Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Το επικίνδυνο χορευτικό με τα μαχαίρια - «Μην ανησυχείτε, δεν είναι αληθινά»

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ανησύχησε τους θαυμαστές της καθώς έκανε ένα επικίνδυνο χορευτικό με μαχαίρια, σε μία ακόμη προκλητική εμφάνιση που έγινε viral

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ήταν ενεργή στο Instagram το βράδυ της Δευτέρας καθώς μοιράστηκε ένα νέο χορευτικό βίντεο με τους 42,1 εκατομμύρια followers της. Η 41χρονη ποπ σταρ που χόρεψε πρόσφατα με ροζ μπικίνι - χρησιμοποίησε δύο μαχαίρια ως...αξεσουάρ στο σιωπηλό κλιπ.

Ως συνήθως, η καλλιτέχνης από το Kέντγουντ της Λουιζιάνα δεν φορούσε ρούχα, αλλά μαγιό και ένα crop top. Εμφανίστηκε στο χολ του σπιτιού της στην Καλιφόρνια καθώς χτυπούσε τα δύο μαγειρικά σκεύη σε μια ιλιγγιώδη αυτοσχέδια χορογραφία. Η Σπίαρς διαβεβαίωσε τους θαυμαστές στη λεζάντα: «Ξεκίνησα να παίζω στην κουζίνα με μαχαίρια σήμερα! Μην ανησυχείτε δεν είναι αληθινά μαχαίρια!»

Η Σπίαρς έδειξε την κοιλιά της και το ντεκολτέ της με ένα βαθύ πορτοκαλί και λευκό πουά τοπ. Φόρεσε ένα σκούρο τσόκερ στο λαιμό της και ανέβασε δύο παραλλαγές βίντεο με τα μαλλιά πιασμένα χαλαρά στο πρώτο και στο δεύτερο να ανεμίζουν ελεύθερα.

Την Κυριακή (24.9) είχε ανεβάσει ένα προκλητικό βίντεο καθώς περιστρεφόταν με μπικίνι γύρω απο ένα ροζ στύλο. Το soundtrack του κλιπ ήταν από το τραγούδι της Μπιγιονσέ «Don't Hurt Yourself» από το άλμπουμ της Lemonade. Δεν σχολίασε τίποτα στη λεζάντα, αλλά χρησιμοποίησε τρία από τα ίδια ροζ emoji μανικιούρ.

Η Μπρίτνεϊ ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει τα απομνημονεύματά της, The Woman In Me, τα οποία θα είναι διαθέσιμα στις 24 Οκτωβρίου. Την περασμένη εβδομάδα ανέβασε στο Instagram ένα βίντεο από το τυπογραφείο που παράγει μαζικά αντίγραφα.

Εγραψε στη λεζάντα: «Βάζω τις τελευταίες πινελιές στο βιβλίο μου. #TheWomanInMe @simonandschuster @gallerybooks.» Λόγω ενός «αυστηρού προγαμιαίου συμβολαίου», ο εν διαστάσει σύζυγός της Σαμ Ασγκάρι δεν θα επωφεληθεί από τις πωλήσεις του έργου. Ο ίδιος αναφέρεται στο βιβλίο, αλλά «όχι πολύ», είπε πρόσφατα μια πηγή στο DailyMail.com.