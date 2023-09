Κάιλι Τζένερ: Έβαλε τον Τιμοτέ Σαλαμέ φόντο στο κινητό της - Το τρυφερό στιγμιότυπο που έγινε viral

Η Κάιλι Τζένερ δείχνει τη στοργή της για τον αγαπημένο της Τιμοτέ Σαλαμέ, με με γλυκιά φωτογραφία ως φόντο στο νέο της τηλέφωνο

Η Κάιλι Τζένερ έβαλε στο κινητό της μια αξιολάτρευτη φωτογραφία της ίδιας με τον νέο της αγαπημένο Τιμοτέ Σαλαμέ, σε μία ακόμη ένδειξη οτι η σχέση τους προχωράει με γρήγορους ρυθμούς.

Η 26χρονη πίσω από τον κολοσσό Kylie Cosmetics, έδειξε την οθόνη κλειδώματος της ενώ πόζαρε για μια φωτογραφία στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου την Πέμπτη, αποκαλύπτοντας ένα στιγμιότυπο από τον σταρ της ταινίας Call Me By Your Name στο φόντο του τηλεφώνου της.

Τραβηγμένη από το Elle Mexico, η σταρ των Kardashians απαθανατίστηκε να κοιτάζει την κάμερα. Στη φωτογραφία φαίνεται το κινητό της, που δείχνει μια selfie του ηθοποιού να την φιλάει τρυφερά στο μάγουλο.

«Η αγάπη είναι στον αέρα!» σχολίασε στη λεζάντα της φωτογραφίας στο Instagram το Elle Mexico. «Συναντήσαμε την Kάιλι Τζένερ κατά την άφιξή της στην επίδειξη μόδας @prada στο Μιλάνο και δεν μπορούσαμε να μην παρατηρήσουμε ότι έχει την πιο χαριτωμένη ταπετσαρία. Ρίξτε μια πιο προσεκτική ματιά!»

Νωρίτερα αυτό το μήνα, μια πηγή περιέγραψε το ειδύλλιο του Σαλαμέ και της Τζένερ στο PEOPLE ως «διασκεδαστικό και ακομπλεξάριστο» αφού το ζευγάρι δημοσιοποίησε τη σχέση του στην τελευταία στάση στο Λος Άντζελες στην παγκόσμια περιοδεία της Beyoncé.

«Βγαίνουν ραντεβού εδώ και έξι μήνες. Κάνει την Kάιλι ευτυχισμένη», είπε. «Έχει τη δική του ζωή και καταλαβαίνει ότι η Kάιλι πρέπει να δώσει προτεραιότητα στα παιδιά της. Είναι γοητευτικός, την αγαπάει πολύ και την προστατεύει», πρόσθεσε η πηγή. «Της αρέσει που είναι ιδιωτικός τύπος».

Στη συναυλία της Beyonce, η Τζένερ εθεάθη μαζί με τον 27χρονο υποψήφιο για Όσκαρ. Σε ένα βίντεο που εξασφάλισε το TMZ, το δίδυμο εμφανίστηκε να φιλιέται καθώς παρακολουθούσαν μαζί το σόου της ποπ σταρ. Η Τζένερ και ο σταρ του Wonka εθεάθησαν επίσης να μιλάνε σε ένα κουτί στο στάδιο, σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok. Το βίντεο έδειχνε επίσης την αδερφή της Τζένερ, Κένταλ να ενώνεται με το ζευγάρι καθώς οι τρεις συνομιλούσαν.

Μια πηγή κοντά στην Jenner είπε στο PEOPLE τον Απρίλιο ότι αυτή και ο Chalamet «κάνουν παρέα και γνωρίζονται» αφού οι φήμες για τη σχέση τους άρχισαν να φουντώνουν. Νωρίτερα εκείνο τον μήνα, ο DeuxMoi, ένας λογαριασμός με θέματα για διασημότητες, έλαβε μια ανώνυμη πληροφορία οτι ο Σαλαμέ «έχει νέο κορίτσι», ονόματι Τζένερ. Μια εβδομάδα αργότερα, το TMZ φωτογράφισε το Range Rover της στο δρόμο του ηθοποιού.

Οι θαυμαστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έβγαλαν ξανά στην επιφάνεια ένα βίντεο από την παρουσίαση του Jean Paul Gaultier στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι τον Ιανουάριο που τους έδειχνε μαζί