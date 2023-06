Beatles: Φέτος θα κυκλοφορήσουν το «τελευταίο» τους τραγούδι χάρη στην… τεχνητή νοημοσύνη

Οι Beatles δεν είναι το μόνο συγκρότημα που χρησιμοποιεί AI για να ολοκληρώσει ημιτελή τραγούδια.

Έχουν περάσει περισσότερα από 50 χρόνια από τότε που και τα τέσσερα μέλη των Beatles κυκλοφόρησαν τραγούδι, με τίτλο «The End».

Παρά το γεγονός ότι πλέον εν ζωή βρίσκονται μόνο δύο μέλη - ο Sir Paul McCartney και ο Ringo Starr - το θρυλικό συγκρότημα ετοιμάζεται για την... επιστροφή του!.

Σύμφωνα με όσα γράφει η Daily Mail, ο McCartney αποκάλυψε ότι χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη (AI) για να «βγάλει» τη φωνή του John Lennon από ένα παλιό demo προκειμένου να δημιουργήσει τον «τελευταίο τραγούδι των Beatles».

Αν και ο McCartney δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα το όνομα του τραγουδιού, είναι πιθανό να είναι μια σύνθεση του Lennon του 1978 που ονομάζεται Now And Then, ένα από τα πολλά τραγούδια που ηχογράφησε λίγο πριν τον θάνατό του το 1980, σύμφωνα με το BBC.

Μιλώντας στο σημερινό πρόγραμμα του Radio 4, ο McCartney αποκάλυψε: «το τραγούδι που μόλις τελειώσαμε θα κυκλοφορήσει φέτος».

Μιλώντας στη Martha Kearney του Radio 4, ο McCartney εξήγησε πώς στράφηκε στον σκηνοθέτη, Peter Jackson, ο οποίος είχε χρησιμοποιήσει AI για να δημιουργήσει «καθαρό» ήχο στο ντοκιμαντέρ Get Back. «Αυτός (ο Τζάκσον) μπόρεσε να βγάλει τη φωνή του Τζον από μια μικρή κασέτα», εξήγησε.

Να σημειωθεί ότι οι Beatles δεν είναι το μόνο συγκρότημα που χρησιμοποιεί AI για να ολοκληρώσει ημιτελή τραγούδια. Τον περασμένο μήνα, ο τραγουδιστής των Pet Shop Boys, Neil Tennant, είπε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να «γεμίσει τα κενά» εάν ένα τραγούδι έχει μείνει ημιτελές

