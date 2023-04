Τζένιφερ Άνιστον: Τα ξαναβρήκε με τον Τζάστιν Θερού; Το «ραντεβού» που φούντωσε τις φήμες

Η Τζένιφερ Άνιστον και ο πρώην σύζυγός της, Τζάστιν Θερού συναντήθηκαν για δείπνο στη Νέα Υόρκη με φίλους, καθώς η σταρ από τα «Φιλαράκια» έφυγε με ένα τριαντάφυλλο στο χέρι

Η Τζένιφερ Άνιστον και ο πρώην σύζυγός της Τζάστιν Θερού ξαναβρέθηκαν και δείπνησαν μαζί το βράδυ του Σαββάτου (22/4) στη Νέα Υόρκη, γεγονός που πυροδότησε φήμες περί επανασύνδεσης. Το πρώην ζευγάρι, που παραμένουν φίλοι μετά τη λήξη του γάμου τους το 2017, απόλαυσε ένα βραδινό γεύμα με τους φίλους τους Τζέισον Μπέιτμαν και Aμάντα Άνκα.

Η 54χρονη Τζένιφερ και ο 51χρονος Τζάστιν εθεάθησαν να μοιράζονται μια αγκαλιά πριν καθίσουν ο ένας απέναντι στον άλλο στο εστιατόριο II Cantinori. Η ηθοποιός μάλιστα έφυγε από το εστιατόριο με ένα κόκκινο τριαντάφυλλο στο χέρι. Η σταρ ήταν ντυμένη casual με μαύρη ζακέτα και ασορτί παντελόνι, προσθέτοντας μπότες και τσάντα στο ίδιο χρώμα, ενώ ο πρώην αγαπημένος της φορούσε ένα σκούρο πράσινο σακάκι.

Η Τζένιφερ έφτασε στο εστιατόριο μόνη της και συνάντησε τον πρώην σύζυγό της και το φιλικό τους ζευγάρι στο εστιατόριο. Οι δύο τους αγκαλιάστηκαν και μετά εκείνη κάθισε απέναντί του, καθώς απολάμβαναν το γεύμα τους. Το «στοιχείο» που φούντωσε τις φήμες μετά το δείπνο ήταν το τριαντάφυλλο που κρατούσε στο χέρι, όταν τελείωσε η βραδιά

Ο Τζάστιν και η Τζένιφερ άρχισαν να βγαίνουν τον Μάιο του 2011 αφού συνεργάστηκαν στην ταινία Wanderlust το 2012. Ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους στις 10 Αυγούστου του 2012. Ήταν παντρεμένοι από τις 5 Αυγούστου 2015 και ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους στις 15 Φεβρουαρίου του 2018, αποκαλύπτοντας ωστόσο ότι στην πραγματικότητα είχαν χωρίσει λίγο νωρίτερα.

Τον Δεκέμβριο του 2021, ο Τζάστιν αγκάλιασε την Τζένιφερ, αφού ξαναβρέθηκαν με αφορμή ένα αφιέρωμα στην κωμική σειρά Facts of Life της δεκαετίας του '80. Μετά το σόου, το δίδυμο πέρασε χρόνο μαζί, ενώ πόζαρε για μια φωτογραφία. Ο σταρ των Leftovers δημοσίευσε το χαριτωμένο στιγμιότυπο του ζευγαριού στην ιστορία του στο Instagram, με την ηθοποιό Ann Dowd να φαίνεται στριμωγμένη ανάμεσα στα δύο αστέρια.

Τον Φεβρουάριο του 2022, ο Τζάστιν ευχήθηκε στην πρώην σύζυγό του «χρόνια πολλά» για τα 53α της γενέθλια με ένα «στόρι» στο Instagram, προτού τη διαγράψει γρήγορα. Είχε μοιραστεί ένα βίντεο της Τζένιφερ να ανάβει ένα τσιγάρο καθώς κουνούσε ένα πουλόβερ που έγραφε «Είμαι μια ωραία ξανθιά», στον ρυθμό του Look What You Made Me Do της Tέιλορ Σουίφτ.

Ο ηθοποιός έγραψε στο βίντεο «Χρόνια πολλά», κάνοντας tag τη Τζένιφερ, καθώς και «Ναι είσαι. Love u B' με το emoji μίας κόκκινης καρδιάς. Το βίντεο ξεκινά με μια κοντινή θέα της Τζένιφερ να ανάβει το τσιγάρο της ενώ φοράει γυαλιά ηλίου και το πουλόβερ της «I'm a cool blonde». Ο ίδιος το διέγραψε λίγο μετά.