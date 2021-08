«I Get a Kick Out of You»: Ακούστε το νέο τραγούδι της Lady Gaga με τον Τόνι Μπένετ

Πρόκειται για το πρώτο single από το «Love for Sale», το δεύτερο επερχόμενο άλμπουμ της Lady Gaga με τον Τόνι Μπένετ.

Επτά χρόνια μετά από την πρώτη δισκογραφική συνεργασία τους με τίτλο Cheek to Cheek, η Lady Gaga συναντάει ξανά τον ζωντανό θρύλο Τόνι Μπένετ στο δεύτερο jazz άλμπουμ τους Love for Sale.

Με αφορμή μάλιστα των 95ων γενεθλίων του Μπένετ, έχουμε την ευκαιρία να πάρουμε την πρώτη γεύση από την επερχόμενη δισκογραφική τους δουλειά, ακούγοντας το πρώτο single που δόθηκε στη δημοσιότητα και έχει τίτλο I Get a Kick Out of You. Το κλιπ το τραγουδιού πρόκειται να κυκλοφορήσει στο MTV την Παρασκευή.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι το άλμπουμ αποτελεί αφιέρωμα στο έργο του Κόουλ Πόρτερ ενώ η κυκλοφορία του έχει προγραμματιστεί για την 1η Οκτωβρίου.

«Την ημέρα που κυκλοφορήσαμε το Cheek to Cheek το 2014 ο Τόνι Μπένετ με κάλεσε να μου προτείνει αν ήθελα να ηχογραφήσουμε ακόμα ένα άλμπουμ μαζί, αυτή τη φορά κάνοντας αφιέρωμα στα τραγούδια του Κόουλ Πόρτερ. Αποτελεί πάντοτε τιμή μου να τραγουδώ με τον φίλο μου Τόνι, έτσι ασφαλώς και αποδέχτηκα την πρόσκληση», ανέφερε για το νέο άλμπουμ η διάσημη ποπ σταρ.



Αξίζει να αναφέρουμε ότι Το Cheek to Cheek σκαρφάλωσε στην κορυφή του Billboard 200 ενώ στη συνέχεια οι δυο τους πραγματοποίησαν μια επιτυχημένη περιοδεία στις ΗΠΑ.

Η πρώτη φορά που η Lady Gaga συνεργάστηκε με τον Τόνι Μπένετ ήταν στη διασκευή του τραγουδιού The Lady is a Tramp για το άλμπουμ του δεύτερου με τίτλο Duets II που κυκλοφόρησε το 2011.



Ακούστε το τραγούδι I Get a Kick Out of You



Δείτε το track listing του άλμπουμ

1 - It's De-Lovely

2 - Night and Day

3 - Love For Sale

4 - Do I Love You

5 - I Concentrate On You

6 - I Get a Kick Out of You

7 - So In Love

8 - Let's Do It

9 - Just One of Those Things

10 - Dream Dancing

11 – I’ve Got You Under My Skin (DELUXE VERSION)

12 – You’re The Top (DELUXE VERSION)





Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.