού πρώην ευρωβουλευτή, ο οποίος από την περασμένη Παρασκευή κρατείται στις Βρυξέλλες. Παράλληλα, σε έφοδο που πραγματοποιήθηκε σε άλλο διαμέρισμα του Παντζέρι, στο Μιλάνο, σύμφωνα με πληροφορίες, κατασχέθηκαν έγγραφα και υπολογιστές. Όπως είναι γνωστό, στην κατοικία του στις Βρυξέλλες βρέθηκαν 500.000 ευρώ.

