Υποβρύχιο Titan: Ειδικοί συνθέτουν το «παζλ» της τραγωδίας - To Πολεμικό Ναυτικό «άκουσε» την έκρηξη

Πέντε μέλη πληρώματος του βαθυσκάφους Titan σκοτώθηκαν ακαριαία σε μια «καταστροφική έκρηξη» καθώς κατέβαιναν στο ναυάγιο του Τιτανικού 3 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια του Ατλαντικού Ωκεανού. Οι ειδικοί αναζητούν το γιατί και το πώς της τραγωδίας.

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ εντόπισε «μια ακουστική ανωμαλία που συνάδει με έκρηξη» λίγες ώρες μετά την έναρξη της κατάδυσης του Τιτάνα την Κυριακή (18/6). Ο ήχος εντοπίστηκε κοντά στο σημείο όπου το βαθυσκάφος έχασε επικοινωνία με το μητρικό του σκάφος την Κυριακή.

Οι πληροφορίες κοινοποιήθηκαν αμέσως με την αμερικανική ακτοφυλακή να τις χρησιμοποιεί για να περιορίσει το εύρος της έρευνάς της, δήλωσε αξιωματούχος στο CBS News. Δεν είναι σαφές όμως γιατί αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιήθηκαν νωρίτερα. Πιστεύεται ότι ο ήχος της έκρηξης ακούστηκε από το μυστικό σύστημα ακρόασης σόναρ μεγάλης εμβέλειας του Πολεμικού Ναυτικού που έχει τις ρίζες του στον Ψυχρό Πόλεμο.

Το Sound Surveillance System δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1950 για να ακούει σοβιετικά υποβρύχια στα απομακρυσμένα βάθη του Ατλαντικού Ωκεανού. Οι ακριβείς λεπτομέρειες των τρεχουσών επιχειρήσεων είναι ταξινομημένες, αλλά ένας ιστότοπος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ περιγράφει ότι εκτελούν «ανίχνευση, εντοπισμό και παρακολούθηση υποβρυχίων και συλλογή ακουστικών και υδρογραφικών πληροφοριών».

Το πλήρωμα πέθανε ακαραιαία -Το «καλύτερο δυνατό σενάριο»

Την ίδια ώρα πρώην γιατρός του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού λέει πώς όσοι επέβαιναν στο πλοίο πιθανότατα πέθαναν ακαραιαία στην έκρηξη. Ο Dale Mole είπε ότι οι επιβάτες δεν θα ήξεραν καν ότι υπήρχε πρόβλημα. Πρόσθεσε ότι το να κολλήσουν μέσα στο σκάφος θα ήταν μια πολύ χειρότερη εναλλακτική για τους «πέντε» επιβάτες. «Μπορείτε να φανταστείτε πώς θα ήταν... κάνει κρύο, το οξυγόνο τελειώνει. Αν δεν μπορέσουμε να τους έχουμε πίσω, αυτό είναι το καλύτερο δυνατό σενάριο», είπε.

Οι ειδικοί ανέλυσαν εκ νέου τα ηχητικά δεδομένα και εντόπισαν μία «ακουστική ανωμαλία που ήταν συνεπής με μια έκρηξη στο σημείο όπου λειτουργούσε το υποβρύχιο Titan όταν χάθηκαν οι επικοινωνίες», σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του Πολεμικού Ναυτικού. Ο αξιωματούχος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει ένα ευαίσθητο σύστημα ακουστικής ανίχνευσης. Το Πολεμικό Ναυτικό διαβίβασε τις πληροφορίες στο Λιμενικό Σώμα, το οποίο συνέχισε την αναζήτησή του

Τα πέντε μέλη του «Τιτάνα» σκοτώθηκαν ακαριαία σε μια «καταστροφική έκρηξη» καθώς κατέβαινε στο ναυάγιο του Τιτανικού 3 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια του Ατλαντικού Ωκεανού. Ένα μεγάλο πεδίο συντριμμιών που περιείχε πέντε μεγάλα κομμάτια του σκάφους εντοπίστηκε χθες (22/6) από ένα τηλεκατευθυνόμενο όχημα (ROV) που σαρώνει τον βυθό της θάλασσας κοντά στην τοποθεσία του ναυαγίου του Τιτανικού, 400 μίλια νότια του St John's της Νέας Γης, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Τα συντρίμμια βρέθηκαν στον πυθμένα του ωκεανού, μόλις 480 μέτρα από την πλώρη του ναυαγίου του Τιτανικού. Τα εξαρτήματα που βρέθηκαν περιελάμβαναν τον κώνο της ουράς του υποβρυχίου και ένα πλαίσιο προσγείωσης.

Τα συντρίμμια ήταν «σύμφωνα με την καταστροφική απώλεια του θαλάμου πίεσης», είπαν αξιωματούχοι. Είναι πολύ νωρίς για να πούμε ακριβώς πότε σημειώθηκε η έκρηξη, δήλωσαν αξιωματούχοι, τονίζοντας ότι δεν εντοπίστηκε τίποτα στις σημαδούρες σόναρ που αναπτύχθηκαν στον ωκεανό τις τελευταίες ημέρες.

Η απώλεια του υποβρυχίου επιβεβαιώθηκε μετά από μια τεράστια αποστολή αναζήτησης. Ο αξιωματούχος είπε στο CBS News οι πληροφορίες τους σχετικά με την «ακουστική ανωμαλία» χρησιμοποιήθηκαν από την ακτοφυλακή των ΗΠΑ για να περιορίσουν την περιοχή έρευνας. Σύμφωνα με το CNN, κρίθηκε «μη οριστικό» και ως εκ τούτου η αποστολή έρευνας και διάσωσης συνεχίστηκε.

Νωρίτερα την Πέμπτη, ο αντιναύαρχος Μάουγκερ από την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι και οι πέντε άνθρωποι που επέβαιναν στο βαθυσκάφος «Τitan» σκοτώθηκαν μετά από μια πιθανώς «καταστροφική έκρηξη», με βάση τα μοτίβα των συντριμμιών που ανακαλύφθηκαν.

Ωστόσο, είπε ότι δεν εντοπίστηκαν ήχοι κατά τη διάρκεια της αποστολής έρευνας που να συνάδουν με αυτό. «Είχαμε σημαδούρες βυθομέτρου στο νερό σχεδόν συνεχώς και δεν έχουμε εντοπίσει κανένα καταστροφικό γεγονός όταν αυτές οι σημαδούρες βυθομέτρου ήταν μέσα στο νερό»

Τι γνωρίζουμε για την καταστροφή;

Την Τετάρτη (21/6), η αμερικανική ακτοφυλακή επιβεβαίωσε ότι ένα καναδικό αεροσκάφος P-3 εντόπισε «υποβρύχιους θορύβους» σε μια περιοχή έρευνας για το σκάφος που χάθηκε. Αυτό έφερε νέα ελπίδα ότι το πλήρωμα του Τιτάνα θα μπορούσε να βρεθεί ζωντανό και έκανε το Λιμενικό Σώμα να αλλάξει ρότα στις επιχειρήσεις.

Ο Πολ Χάνκιν, ένας υποθαλάσσιος εμπειρογνώμονας, είπε ότι η πρώτη ένδειξη ότι το υποβρύχιο μπορεί να είχε εκραγεί ήρθε μετά την ανακάλυψη ενός μεγάλου πεδίου συντριμμιών την Πέμπτη. «Ουσιαστικά βρήκαμε πέντε διαφορετικά μεγάλα κομμάτια συντριμμιών που μας είπαν ότι ήταν τα υπολείμματα του Τιτάνα», είπε. Οι προσπάθειες για τη χαρτογράφηση του πεδίου των συντριμμιών και την έρευνα στον πυθμένα της θάλασσας γύρω από τον Τιτανικό, συνεχίζονται.

Η επαφή με το σκάφος χάθηκε περίπου μία ώρα και 45 λεπτά μετά την κατάδυσή του πριν από σχεδόν μία εβδομάδα. Το ναυάγιο του Τιτανικού βρίσκεται περίπου 700 χιλιόμετρα νότια του St John's, στη Νέα Γη. Στο σκάφος βρισκόταν ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Χάμις Χάρντινγκ, ο οποίος είχε γράψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν από την κατάδυση ότι γινόταν επειδή είχαν φτιάξει λίγο οι καιρικές συνθήκες.

Tα θύματα της τραγωδίας ΑΡ

Είπε ότι λόγω του «χειρότερου χειμώνα στη Νέα Γη των τελευταίων 40 ετών», η αποστολή «είναι πιθανό να είναι η πρώτη και μοναδική επανδρωμένη αποστολή στον Τιτανικό το 2023».Ο πατέρας και γιος Σαχζάντα και Σουλεμάν Νταούντ ήταν επίσης μέρος του πληρώματος. Ήταν από μια από τις πλουσιότερες οικογένειες του Πακιστάν. Ο διευθύνων Σύμβουλος της OceanGate, Στόκτον Ρας πέθανε επίσης στον Τιτάνα, μαζί με τον πρώην δύτη του γαλλικού ναυτικού Πολ-Ανρί Ναρζολέ

Ο Λευκός Οίκος εξέδωσε ανακοίνωση για τους πέντε άνδρες που σκοτώθηκαν στο υποβρύχιο Titan. «Οι καρδιές μας είναι με τις οικογένειες και τους αγαπημένους όσων έχασαν τη ζωή τους στον Τιτάνα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Πέρασαν από μια οδυνηρή δοκιμασία τις τελευταίες ημέρες και τους κρατάμε στις σκέψεις και τις προσευχές μας». Ευχαρίστησε επίσης όσους συμμετείχαν στην τεράστια πολυεθνική αναζήτηση του υποβρυχίου

Θρήνος για τις οικογένεις των θυμάτων

Ο θετός γιος του Ναρζολέ είπε οτι οι «τελευταίες στιγμές κοντά στη σκηνή σήμαιναν τόσα πολλά για αυτόν». Διάσημος ωκεανογράφος και εξερευνητής, ο 77χρονος ήταν γνωστός ως «Mr Titanic» λόγω της τεχνογνωσίας του στο βυθισμένο πλοίο.

«Το σπίτι του ήταν ο ωκεανός, ένιωθε τόσο άνετα εκεί. Τόσο μεγάλο μέρος αυτής της συζήτησης αφορά τον κίνδυνο και ένιωσα σαν να αποδέχτηκε τον κίνδυνο», είπε ο John Paschall στο CBS News.«Το να βρίσκεται στον Τιτανικό σε αυτήν την περιοχή τις τελευταίες του στιγμές, ενώ είναι τόσο ωμό και…νομίζω ότι σημαίνει πολλά που πέρασε τις τελευταίες του στιγμές κοντά σε μια σκηνή που σήμαινε τόσα πολλά για αυτόν», πρόσθεσε.

Ο Paschall είπε ότι η σχέση μεταξύ του Nαρζολέ και της μητέρας του Michele Marsh - πρώην παρουσιάστριας του CBS News που πέθανε το 2017 - ήταν «πραγματικά ξεχωριστή». Η οικογένεια Νταούντ θρηνεί για τον χαμό του 48χρονου Σαχζάντα και του 19χρονου γιου του Σουλεμάν. «Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα αυτής της τραγωδίας, που έχει παρακολουθήσει όλος ο κόσμος. Όπως συμβαίνει με κάθε τραγωδία αυτού του μεγέθους, αναδεικνύει το καλύτερο και το χειρότερο στους ανθρώπους.

Κάποιοι κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συνεισφέρουν και να υποστηρίξουν, άλλοι χρησιμοποιούν αυτές τις στιγμές για προσωπικά οφέλη. Το πώς συμπεριφέρεται κάποιος σε τέτοιες συνθήκες αποκαλύπτει περισσότερα για τον χαρακτήρα του από οτιδήποτε άλλο.

«Η οικογένεια παραμένει συγκλονισμένη με την αγάπη και την υποστήριξη που έχει λάβει και είναι ευγνώμων σε αυτούς που έδειξαν το καλύτερο στην ανθρωπότητα».

Η θεία του Σουλεμάν, ο οποίος βρισκόταν στο υποβρύχιο με τον πατέρα του είπε ότι ο 19χρονος δίσταζε να πάει στην κατάδυση για να δει το ναυάγιο του Τιτανικού τις προηγούμενες ημέρες. Μιλώντας στο NBC News, η Aζμέχ Νταούντ, η μεγαλύτερη αδερφή του Σαχζάντα, είπε ότι ο 19χρονος είπε σε συγγενή του ότι ένιωθε «τρομοκρατημένος» για το ταξίδι, αλλά ήθελε να ευχαριστήσει τον μπαμπά του.

Επιβιβάστηκαν στο πλοίο την περασμένη Κυριακή, που ήταν η Ημέρα του Πατέρα στη Βόρεια Αμερική. «Αισθάνομαι δυσπιστία», είπε «Είναι μια εξωπραγματική κατάσταση». «Νιώθω ότι με έχουν πιάσει σε μια πολύ κακή ταινία, με αντίστροφη μέτρηση, αλλά δεν ήξερες σε τι μετράς αντίστροφα», είπε. «Προσωπικά δυσκολεύτηκα να αναπνεύσω σκεπτόμενος τους».

Το χρονικό της τραγωδίας

Ακολουθεί το χρονικό της μοιραίας αποστολής στο ναυάγιο του Τιτανικού, που διοργανώθηκε από την OceanGate Expeditions:

Παρασκευή

Η αποστολή αναχωρεί από τη Νέα Γη του Καναδά.

Σάββατο

Το βράδυ του Σαββάτου ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος και λάτρης της περιπέτειας Χάμις Χάρντινγκ, ένας από τους πέντε επιβαίνοντες στο μοιραίο βαθυσκάφος, γράφει σε ανάρτησή του στο Facebook: «Λόγω του χειρότερου χειμώνα εδώ και 40 χρόνια στη Νέα Γη, αυτή η αποστολή θα είναι πιθανότατα η πρώτη και μοναδική επανδρωμένη στο ναυάγιο του Τιτανικού το 2023. Μόλις άνοιξε παράθυρο ευνοϊκών καιρικών συνθηκών και θα επιχειρήσουμε την κατάδυση αύριο». Ήταν η τελευταία του ανάρτηση στο Facebook.

Κυριακή

11:00 (ώρα Ελλάδος): Το βαθυσκάφος Titan αναμενόταν να ξεκινήσει την κατάδυσή του, σύμφωνα με ανάρτηση του Χάρντινγκ στο Instagram. Καθυστέρησε, όμως, σύμφωνα με την αμερικανική Ακτοφυλακή.

15:00 (ώρα Ελλάδος): Το βαθυσκάφος Titan ξεκινά την κατάδυσή του στο ναυάγιο του Τιτανικού, σε βάθος 3.810 μέτρων στον βόρειο Ατλαντικό. Αναμενόταν να φθάσει εκεί σε περίπου 2 ώρες, αναφέρει η αμερικανική Ακτοφυλακή.

16:45 (ώρα Ελλάδος): Χάνεται η επικοινωνία μεταξύ του βαθυσκάφους Titan και του πλοίου που το μετέφερε στην περιοχή.

22:00 (ώρα Ελλάδος): Το βαθυσκάφος θα έπρεπε να έχει αναδυθεί στην επιφάνεια, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό. Αλλά κάτι τέτοιο δεν συνέβη.

23:40 (ώρα Ελλάδος): Η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ ενημερώνεται από το καναδικό ερευνητικό πλοίο Polar Prince για την εξαφάνιση βαθυσκάφους με πέντε επιβαίνοντες, το οποίο κατευθυνόταν στην περιοχή του ναυαγίου του Τιτανικού, περίπου 900 ναυτικά μίλια ανατολικά του Κέιπ Κοντ των ΗΠΑ.Titanic sub experienced "catastrophic loss of pressure chamber," Coast Guard says

Δευτέρα

Αμερικανικά και καναδικά πλοία και αεροσκάφη σπεύδουν στην περιοχή, ρίχνουν σημαδούρες με σόναρ εμβέλειας σχεδόν 4 χιλιομέτρων, σύμφωνα με τον υποναύαρχο της αμερικανικής ακτοφυλακής Τζον Μόγκερ. Επισημαίνει πως είναι εξαιρετικά δύσκολη η διεξαγωγή έρευνας στην περιοχή, ενώ ζητείται συνδρομή εμπορικών πλοίων στην επιχείρηση.

Τρίτη

Το πρωί, η οικογένεια του πακιστανικής καταγωγής επιχειρηματία Σαχζάντα Νταγούντ επιβεβαιώνει ότι ο 48χρονος και ο 19χρονος γιος του, Σουλεϊμάν, βρίσκονται μέσα στο βαθυσκάφος Titan. Ζητά από τον κόσμο να προσευχηθεί για την ασφάλειά τους.

17:50 (ώρα Ελλάδος): Η Γαλλία ανακοινώνει ότι θα συνδράμει στις έρευνες, στέλνοντας το πλοίο Atalante με ένα ρομποτικό βαθυσκάφος που διαχειρίζεται το ωκεανογραφικό ινστιτούτο IFREMER.

Στη διάρκεια της ημέρας, καναδικό αεροσκάφος Lockheed P-3 Orion, το οποίο διαθέτει εξοπλισμό για τον εντοπισμό υποβρυχίων, ανιχνεύει ηχητικά σήματα επί αρκετές ώρες. Η αμερικανική Ακτοφυλακή δεν διευκρινίζει το χρονικό διάστημα.

Το αμερικανικό δίκτυο CNN και το περιοδικό Rolling Stone αναφέρουν ότι καναδικό αεροσκάφος ανίχνευσε ήχους χτυπήματος ανά διαστήματα 30 λεπτών. Το Rolling Stone μεταδίδει ότι σόναρ κατέγραψε περισσότερους τέτοιους ήχους 4 ώρες αργότερα. Το CNN αναφέρει επίσης μεταγενέστερους ήχους, αλλά δεν τους περιγράφει με τον ίδιον τρόπο.

Η Τζάνικε Μίκελσεν, φίλη του Χάρντινγκ, δηλώνει: «Όπως είναι τα πράγματα τώρα, θα ήταν θαύμα αν ανασύρονταν ζωντανοί».

Τετάρτη

Στη διάρκεια της ημέρας, η Ακτοφυλακή και το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, η Ακτοφυλακή του Καναδά και η εταιρία OceanGate Expeditions συγκροτούν κοινό κέντρο ελέγχου για τη διαχείριση της έρευνας.

09:00 (ώρα Ελλάδος): Η αμερικανική Ακτοφυλακή ανακοινώνει ότι καναδικό αεροσκάφος P-3 ανίχνευσε υποβρύχιους θορύβους. Γνωστοποιεί ότι τηλεχειριζόμενα ρομποτικά σκάφη κατευθύνονται στη συγκεκριμένη περιοχή και ότι ειδικοί του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ αναλύουν τα ηχητικά σήματα που καταγράφηκαν.

Το απόγευμα φθάνει στην περιοχή των ερευνών το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Atalante που μεταφέρει το ρομποτικό βαθυσκάφος φθάνει στην περιοχή των ερευνών.

Πέμπτη

13:00 (ώρα Ελλάδος): Το διαθέσιμο οξυγόνο στο βαθυσκάφος εξαντλείται, σύμφωνα με την εκτίμηση της αμερικανικής ακτοφυλακής. Από τη στιγμή που το Titan σφραγίστηκε για να ξεκινήσει την αποστολή του, το οξυγόνο θα επαρκούσε για 96 ώρες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του. Ωστόσο αυτό εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως τυχόν απώλεια ενέργειας στα παγωμένα βάθη του ωκεανού.

21:00 (ώρα Ελλάδος): Επιβεβαιώνεται ότι τα συντρίμμια που βρέθηκαν κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού ανήκουν στο βαθυσκάφος Titan.

22:00 (ώρα Ελλάδος): Τα συντρίμμια υποδηλώνουν καταστροφική αποσυμπίεση που οδήγησε στη διάλυση του βαθυσκάφους, ανακοινώνει η Ακτοφυλακή. Δεν υπάρχουν επιζώντες.

«Πιστεύουμε ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος Stockton Rush, ο Shahzada Dawood και ο γιος του Suleman Dawood, ο Hamish Harding και ο Paul-Henri Nargeolet, έχουν δυστυχώς χαθεί. Αυτοί οι άνδρες ήταν πραγματικοί εξερευνητές που μοιράζονταν ένα ξεχωριστό πνεύμα περιπέτειας και ένα βαθύ πάθος για την εξερεύνηση και την προστασία των ωκεανών του κόσμου.

Οι καρδιές μας είναι με αυτές τις πέντε ψυχές και κάθε μέλος των οικογενειών τους κατά τη διάρκεια αυτής της τραγικής στιγμής. Θρηνούμε για την απώλεια της ζωής και της χαράς που πρόσφεραν σε όλους όσους γνώριζαν», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Oceangate.

Σχετικές ειδήσεις

Εθνικές Εκλογές 2023