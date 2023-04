Έλον Μασκ: Στη Σαντορίνη η μητέρα του μεγιστάνα - Η εντωπωσιακή άφιξη και οι συμβουλές που έδωσε

Συγγραφέας, μοντέλο και διδάκτωρ διαιτολογίας, η μητέρα του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ, Μέι έφτασε στη Σαντορίνη το Σάββατο (29/4) για να συμμετάσχει ως ομιλήτρια στο Διεθνές Συνέδριο Πολυτελούς Τουρισμού

Η μητέρα του δεύτερου πιο πλούσιου ανθρώπου στον πλανήτη κατέφθασε στο συνέδριο στη μαγευτική Σαντορίνη, με ένα αυτοκίνητο Tesla και τη συνοδεία 8 σωματοφυλάκων. Η φυσική ομορφιά της σε συνδιασμό με το στυλ της, παρά τα 75 της χρόνια, γοήτευσε το κοινό. Η ίδια έχει έρθει στην Ελλάδα άλλη μια φορά, τονίζοντας την φιλοξενία των Ελλήνων καθώς και τον ενθουσιασμό της για τα νησιά της χώρας μας που έχει επισκεφθεί, ανάμεσα τους και η Σαντορίνη.

Διασημότητα παγκόσμιας κλάσης, η Mέι Μάσκ, κορυφαίο μοντέλο εδώ και 50 χρόνια, εμφανίζεται στα εξώφυλλα κορυφαίων διεθνών περιοδικών και δημοσίευσε το μπεστ σέλερ με τίτλο «A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure. Beauty and Succes» το 2019.

Προσκεκλημένη από το 1ο συνέδριο «The Luxury Side of Greece», που λαμβάνει χώρα στη Σαντορίνη στις 29-30 Απριλίου, η Μέι Μάσκ έφτασε στη Σαντορίνη το Σάββατο (29/4) υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας για να συναντήσει την Έλλη Σπυροπούλου, δημοσιογράφο και διευθύνουσα σύμβουλο της διοργανώτριας συνεδρίων Update Entertainement, για μια ανοιχτή συζήτηση στο οινοποιείο Santo Wines.

Η μητέρα του μεγιστάνα η οποία έχει τη δική της επιχείρηση διατροφής για περισσότερα από 45 χρόνια σε οκτώ πόλεις και τρεις χώρες, είπε στο κοινό πώς κατάφερε να συνεργαστεί με κορυφαίους οίκους μόδας και διεθνείς μάρκες για πάνω από πέντε δεκαετίες, χτίζοντας το δικό της μοναδικό όραμα.

Η ίδια που έχει δηλώσει πως «είναι υπέροχο να είσαι 75», μοιράστηκε εμπειρίες από τα διεθνή ταξίδια και τη θεαματική καριέρα της, καθώς και ιδιαίτερες στιγμές από τη συναρπαστική ζωή της.

Το βίντεο του mykonoslive.tv

Η συναρπαστική ζωή της μητέρας του Έλον Μασκ

Η Mέι Μασκ είχε μια περιπετειώδη παιδική ηλικία, καθώς η οικογένειά της πετούσε σε όλο τον κόσμο με ένα αεροπλάνο και πέρασε μια δεκαετία περιπλανώμενη στην έρημο Καλαχάρι αναζητώντας τη διάσημη χαμένη πόλη.

Μέσα από την ιστορία της ζωής της, κατά την διάρκεια της συνέντευξης, αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για το γυναικείο κοινό, αφού παρά το δύσκολο διαζύγιο που είχε στα 31 της χρόνια, κατάφερε να μεγαλώσει τρία παιδιά τα οποία διαπρέπουν παγκοσμίως. Είναι συγγραφέας του γνωστού βιβλίου με τίτλο «A woman makes a plan»

Μοντέλο από τα 15 της, η Μασκ είχε τέσσερις διαφημιστικές πινακίδες στην Times Square στα 60 της. Το βιβλίο της που κυκλοφόρησε το 1996, με τίτλο «Feel Fantastic», εξαντλήθηκε σε χρόνο ρεκόρ. Σήμερα, κάνει παρουσιάσεις ως επιχειρηματίας, fashion icon και ειδήμων σε θέματα διατροφής σε εταιρείες, ενώσεις, νοσοκομεία και πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο και είναι Πρέσβειρα δύο μη κερδοσκοπικών οργανισμών.

Το νέο αυτό συνέδριο, που συνδιοργανώνεται από την Update Entertainment και τον Δήμο Θήρας, υπό την αιγίδα του Ελληνικού Υπουργείου Τουρισμού, του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού, του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Π.Σ.Σ.Ε.Α., έχει στόχο να αναδείξει την Ελλάδα. ως έναν ισχυρό, διαρκώς αναπτυσσόμενο προορισμό τουρισμού πολυτελείας σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον.

Μια γιορτή του τουρισμού πολυτελείας στην Ελλάδα, συγκεντρώνει παγκοσμίου φήμης ομιλητές, επιχειρηματίες και πολιτικούς ως επίτιμους προσκεκλημένους, σημαντικούς φορείς από την τουριστική βιομηχανία και δημοσιογράφους από μεγάλα εγχώρια και διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Η Ελληνίδα ευρωβουλευτής Ελίζα Βόζεμπεργκ, η οποία συμμετείχε και ως ομιλήτρια, έγραψε στο Twitter ότι το επόμενο μεγάλο διακύβευμα για τον τουρισμό και την ελληνική οικονομία είναι να αυξηθεί η συμμετοχή της Ελλάδας στη μεγάλη αγορά του τουρισμού πολυτελείας, της οποίας ο ετήσιος τζίρος στην Ευρώπη υπολογίζεται σε 150 δις.

Επίσης δήλωσε ότι επένδυσε στις γνώσεις της σπουδάζοντας διαιτολόγος παρά την ομορφιά της και την καριέρα που είχε ως μοντέλο. Παρότρυνε τις γυναίκες να μην επενδύουν μόνο στην εξωτερική ομορφιά αλλά στις γνώσεις και στα ταλέντα τους. Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό που επιθυμεί για το υπόλοιπο της ζωής της είναι υγεία και ευτυχία για την ίδια και την οικογένεια της , δύο αγαθά που όσα χρήματα και αν έχεις δεν αγοράζονται.

Με πληροφορίες από: Greekreporter.com, mykonoslive.tv

