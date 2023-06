Πέθανε ο βραβευμένος με Πούλιτζερ Αμερικανός συγγραφέας, Κόρμακ ΜακΚάρθυ

Τα περισσότερα μυθιστορήματά του έχουν γίνει εμπορικές και καλλιτεχνικές επιτυχίες και ανάμεσά τους ξεχωρίζουν το «Ματωμένος μεσημβρινός», (Blood Meridian) το οποίο κέρδισε μια θέση στη λίστα του περιοδικού " Time"

Ο Κόρμακ ΜακΚάρθυ, ένας από τους μεγαλύτερους συγγραφείς στην αμερικανική ιστορία, πέθανε σε ηλικία 89 ετών.

Ο ΜακΚάρθυ πέθανε την Τρίτη στο σπίτι του στο Sante Fe του Νέου Μεξικού, επιβεβαίωσε ο εκδότης του. Σε ανακοίνωσή του ανέφερε: «Ο συγγραφέας Κόρμακ ΜακΚάρθι, βραβευμένος με Πούλιτζερ, πέθανε σήμερα από φυσικά αίτια στο σπίτι του στη Σάντα Φε του Νέου Μεξικού. Ήταν ογδόντα εννέα χρονών. Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε από τον γιο του, John McCarthy».

Ο Κόρμακ ΜακΚάρθυ γεννήθηκε στις 20 Ιουλίου του 1933, στην πολιτεία του Ρόουντ Άιλαντ, και συγκεκριμένα στην πρωτεύουσα της πολιτείας του Πρόβιντενς (Ρόουντ Άιλαντ), ένα από τα έξη παιδιά των Τσαρλς Τζόζεφ και Γκλάντυς Κριστίνα ΜακΚάρθυ.

Η οικογένεια, το 1937 μετακόμισε νοτιότερα, στο Νόξβιλ (Knoxville) της πολιτείας του Τενεσί, όπου ο πατέρας του έπιασε δουλειά στον κρατικό οργανισμό της Κοιλάδας του Τενεσί (en:Tennessee Valley Authority) - έναν οργανισμό που στήριξε την οικονομική ανάπτυξη των Η.Π.Α, στα χρόνια της μεγάλης ύφεσης.

Τα περισσότερα μυθιστορήματά του έχουν γίνει εμπορικές και καλλιτεχνικές επιτυχίες και ανάμεσά τους ξεχωρίζουν το «Ματωμένος μεσημβρινός», ( "Blood Meridian" ) (1985), το οποίο κέρδισε μια θέση στη λίστα του περιοδικού " Time" με τα «100 καλύτερα βιβλία στην αγγλική γλώσσα από το 1923 ως τις μέρες μας», και το μυθιστόρημα «Ο δρόμος» ( "The Road" ) 2006, το οποίο κέρδισε το Βραβείο Πούλιτζερ (Μυθοπλασίας) και το "James Tait Black Memorial Prize for Fiction".

«Ο δρόμος» ("The Road") και το «Καμιά πατρίδα για τους μελλοθάνατους» ("No Country for Old Men") έχουν μεταφερθεί και στον κινηματογράφο.

Ο ΜακΚάρθυ ζούσε επί χρόνια σε ένα καλύβι κάπου στα σύνορα με το Μεξικό, ώσπου τον ανακάλυψαν το 2007 η τηλεόραση και ο κινηματογράφος. Ο Κόρμακ Μακ Κάρθι βγήκε στο φως και θεωρείται πλέον τόσο σημαντικός όσο και ο Φόκνερ.

Εθνικές Εκλογές 2023