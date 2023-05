Τίνα Τέρνερ: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της «βασίλισσας του Rock 'n' Roll»

Τίνα Τέρνερ: Έφυγε την Τετάρτη (24/5) από τη ζωή, σε ηλικία 83 ετών, η θρυλική τραγουδίστρια της ροκ Τίνα Τέρνερ.

Η αποκαλούμενη «γιαγιά της ροκ» και «βασίλισσας του Rock 'n' Roll», άφησε την τελευταία της πνοή στην Ελβετία και συγκεκριμένα στο σπίτι της, στην πόλη Κούσναχτ, κοντά στη Ζυρίχη, ανακοίνωσε εκπρόσωπός της.

Γεννήθηκε ως Άννα Μέι Μπούλοκ στις 26 Νοεμβρίου 1939 σε μια αγροτική κοινότητα του Τενεσί. Ο πατέρας της ήταν επιστάτης σε φάρμα και η μητέρα της εγκατέλειψε την οικογένεια όταν η μετέπειτα σταρ της ροκ ήταν μόλις 11 ετών.

Ξεκίνησε την καριέρα της στα μέσα της δεκαετίας του 1950, όταν την ανακάλυψε ο Άικ Τέρνερ και της άλλαξε το όνομα σε Τίνα Τέρνερ, προτού ακόμη παντρευτούν στην Τιχουάνα του Μεξικού. Χώρισε το 1976 αφού – όπως αποκάλυψε στην αυτοβιογραφία της – έπεσε θύμα συζυγικής βίας. Πήρε τελικά διαζύγιο δύο χρόνια αργότερα.

Το 1985 γνώρισε τον Έρβιν Μπαχ, με τον οποίο διατηρούσε δεσμό επί 27 χρόνια, προτού ενωθούν με τα δεσμά του γάμου το 2013.

Στην πολυετή καριέρα της ηχογράφησε σπουδαίες επιτυχίες, όπως τα τραγούδια:

«Better Be Good To Me»

«What’s Love Got to Do with It»

«(Simply) The Best»

«We Don’t Need Another Hero (Thunderdome)»

«GoldenEye»

«Proud Mary»

Τα άλμπουμ της πούλησαν περισσότερα από 100 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, ενώ βραβεύτηκε με 12 Grammy.

Απέκτησε το προσωπικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ και το όνομά της συμπεριλαμβάνεται στο Rock & Roll Hall of Fame.

