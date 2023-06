Υποβρύχιο Titan: Άλλη μία πρόβλεψη των «The Simpsons» για το υποβρύχιο Titan

Viral έγινε το κλιπ με τους Simpsons και τον ήρωα που παθαίνει ασφυξία λόγω έλλειψης οξυγόνου, την ώρα, δε, που οι πέντε επιβαίνοντες του Titan, δεν έχουν πια οξυγόνο.

Ο χρόνος που είχε δοθεί - 96 ώρες - για επάρκεια οξυγόνου στο υποβρύχιο Titan έληξε σήμερα, Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2023. Το να βρεθεί το υποβρύχιο φαντάζει «άπιαστο όνειρο», πόσω μάλλον η διάσωση των επιβατών δεδομένου ότι όπως εξήγησε και ο Θεόδωρος Λιόλιος «κατά πάσα πιθανότητα το υποβρύχιο έχει συνθλιβεί λόγω πίεσης».

Βέβαια, όσο περνούν οι ώρες και η αγωνία για την τύχη των επιβαινόντων μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο, οι χρήστες στο Twitter (για ακόμα μία φορά) «ξέθαψαν» ένα κλιπ που συνδέει και αυτό το γεγονός με τους Simpsons.

Σε βίντεο που κάνει το γύρο του κόσμου ο Homer Simpson και ο βιολογικός του πατέρας δείχνουν να είναι έτοιμοι να καταδυθούν στον βυθό για να ανακαλύψουν τον θησαυρό του ναυαγίου Piso Mojado.

Ειδικότερα, ο ήρωας μπαίνει στο μονοθέσιο υποβρύχιο και περιπλανιέται στον βυθό και κάποια στιγμή φαίνεται να σφηνώνει σε μια σπηλιά με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του εξαιτίας της έλλειψης... οξυγόνου.

Viral έγινε, λοιπόν, το κλιπ με τους Simpsons και τον ήρωα που παθαίνει ασφυξία λόγω έλλειψης οξυγόνου, την ώρα, δε, που οι πέντε επιβαίνοντες του Titan, δεν έχουν πια οξυγόνο.

Ο συγγραφέας Μάικ Ράις

«Το ναυάγιο του υποβρυχίου» φαίνεται, πάντως, πως δεν είναι σενάριο που σκέφτηκε ο επιβάτης του υποβρυχίου Μάικ Ράις.

Ο Μάικ Ράις είναι Αμερικανός τηλεοπτικός συγγραφέας κωμωδίας και παραγωγός για τη σειρά κινουμένων σχεδίων «The Simpsons», ενώ παράλληλα συνδημιούργησε τη σειρά κινουμένων σχεδίων The Critic.

Επιπλέον, δημιούργησε και έγραψε το webtoon Queer Duck και έχει επίσης δουλέψει σε σενάρια όπως: Ice Age: Dawn of the Dinosaurs, The Simpsons Movie και My Life in Ruins.

Ο Ράις

Ο Μάικ Ράις είναι γεννήθηκε σε μια εβραϊκή οικογένεια στο Μπρίστολ του Κονέκτικατ. Η μητέρα του ήταν τοπική δημοσιογράφος και ο πατέρας του γιατρός.

Πήγαινε στο δημόσιο σχολείο Memorial Boulevard, το Thomas Patterson School και το Bristol Eastern High School - ωστόσο, σε τέτοια σχολεία ένιωθε «αουτσάιντερ», όπως είχε δηλώσει.

Έπειτα, ο Ράις σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ - το οποίο, δε, ο ίδιος έχει δηλώσει ότι μισεί διότι όπως εξηγεί: «είχα μια θεοφάνεια την τρίτη μέρα μου εκεί: Αυτό το μέρος θα ήταν εξίσου καλό με μια καλοκαιρινή κατασκήνωση όπου συναντούσες άλλους ανθρώπους, δικτυώθηκες και μάθαινες από αυτούς. Νιώθω ότι η εκπαίδευση που πήρα εκεί ήταν άχρηστη και αδιάφορη. Νιώθω ότι σπατάλησαν κάπως τα νιάτα μου και τις οικονομίες του πατέρα μου».

Μετά την αποφοίτησή του, ωστόσο, από το Χάρβαρντ το χιουμοριστικό περιοδικό National Lampoon τον προσέλαβε το 1981 - μαζί με τον Jean.

Αυτό το «αχτύπητο δίδυμο» σε όλη τη δεκαετία του 1980 συνεργάστηκε σε διάφορα τηλεοπτικά έργα. Πιο συγκεκριμένα, ο Reiss και ο Jean εργάστηκαν ως συγγραφείς και παραγωγοί σε τηλεοπτικές εκπομπές όπως το The Tonight Show Starring Johnny Carson (1984–1986), ALF , Sledge Hammer! και είναι το Show του Garry Shandling.

Μάλιστα, το 1989 ο Reiss προσλήφθηκε μαζί με τον Jean ως τα πρώτα μέλη του αρχικού συγγραφικού προσωπικού της σειράς κινουμένων σχεδίων του δικτύου Fox The Simpsons . Ο ίδιος, δε, εργάστηκε στα δεκατρία επεισόδια της πρώτης σεζόν της σειράς (1989). Και οι δύο μαζί έγιναν εκτελεστικοί παραγωγοί και Showrunner του The Simpsons στην αρχή της τρίτης σεζόν (1991).

Ο Ράις ζει στη Νέα Υόρκη με τη σύζυγό του Denise και οι δυο τους ταξιδεύουν συχνά στο εξωτερικό.

