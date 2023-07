Τόνι Μπένετ: Τα 19 Grammy, το ρεκόρ Γκίνες, τα χρυσά ντουέτα και η μάχη με το Αλτσχάιμερ

Σε ηλικία 96 ετών, άφησε την τελευταία του πνοή ο τραγουδιστής Τόνι Μπένετ -Στην 70χρονη καριέρα του έχει ερμηνεύσει τις μεγάλες επιτυχίες «I Left My Heart in San Francisco», «Rags to Riches» και «Because of You» και έχει διασκευάσει τα τραγούδια «Fly Me to the Moon», «The Very Thought of You», «MacArthur Park» και «For Once In My Life».

Φτωχότερη είναι από χθες η διεθνής μουσική σκηνή αφού δύο εβδομάδες πριν από τα γενέθλιά του, ο σπουδαίος Αμερικανός τραγουδιστής Τόνι Μπένετ άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 96 ετών, στη γενέτειρά του, τη Νέα Υόρκη.

Η δημοσιογράφος Sylvia Weiner επιβεβαίωσε τον θάνατό του στο Associated Press. Σύμφωνα με την ίδια δεν υπήρχε συγκεκριμένη αιτία, ωστόσο ο Μπένετ είχε διαγνωστεί με τη νόσο Αλτσχάιμερ το 2016.

Μάλιστα, τον περασμένο Αύγουστο, ο γιος του και μάνατζέρ του Ντάνι, είχε ανακοινώσει ότι ο θρυλικός τραγουδιστής αποσύρεται οριστικά από τη live σκηνή λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπιζε με το Αλτσχάιμερ.

O Tόνι Μπένετ με τη Lady Gaga AP

Ο Τόνι Μπένετ, στην τεράστια καριέρα του, έχει κάνει μεταξύ άλλων ντουέτα με την Aretha Franklin και τη Lady Gaga, Amy Winehouse ενώ έχει συμμετάσχει και στη διάσημη εκπομπή του μουσικού καναλιού MTV, "MTV Unplugged", που κυκλοφόρησε και σε δίσκο.

Για τη δισκογραφική συνεργασία του «Love For Sale» με τη Lady Gaga, o Mπένετ κατέρριψε ρεκόρ Γκίνες καθώς έγινε ο μεγαλύτερης ηλικίας καλλιτέχνης, 95 ετών και 60 ημερών που κυκλοφόρησε νέο υλικό. Το Love For Sale ήταν η δεύτερη συνεργασία μεταξύ των δυo, μετά το Jazz album τους Cheek To Cheek, που κυκλοφόρησε το 2014.

Ο Αμερικανός τραγουδιστής, έχει ήδη καταρρίψει ρεκόρ Γκίνες ως ο μεγαλύτερης ηλικίας καλλιτέχνης που κατακτά τη θέση νούμερο 1 στο αμερικανικό chart άλμπουμ με πρόσφατα ηχογραφημένο «Cheek to Cheek» και για το πιο μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ ηχογράφησης και εκ νέου ηχογράφησης για το «Fascinating Rhythm» μετά από 69 χρόνια.

Ο Τόνι Μπένετ στην 70χρονη καριέρα του είχε ερμηνεύσει τις μεγάλες επιτυχίες «I Left My Heart in San Francisco», «Rags to Riches» και «Because of You» και είχε διασκευάσει τα τραγούδια «Fly Me to the Moon», «The Very Thought of You», «MacArthur Park» και «For Once In My Life».

Είχε κερδίσει 19 βραβεία Grammy και δύο βραβεία Emmy, ενώ είχε κυκλοφορήσει πάνω από 70 άλμπουμ κατά τη διάρκεια της καριέρας του, σχεδόν όλα για την Κολόμπια Ρέκορντς. Αυτά με τις περισσότερες πωλήσεις στις ΗΠΑ ήταν τα "I Left My Heart in San Francisco", "MTV Unplugged: Tony Bennett" και "Duets: An American Classic" όλα από τα οποία έγιναν πλατινένια. Οχτώ άλλα άλμπουμ του έχουν γίνει χρυσά στις ΗΠΑ.

Ο Τόνι Μπένετ

Ο Άντονι Ντόμινικ Μπενεντέτο γνωστός ως Τόνι Μπένετ γεννήθηκε στις 3 Αυγούστου 1926. Ξεκίνησε να τραγουδάει σε μικρή ηλικία. Πολέμησε στα τελευταία στάδια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στο πεζικό των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Αργότερα ανέπτυξε την καλλιτεχνική του καριέρα, υπέγραψε συμβόλαιο με την Κολόμπια Ρέκορντς και κυκλοφόρησε το πρώτο του τραγούδι το οποίο έγινε και επιτυχία το 1951 με τον τίτλο "Because of You". Ακολούθησαν και άλλες επιτυχίες όπως το "Rags to Riches" στις αρχές του 1953. Έφτασε το καλλιτεχνικό του απόγειο στα τέλη της δεκαετίας του 1950 με πολλά γνωστά άλμπουμ όπως το "The Beat of My Heart" και "Basie Swings, Bennett Sings". Το 1962, ο Μπένετ ηχογράφησε το κομμάτι που τον έκανε ευρέως γνωστό με τίτλο "I Left My Heart in San Francisco".

Η καριέρα αλλά και η προσωπική του ζωή ακολούθησαν μία εκτεταμένα καθοδική πορεία κατά τη διάρκεια της εποχής του ροκ. Παρόλα αυτά, ο Μπένετ έκανε την επιστροφή του στα τέλη της δεκαετίας του 1980 κυκλοφορώντας διάφορα άλμπουμ που έγιναν χρυσοί δίσκοι.

Εκτός από τραγουδιστής ο Μπένετ υπήρξε και ταλαντούχος ζωγράφος έχοντας δημιουργήσει πολλά έργα υπογράφοντας με το βαφτιστικό του όνομα. Οι πίνακες βρίσκονται μόνιμα σε κοινή θέα σε διάφορα ιδρύματα. Επίσης, ήταν ο ιδρυτής της Σχολής Καλών Τεχνών Φρανκ Σινάτρα στην Αστόρια της Νέας Υόρκης.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως όταν ο Μπένετ παντρεύτηκε την πρώτη του σύζυγο, το 1952, 2.000 γυναίκες θαυμάστριες ντυμένες στα μαύρα συγκεντρώθηκαν έξω από την τελετή στον καθεδρικό ναό του Αγίου Πατρικίου στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, σε εικονικό πένθος...