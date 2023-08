Μάιλι Σάιρους: Παρουσιάζει άγνωστες πτυχές της ζωής της μέσω TikTok, μετά το νέο τραγούδι

Το «Used To Be Young» αποτελεί της επιστροφή της Μάιλι Σάιρους στα μουσικά δρώμενα

H Μάιλι Σάιρους, με αφορμή το ολοκαίνουριο τραγούδι της «Used To Be Young», που κυκλοφόρησε μαζί με το επίσημο σχετικό video, προχώρησε σε μια σειρά αναρτήσεων στο TikTok από χιουμοριστικά βιντεάκια, διατρέχοντας την 30χρονη ζωή της.

Τη νέα της κίνηση, ουσιαστικά προώθησης της φρέσκιας της δισκογραφικής δουλειάς, αποκάλυψε με σχετική της ανάρτηση στο Instagram. Εκεί εξομολογήθηκε ότι θα γυρίσει πίσω στο… παρελθόν και θα πει άγνωστες ιστορίες από τη ζωή της, εμπνευσμένες από το single της «Used To Be Young».

Η αρχή των ιστοριών της τοποθετείται χρονικά στο 1992 και η ίδια παρότρυνε τους θαυμαστές της να την ακολουθήσουν.

Το «Used To Be Young» αποτελεί της επιστροφή της Miley στα μουσικά δρώμενα μετά το πάρα πολύ πετυχημένο της άλμπουμ, «Endless Summer Vacation», το οποίο περιέχει την παγκόσμια επιτυχία «Flowers».

Το «Used To Be Young» αφίχθη, μόλις ανακοινώθηκε η κυκλοφορία της επετειακής έκδοσης του τριπλά πλατινένιου album «Bangerz», το οποίο κλείνει 10 χρόνια κυκλοφορίας και θα είναι διαθέσιμο μέσα στον Σεπτέμβριο.

Το «Bangerz» αποτελεί μια δουλειά ορόσημο στην καριέρα της Σάιρους, καθώς περιέχει σημαντικές της επιτυχίες όπως τα: «Wrecking Ball», «We Can’t Stop» και «Adore You».

Στο μήνυμα προς τους θαυμαστές της, η νεαρή σταρ, αναφορικά με την κυκλοφορία του καινούριο της single, είπε μεταξύ άλλων: «Αυτό το τραγούδι δημιουργήθηκε ως φόρος τιμής στον εαυτό μας που πρέπει να τον αγαπάμε και να χαιρόμαστε κάθε μέρα γι’ αυτό που γινόμαστε.

Αισθάνομαι περήφανη, όταν σκέφτομαι το παρελθόν μου και είμαι αισιόδοξη για το μέλλον. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στους θαυμαστές μου για τη συνεχή υποστήριξή τους, καθώς και για το ότι κάνουν τα όνειρά μου πραγματικότητα μέχρι σήμερα. Αυτό το τραγούδι είναι για σας».

Για το βίντεο που συνόδευσε την κυκλοφορία του τραγουδιού, η Μάιλι Σάιρους δήλωσε ότι είναι πολύ συγκινητικό το concept συνολικά, καθώς βλέπει την πολύ νεαρή Μάιλι μέσα από την κάμερα σαν να την παρακολουθεί μέσα από τα μάτια της μητέρας της.

Όπως είπε χαρακτηριστικά η ίδια: «Θυμάμαι τις στιγμές που χορεύαμε μαζί και με έκανε να δακρύσω, να γελάσω και γενικά να νιώσω αληθινά συναισθήματα που δεν τα εξωτερικεύουμε τόσο συχνά μπροστά σε κόσμο».